FA предъявила обвинения Венгеру за конфликт с Дином

Майк Дин FA обвинила главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера в неподобающем поведении по отношению к рефери Майку Дину после матча Премьер-Лиги против "Вест Бромвича".

Напомним, в минувшее воскресенье "канониры" совершили очередную потерю очков, усложнив задачу по попаданию в топ-4. Подопечные Венгера были вынуждены довольствоваться ничейным результатом после того, как в самой концовке "дрозды" реализовали пенальти — 1:1.

Арсен был в ярости от того, что Майк посчитал случайное попадание мяча в руку Калума Чемберса за игру рукой, и после окончания матча высказал Дину все, что о нем думает. Арсен не сдерживал себя в выражениях, и Ассоциация не оставила это без внимания.

Как гласит официальное заявление FA, наставник "Арсенала" пришел в судейскую раздевалку, где "оскорбил арбитров и/или усомнился в их непредвзятости". Теперь у 68-летнего француза есть время до вечера пятницы, чтобы ответить на эти обвинения.

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Метки FA, Арсенал, Венгер, Вест Бромвич, Дин, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2018 17:25

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  1. ilyas777 02.01.2018 18:30 # ilyas777
    как самим рукой забивать в наглую на последних минутах (забил косельни) это запросто, а другим извольте !!!!......

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  2. akadam 02.01.2018 18:24 # akadam
    Венгера из «Арсенала» сливает даже FA.

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  3. mufansince1998 02.01.2018 17:47 # mufansince1998
    пиздец старому маразматику

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