"Арсенал" столкнулся с кризисом травм

Месут Озил Перед матчем с "Челси" рулевой "Арсенала Арсен Венгер может недосчитаться сразу пяти игроков стартового состава.

В течение ближайших семи дней "канонирам" предстоит сыграть важный матч Премьер-Лиги с "Челси", наведаться в гости к "Ноттингему" в рамках Кубка Англии и провести против "синих" первый полуфинал Кубка Лиги.

Столь насыщенную неделю "Арсенал" встречает с полным лазаретом травмированных. "Пушкарям" совершенно точно не поможет Сеяд Колашинац, а участие четырех других игроков, включая Месута Озила, по-прежнему находится под вопросом.

"У нас огромный список травмированных: мы потеряли Колашинаца и потеряли Косьелни. Также в лазарете уже находятся Монреаль, Жиру, Озил и Рэмси".

"У Озила есть шанс сыграть против "Челси", но он не выходил на поле с матча против "Кристал Пэлас" и ему еще предстоит пройти фитнес-тест. Что касается Косьелни, то врачи не очень оптимистичны на его счет", - сообщил Венгер Daily Mirror.

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Метки Арсенал, травмы

Автор foxmcfc   

Дата 02.01.2018 16:00

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  1. irbis85 02.01.2018 16:37 # irbis85
    С Челси можно в 2 защитника играть

    Белерин Мустафи Мертезакер Найлс
    Уилшер Джака
    Озил
    Ивоби Лаказет Санчез


    А если Озил не сможет Ивоби на его позицию...на фланг Уэлбэка

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  2. recyjoed 02.01.2018 16:35 # recyjoed
    вчера лфк против клуба из ТОП-7 играл без Коутиньо, Салаха, Клайн, Морено, Хендерсон, Старридж, Груич, Богдан.
    Богдан=Чех,
    Хендо=Озил+Рэмси
    Коут=Состав арсенала
    Салах=Санчез+Ляказзет
    Старридж=Ляказетт+Жиру
    Клайн=Нет таких топовых защитников в арсе
    Груич=Рэмси
    Морено=Монреаль

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  3. haroldfinch 02.01.2018 16:07 # haroldfinch
    О, ну ясно теперь, че будет говорить пуховик, если гг просрут

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