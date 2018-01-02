Венгер исключил появление Луиса и Лемара в "Арсенале"

Луис и Мората Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его клуб не интересуется защитником "Челси" Давидом Луисом и вингером "Монако" Тома Лемаром.

В связи с открытием зимнего трансферного окна пресса вновь начала сватать на "Эмирейтс" 22-летнего Лемара, которого "канониры" не сумели заполучить прошлым летом. Вдобавок репортеры предположили, что Венгер интересуется Давидом Луисом.

Однако перед матчем с "Челси" француз ясно дал понять, что этих игроков нет в шорт-листе "Арсенала". Арсен потратится только не исключительного футболиста.

"Я не хочу обсуждать конкретных игроков и конкретные имена, но, поверьте, эти слухи не соответствуют действительности".

"Мы открыты к приобретению исключительного игрока, который сможет принести нам пользу. Многое в этом вопросе зависит от травм и того, сумеем ли мы продлить контракты с игроками, у которых они истекают уже в июне", - цитирует Венгера BBC.

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Метки Арсенал, Венгер, Лемар, Луис

Автор foxmcfc   

Дата 02.01.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. rollik707 02.01.2018 18:13 # rollik707
    Журналюги пресуют бедалагу Венгера, ему бы своих не потерять!

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  2. psycho1 02.01.2018 17:26 # psycho1
    Лемар зашкварен интересом челси, это уже как клеймо: очередной жопакоста или бакаёка.

    Луиз показал себя как минимум разумным человеком, не выдержав идиотской тактики парика с игрой в 10 оборонительных игроков, на фоне чего произошла ссора, но он тоже нах не сдался.

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  3. mr-dodds 02.01.2018 17:03 # mr-dodds
    Азхзапзххаааа, фото огонь. Ну вылитые фагот и гритка. Сами пусть решают, кто сзади.

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