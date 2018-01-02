FA предъявила обвинения Венгеру за конфликт с Дином
FA обвинила главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера в неподобающем поведении по отношению к рефери Майку Дину после матча Премьер-Лиги против "Вест Бромвича".
Напомним, в минувшее воскресенье "канониры" совершили очередную потерю очков, усложнив задачу по попаданию в топ-4. Подопечные Венгера были вынуждены довольствоваться ничейным результатом после того, как в самой концовке "дрозды" реализовали пенальти — 1:1.
Арсен был в ярости от того, что Майк посчитал случайное попадание мяча в руку Калума Чемберса за игру рукой, и после окончания матча высказал Дину все, что о нем думает. Арсен не сдерживал себя в выражениях, и Ассоциация не оставила это без внимания.
Как гласит официальное заявление FA, наставник "Арсенала" пришел в судейскую раздевалку, где "оскорбил арбитров и/или усомнился в их непредвзятости". Теперь у 68-летнего француза есть время до вечера пятницы, чтобы ответить на эти обвинения.
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02.01.2018 17:25
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Последние комментарии:
как самим рукой забивать в наглую на последних минутах (забил косельни) это запросто, а другим извольте !!!!......
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Венгера из «Арсенала» сливает даже FA.
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пиздец старому маразматику
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