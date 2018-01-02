Юрген Клопп огорчен уходом своего ассистента
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил сожаление по поводу ухода из клуба своего помощника Пепейна Лейндерса.
Лейндерс прибыл на "Энфилд" еще в 2014 году, возглавив команду U-16. А летом 2015 Пепейн был переведен в первую команду, впоследствии сохранив свой пост после увольнения Брендана Роджерса и назначения Клоппа.
Однако сейчас 34-летний голландец уезжает на родину, чтобы стать главным тренером НЕКа из второго дивизиона. Клопп считает, что в лице Лейндерса "красные" лишились очень классного специалиста.
"Говоря об уходе Пепа, я испытываю странное сочетание эмоций. Во-первых, я опустошен потерей столь ценного члена нашего тренерского штаба и столь великолепного человека в нашем коллективе".
"Но в то же время я испытываю большой восторг от того, что он получил эту великолепную возможность. Мы не можем стоять у него на пути".
"Отныне в Ливерпуле не будет большего поклонника НЕКа, чем я, и я знаю, что это самое начало длинного пути Пепа — пути, на котором он несомненно будет успешен", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".
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02.01.2018 18:00
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Да и пох на него, я подумал Бувач решил уйти
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Пеперейна же еще в 14 году ушел
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