"Арсенал" столкнулся с кризисом травм
Перед матчем с "Челси" рулевой "Арсенала Арсен Венгер может недосчитаться сразу пяти игроков стартового состава.
В течение ближайших семи дней "канонирам" предстоит сыграть важный матч Премьер-Лиги с "Челси", наведаться в гости к "Ноттингему" в рамках Кубка Англии и провести против "синих" первый полуфинал Кубка Лиги.
Столь насыщенную неделю "Арсенал" встречает с полным лазаретом травмированных. "Пушкарям" совершенно точно не поможет Сеяд Колашинац, а участие четырех других игроков, включая Месута Озила, по-прежнему находится под вопросом.
"У нас огромный список травмированных: мы потеряли Колашинаца и потеряли Косьелни. Также в лазарете уже находятся Монреаль, Жиру, Озил и Рэмси".
"У Озила есть шанс сыграть против "Челси", но он не выходил на поле с матча против "Кристал Пэлас" и ему еще предстоит пройти фитнес-тест. Что касается Косьелни, то врачи не очень оптимистичны на его счет", - сообщил Венгер Daily Mirror.
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02.01.2018 16:00
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С Челси можно в 2 защитника играть
Белерин Мустафи Мертезакер Найлс
Уилшер Джака
Озил
Ивоби Лаказет Санчез
А если Озил не сможет Ивоби на его позицию...на фланг Уэлбэка
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вчера лфк против клуба из ТОП-7 играл без Коутиньо, Салаха, Клайн, Морено, Хендерсон, Старридж, Груич, Богдан.
Богдан=Чех,
Хендо=Озил+Рэмси
Коут=Состав арсенала
Салах=Санчез+Ляказзет
Старридж=Ляказетт+Жиру
Клайн=Нет таких топовых защитников в арсе
Груич=Рэмси
Морено=Монреаль
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О, ну ясно теперь, че будет говорить пуховик, если гг просрут
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