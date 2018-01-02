Гвардиола считает фестивальный период "катастрофой" для игроков

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает календарь Премьер-Лиги на праздники настоящей катастрофой для игроков.

За последние несколько недель недовольство суровым графиком выразили Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" и Арсен Венгер из "Арсенала". Теперь пришла очередь Гвардиолы, потерявшего уже второго игрока в праздники из-за травм.

"Я понимаю, что это традиция, но игрокам от этого не легче. В прошлом сезоне мы сыграли под Новый год с "Ливерпулем", а два дня спустя нам пришлось провести 65 минут матча с "Бернли" вдесятером".

"Только Премьер-Лига определяет календарь, но такой график матчей – настоящая катастрофа для игроков. К сожалению, я не верю, что в этом плане что-то изменится", - сообщил Гвардиола Manchester Evening News.

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Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 02.01.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. emily-lfc-2005 02.01.2018 17:23 # emily-lfc-2005
    Просто необходимо было убрать игроков основы в последних матчах,как это сделал Клопп

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  2. feldkurat 02.01.2018 16:29 # feldkurat
    1. Игроки играют для зрителей, а не для своего удовольствия. Это не надо забывать Пепу.
    2. В остальных чемпионатах тоже поддержали идею играть перед Рождеством. Думаю, что следующим шагом будет отмена новогодних каникул.
    3. Футбол это бизнес в первую очередь. По сути, если бы не АПЛ, то и смотреть по ящику было бы нечего

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  3. shearer1 02.01.2018 15:28 # shearer1
    Просто усильте состав ещё на 200млн.
    Остальные команды у которых мало денег что-то не ноют

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  4. ezh28 02.01.2018 15:27 # ezh28
    Иобаные нытики!

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