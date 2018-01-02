Моуриньо знает, почему "Юнайтед" выпал такой календарь

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо догадывается, почему Премьер-Лига составила такой изнурительный график матчей для его команды.

Если соседи "красных дьяволов" из "Манчестер Сити" проведут четыре праздничных матча в течение 247 часов, то "Юнайтед" получил гораздо меньше времени на отдых и отыграл все свои встречи в промежутке в 215 часов.

Моуриньо не раз высказывал претензии Премьер-Лиге за столь суровый график, но, похоже, догадывается, в чем дело. Жозе уверен, что другим клубам повезло, поскольку у них есть друзья на телевидении, а у него – нет.

"Телекомпании составляют календарь, а мы должны лишь смириться с их предложением и играть в обозначенные сроки. У некоторых клубов или даже тренеров есть друзья в нужных местах, но у меня их нет", - сообщил Моуриньо Bein Sport.

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Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 02.01.2018 19:00

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  1. ray-black 02.01.2018 19:34 # ray-black
    Прав. Потому что мудак и его поэтому ни кто не любит.

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  2. mancunia-planet 02.01.2018 19:22 # mancunia-planet
    Маур аут

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  3. suddenly 02.01.2018 19:09 # suddenly
    Ни хуя он логическую цепочку выстроил :)

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  4. suarezov 02.01.2018 19:03 # suarezov
    ))))))

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