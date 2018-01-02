Клопп всегда верил в защитников "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что никогда не сомневался в защитниках "красных" вроде Деяна Ловрена и Рагнара Клавана.

Накануне именно защитники обеспечили "Ливерпулю" гостевую победу над "Бернли": решающий мяч Клаван буквально внес в сетку ворот хозяев после скидки Ловрена.



Ожидается, что совсем скоро Клопп усадит одного из них в запас: едва ли Юрген откажется от многомиллионного новичка Виргила Ван Дейка. Тем не менее, немец уверяет, что он никогда не сомневался в своих защитниках, хотя покупка бывшего игрока "Саутгемптона" была просто необходима.



"Я никогда не подвергал сомнению их характер и никогда не считал, что у нас есть проблемы в защите. Это не значит, что нам не нужен Ван Дейк – он поможет нам и принесет пользу. Но в других защитниках я не сомневался никогда. Они всегда отвечали на критику", - цитирует Клоппа Daily Star.

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