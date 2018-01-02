Почеттино уверен, что Алли возвращается на пик формы

Наставник "Тоттенххэма" Маурисио Почеттино считает, что его полузащитник Деле Алли возвращается на пик формы.

Нельзя не признать, что 21-летний англичанин неровно проводит этот сезон. Спад у Алли медиа связывают то со звездной болезнью, то со сменой агента. Однако Почеттино хочет положить конец дискуссиям относительно формы его подопечного.



"Деле был хорош в последних матчах, он начал прибавлять. А мы начали снова узнавать игрока, который добился столь многого в двух предыдущих сезонах".



"У меня нет сомнений относительно его мастерства и потенциала. Но поскольку он молод, порой ему требуется передышка, требуется время, чтобы затем снова начать играть в прежней манере".



"Со своего первого дня в "Тоттенхэме" он принялся играть и добиваться таких вещей, которых не добивался ни один игрок в его возрасте. Ни Криштиану Роналду, ни Фрэнк Лэмпард, ни Уэйн Руни. Никто из больших, великих игроков не добился к его годам большего".



"Его проблема связана с ожиданиями. От каждого его касания, каждого действия мы ожидаем невероятных вещей. Но иногда это невозможно", — цитирует Почеттино Sky Sports.

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