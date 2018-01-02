Моуриньо знает, почему "Юнайтед" выпал такой календарь

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо догадывается, почему Премьер-Лига составила такой изнурительный график матчей для его команды.

Если соседи "красных дьяволов" из "Манчестер Сити" проведут четыре праздничных матча в течение 247 часов, то "Юнайтед" получил гораздо меньше времени на отдых и отыграл все свои встречи в промежутке в 215 часов.



Моуриньо не раз высказывал претензии Премьер-Лиге за столь суровый график, но, похоже, догадывается, в чем дело. Жозе уверен, что другим клубам повезло, поскольку у них есть друзья на телевидении, а у него – нет.



"Телекомпании составляют календарь, а мы должны лишь смириться с их предложением и играть в обозначенные сроки. У некоторых клубов или даже тренеров есть друзья в нужных местах, но у меня их нет", - сообщил Моуриньо Bein Sport.

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