Венгер исключил появление Луиса и Лемара в "Арсенале"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его клуб не интересуется защитником "Челси" Давидом Луисом и вингером "Монако" Тома Лемаром.

В связи с открытием зимнего трансферного окна пресса вновь начала сватать на "Эмирейтс" 22-летнего Лемара, которого "канониры" не сумели заполучить прошлым летом. Вдобавок репортеры предположили, что Венгер интересуется Давидом Луисом.



Однако перед матчем с "Челси" француз ясно дал понять, что этих игроков нет в шорт-листе "Арсенала". Арсен потратится только не исключительного футболиста.



"Я не хочу обсуждать конкретных игроков и конкретные имена, но, поверьте, эти слухи не соответствуют действительности".



"Мы открыты к приобретению исключительного игрока, который сможет принести нам пользу. Многое в этом вопросе зависит от травм и того, сумеем ли мы продлить контракты с игроками, у которых они истекают уже в июне", - цитирует Венгера BBC.

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