"Арсенал" столкнулся с кризисом травм

Перед матчем с "Челси" рулевой "Арсенала Арсен Венгер может недосчитаться сразу пяти игроков стартового состава.

В течение ближайших семи дней "канонирам" предстоит сыграть важный матч Премьер-Лиги с "Челси", наведаться в гости к "Ноттингему" в рамках Кубка Англии и провести против "синих" первый полуфинал Кубка Лиги.



Столь насыщенную неделю "Арсенал" встречает с полным лазаретом травмированных. "Пушкарям" совершенно точно не поможет Сеяд Колашинац, а участие четырех других игроков, включая Месута Озила, по-прежнему находится под вопросом.



"У нас огромный список травмированных: мы потеряли Колашинаца и потеряли Косьелни. Также в лазарете уже находятся Монреаль, Жиру, Озил и Рэмси".



"У Озила есть шанс сыграть против "Челси", но он не выходил на поле с матча против "Кристал Пэлас" и ему еще предстоит пройти фитнес-тест. Что касается Косьелни, то врачи не очень оптимистичны на его счет", - сообщил Венгер Daily Mirror.

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