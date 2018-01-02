Клопп всегда верил в защитников "Ливерпуля"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что никогда не сомневался в защитниках "красных" вроде Деяна Ловрена и Рагнара Клавана.
Накануне именно защитники обеспечили "Ливерпулю" гостевую победу над "Бернли": решающий мяч Клаван буквально внес в сетку ворот хозяев после скидки Ловрена.
Ожидается, что совсем скоро Клопп усадит одного из них в запас: едва ли Юрген откажется от многомиллионного новичка Виргила Ван Дейка. Тем не менее, немец уверяет, что он никогда не сомневался в своих защитниках, хотя покупка бывшего игрока "Саутгемптона" была просто необходима.
"Я никогда не подвергал сомнению их характер и никогда не считал, что у нас есть проблемы в защите. Это не значит, что нам не нужен Ван Дейк – он поможет нам и принесет пользу. Но в других защитниках я не сомневался никогда. Они всегда отвечали на критику", - цитирует Клоппа Daily Star.
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02.01.2018 14:00
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Последние комментарии:
Публично во всяком случае не корит своих. Правда, о Миньоле недавно ляпнул что-то.
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Я думаю что ВВД - Матип будет связка(хотя не могу ничего сказать про ВВД-склько игр смотрел с его участием не видел его) Но Клаван тоже хорош , получше Ловрена будет, но допускает позиционные ошибки! Когда уже Кляйн вернется ?! а то невыносимо смотреть на Джо Гомеса, быть может в будущем станет топ защ, а Арнольд не плох!
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Ловрен+Клаван > Мальдини+Неста
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"никогда не считал, что у нас есть проблемы в защите"
Вроде в очках, но все равно не видит похоже нихуя
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Тяжкая битва за 4-ку, конкуренты идут плотничком, а соседи из Ливерпуля только жопу свою всем лидерам подставляют, совсем без яиц.
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Конечно же ВВД-Клаван, эстонец в этом сезоне уж слишком пи3дат.
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Клопп Писдаболл, воду льёт.
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Клаван еще забьет, скриньте
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Вирджил-Вандейк
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Вирджил-Матип
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Вирджил-Ловрен
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