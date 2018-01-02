Почеттино уверен, что Алли возвращается на пик формы

Деле Алли и Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенххэма" Маурисио Почеттино считает, что его полузащитник Деле Алли возвращается на пик формы.

Нельзя не признать, что 21-летний англичанин неровно проводит этот сезон. Спад у Алли медиа связывают то со звездной болезнью, то со сменой агента. Однако Почеттино хочет положить конец дискуссиям относительно формы его подопечного.

"Деле был хорош в последних матчах, он начал прибавлять. А мы начали снова узнавать игрока, который добился столь многого в двух предыдущих сезонах".

"У меня нет сомнений относительно его мастерства и потенциала. Но поскольку он молод, порой ему требуется передышка, требуется время, чтобы затем снова начать играть в прежней манере".

"Со своего первого дня в "Тоттенхэме" он принялся играть и добиваться таких вещей, которых не добивался ни один игрок в его возрасте. Ни Криштиану Роналду, ни Фрэнк Лэмпард, ни Уэйн Руни. Никто из больших, великих игроков не добился к его годам большего".

"Его проблема связана с ожиданиями. От каждого его касания, каждого действия мы ожидаем невероятных вещей. Но иногда это невозможно", — цитирует Почеттино Sky Sports.

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Метки Алли, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. osivori 02.01.2018 21:31 # osivori
    да он никогда и близко к ним не подойдет

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  2. rollik707 02.01.2018 20:23 # rollik707
    Я видимо пропустил эти два сезона! Напомните плез, чего он там добился?!?

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  3. mancunia-planet 02.01.2018 20:10 # mancunia-planet
    "Со своего первого дня в "Тоттенхэме" он принялся играть и добиваться таких вещей, которых не добивался ни один игрок в его возрасте. Ни Криштиану Роналду, ни Фрэнк Лэмпард, ни Уэйн Руни. Никто из больших, великих игроков не добился к его годам большего".
    никто)

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