Клопп всегда верил в защитников "Ливерпуля"

Клаван и Ловрен Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что никогда не сомневался в защитниках "красных" вроде Деяна Ловрена и Рагнара Клавана.

Накануне именно защитники обеспечили "Ливерпулю" гостевую победу над "Бернли": решающий мяч Клаван буквально внес в сетку ворот хозяев после скидки Ловрена.

Ожидается, что совсем скоро Клопп усадит одного из них в запас: едва ли Юрген откажется от многомиллионного новичка Виргила Ван Дейка. Тем не менее, немец уверяет, что он никогда не сомневался в своих защитниках, хотя покупка бывшего игрока "Саутгемптона" была просто необходима.

"Я никогда не подвергал сомнению их характер и никогда не считал, что у нас есть проблемы в защите. Это не значит, что нам не нужен Ван Дейк – он поможет нам и принесет пользу. Но в других защитниках я не сомневался никогда. Они всегда отвечали на критику", - цитирует Клоппа Daily Star.

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Метки Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 02.01.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1620

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Последние комментарии:




  1. akadam 02.01.2018 18:07 # akadam
    Публично во всяком случае не корит своих. Правда, о Миньоле недавно ляпнул что-то.

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  2. isa1873387 02.01.2018 16:08 # isa1873387
    Я думаю что ВВД - Матип будет связка(хотя не могу ничего сказать про ВВД-склько игр смотрел с его участием не видел его) Но Клаван тоже хорош , получше Ловрена будет, но допускает позиционные ошибки! Когда уже Кляйн вернется ?! а то невыносимо смотреть на Джо Гомеса, быть может в будущем станет топ защ, а Арнольд не плох!

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  3. dallaslp 02.01.2018 16:02 # dallaslp
    Ловрен+Клаван > Мальдини+Неста

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  4. haroldfinch 02.01.2018 15:21 # haroldfinch
    "никогда не считал, что у нас есть проблемы в защите"
    Вроде в очках, но все равно не видит похоже нихуя

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  5. girasimus 02.01.2018 15:03 # girasimus
    Тяжкая битва за 4-ку, конкуренты идут плотничком, а соседи из Ливерпуля только жопу свою всем лидерам подставляют, совсем без яиц.

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  6. kos9k 02.01.2018 14:55 # kos9k
    Конечно же ВВД-Клаван, эстонец в этом сезоне уж слишком пи3дат.

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  7. tra-hall 02.01.2018 14:45 # tra-hall
    Клопп Писдаболл, воду льёт.

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  8. calvin-harris 02.01.2018 14:42 # calvin-harris
    Клаван еще забьет, скриньте

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  9. electric 02.01.2018 14:25 # electric
    Вирджил-Вандейк

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  10. ignatik 02.01.2018 14:22 # ignatik
    Вирджил-Матип

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  11. osprey 02.01.2018 14:09 # osprey
    Вирджил-Ловрен

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