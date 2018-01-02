Анри: "Такой Погба заслуживает капитанской повязки"

Поль Погба Легенда "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сможет заслужить капитанскую повязку, если продолжит играть в том же духе.

Благодаря двум результативным передачам Погба "красным дьяволам" удалось прервать серию из трех ничьих подряд в Премьер-Лиге, одержав гостевую победу над "Эвертоном" 0:2. По словам Анри, такой перфоманс француза позволит ему заслужить капитанскую повязку.

"Он может сыграть на куче позиций, но когда он только вернулся в Англию, я сказал, что не считаю его опорником. Свою лучшую форму он показывает в роли полузащитника от штрафной до штрафной. И сегодня мы увидели того Погба, который блистал за "Ювентус".

"Когда он играет на таком уровне, его практически невозможно остановить. Он в одиночку изменил расклад сил и показал себя настоящим капитаном. Он словно сказал партнерам: "Ребята, следуйте за мной и я укажу вам правильный путь", - сообщил Анри Sky Sports.

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Метки Анри, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор foxmcfc   

Дата 02.01.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. osivori 02.01.2018 14:50 # osivori
    это еще как сказать, сыграл, но не на высочайшем уровне, этот уровень для него недоступен

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  2. mancunia-planet 02.01.2018 13:30 # mancunia-planet
    только эпизодически показывает класс, даже против ирисок, сыграв вроде бы неплохо, всё равно терял мяч, неточные передачи - для такого дорогого и раскрученного игрока слишком много невынужденных ошибок. часто проигрывая борьбу бросает соперника и стоит жалуется рефери пидарас ибаный - разве так поступает капитан Юнайтед? все эти разговоры какой он невъебенно крутой ничего не стоят, на поле надо доказывать в каждом матче, в каждом эпизоде. пока что его позерство и причи выходят на первый план. правильно Скоулз критикует Маура и его грёбаную мартышку. Погба не капитан и не уровень пока что Юнатед.

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  3. tra-hall 02.01.2018 13:14 # tra-hall
    Пока эпизодами включается, но на ирисок братву настроил базару нет.стабильно пахать обязан и вые6оны выключать местами.

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  4. chelsealondon 02.01.2018 13:01 # chelsealondon
    А что он такого сделал? Второй день уже надрачивают на него?....

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