Гвардиола считает фестивальный период "катастрофой" для игроков
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает календарь Премьер-Лиги на праздники настоящей катастрофой для игроков.
За последние несколько недель недовольство суровым графиком выразили Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" и Арсен Венгер из "Арсенала". Теперь пришла очередь Гвардиолы, потерявшего уже второго игрока в праздники из-за травм.
"Я понимаю, что это традиция, но игрокам от этого не легче. В прошлом сезоне мы сыграли под Новый год с "Ливерпулем", а два дня спустя нам пришлось провести 65 минут матча с "Бернли" вдесятером".
"Только Премьер-Лига определяет календарь, но такой график матчей – настоящая катастрофа для игроков. К сожалению, я не верю, что в этом плане что-то изменится", - сообщил Гвардиола Manchester Evening News.
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02.01.2018 15:00
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Просто необходимо было убрать игроков основы в последних матчах,как это сделал Клопп
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1. Игроки играют для зрителей, а не для своего удовольствия. Это не надо забывать Пепу.
2. В остальных чемпионатах тоже поддержали идею играть перед Рождеством. Думаю, что следующим шагом будет отмена новогодних каникул.
3. Футбол это бизнес в первую очередь. По сути, если бы не АПЛ, то и смотреть по ящику было бы нечего
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Просто усильте состав ещё на 200млн.
Остальные команды у которых мало денег что-то не ноют
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Иобаные нытики!
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