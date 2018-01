Светская хроника за вторник

"Ливерпуль" подаст в суд на Nike из-за Филиппе Коутиньо. "Манчестер Юнайтед" хочет купить Антуана Гризманна в январе. "Челси" приступил к работе над трансфером Артуро Видаля. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Ливерпуль" по-прежнему исключает продажу полузащитника Филиппе Коутиньо. (The Times)



"Ливерпуль" отпустит Коутиньо в "Барселону" только за "астрономическую сумму". (The Telegraph)



"Ливерпуль" назвал "Барселоне" цену за Коутиньо — 160 миллионов фунтов. (Onda Cero)



"Барселона" готова предложить защитнику Самюэлю Умтити новый контракт, чтобы оградить игрока от интереса "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". (Daily Mail)



"Наполи" готов отпустить своего левого защитника Фаузи Гуляма в "Юнайтед" за отступные в 53 млн. фунтов, уже присмотрев на замену 26-летнему алжирцу Алехандро Гримальдо из "Бенфики". (Record)



Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо жаждет увести нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна из под носа "Барселоны" и готов уже в январе предложить французу роскошный контракт с зарплатой в 300 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)



"Реал" может продать полузащитника Тони Крооса в "Юнайтед", "Сити" или ПСЖ, чтобы на вырученные деньги купить Неймара. (Daily Express)



Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини отверг интерес "Челси" и согласовал новый контракт с клубом из Турина. (Sky Italia)



"Челси" предпринимает первые шаги к приобретению полузащитника "Баварии" Артуро Видаля следующим летом. (Bild)



"Эвертон" сделал финальное предложение о покупке нападающего "Бешикташа" Дженка Тосуна в размере 25 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Сделка по Тосуну под угрозой срыва из-за того, что в последний момент "Бешикташ" повысил цену за своего бомбардира. (Daily Mail)



"Стоук" включился в борьбу за нападающего "Селтика" Муссу Дембеле. (The Sun)



"Суонси" проявляет интерес к опальному нападающему "Вест Хэма" Диафре Сако. Однако для приобретения сенегальца "лебедям" может потребоваться продать Алфи Моусона или Ки Сун Юна. (The Guardian)



"Вест Бромвич" сделал запрос относительно принадлежащего "Юнайтед" голкипера Сэма Джонстона. (Daily Mail)



"Хаддерсфилд" обратился насчет аренды защитника "Монако" Теренса Конголо. (Huddersfield Examiner)



Младший брат нападающего "Суонси" Тэмми Абрахэма Тимми заключил профессиональный контракт с "Фулхэмом". (Daily Mail)



Защитник Фабио Да Сильва попросил отпустить его из "Мидлсбро". (Daily Mail)



Другое



"Ливерпуль" подаст в суд на Nike из-за продажи футболок "Барселоны" с именем Филиппе Коутиньо. (EPSN Brasil)



FA не будет рассматривать инцидент со спорным пенальти на вингере "Кристал Пэлас" Уилфриде Захе в матче против "Сити". (Daily Mail)



Победный гол защитника "Ливерпуля" Рагнара Клавана на исходе матча против "Бернли" стал первым эстонским голом в истории Премьер-Лиги. Эстония — 97-я нация, чей представитель забивал в Премьер-Лиге. (Daily Mirror)



Когда Поль Погба в составе, "Юнайтед" не знает поражений уже 435 дней в рамках Премьер-Лиги — с матча против "Челси" 23 октября 2016. Эта серия состоит из 21 победы и 13 ничьих. (Goal)



Тренер "Брайтона" Крис Хьютон заявил, что сохранение клуба в Премьер-Лиге будет столь же выдающимся достижением, как и повышение из Чемпионшипа. (Argus)



Проект нового стадиона "Эвертона" значительно подорожал относительно первоначальной оценки в 300 млн. фунтов. Клуб ожидает построить аренду к сезону 2022/23. (The Guardian)



Накануне матча 1 января владелец "Биллерики Таун" предупредил своих игроков, что проверит их на алкоголь и наркотики. (The Sun)



Бывший нападающий "Арсенала" Эммануэль Адебайор усыновил ребенка своего умершего брата, дав мальчику новое имя — Эммануэль Адебайор-младший. (The Sun)



Бизнес-империя экс-игрока "Юнайтед" Дэвида Бекхэма приносит ему 40 тыс. фунтов в день. (The Sun)

