Анри: "Такой Погба заслуживает капитанской повязки"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сможет заслужить капитанскую повязку, если продолжит играть в том же духе.

Благодаря двум результативным передачам Погба "красным дьяволам" удалось прервать серию из трех ничьих подряд в Премьер-Лиге, одержав гостевую победу над "Эвертоном" 0:2. По словам Анри, такой перфоманс француза позволит ему заслужить капитанскую повязку.



"Он может сыграть на куче позиций, но когда он только вернулся в Англию, я сказал, что не считаю его опорником. Свою лучшую форму он показывает в роли полузащитника от штрафной до штрафной. И сегодня мы увидели того Погба, который блистал за "Ювентус".



"Когда он играет на таком уровне, его практически невозможно остановить. Он в одиночку изменил расклад сил и показал себя настоящим капитаном. Он словно сказал партнерам: "Ребята, следуйте за мной и я укажу вам правильный путь", - сообщил Анри Sky Sports.

--

Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич