Гвардиола считает фестивальный период "катастрофой" для игроков

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает календарь Премьер-Лиги на праздники настоящей катастрофой для игроков.

За последние несколько недель недовольство суровым графиком выразили Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" и Арсен Венгер из "Арсенала". Теперь пришла очередь Гвардиолы, потерявшего уже второго игрока в праздники из-за травм.



"Я понимаю, что это традиция, но игрокам от этого не легче. В прошлом сезоне мы сыграли под Новый год с "Ливерпулем", а два дня спустя нам пришлось провести 65 минут матча с "Бернли" вдесятером".



"Только Премьер-Лига определяет календарь, но такой график матчей – настоящая катастрофа для игроков. К сожалению, я не верю, что в этом плане что-то изменится", - сообщил Гвардиола Manchester Evening News.

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