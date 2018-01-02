Светская хроника за вторник
"Ливерпуль" подаст в суд на Nike из-за Филиппе Коутиньо. "Манчестер Юнайтед" хочет купить Антуана Гризманна в январе. "Челси" приступил к работе над трансфером Артуро Видаля. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
"Ливерпуль" по-прежнему исключает продажу полузащитника Филиппе Коутиньо. (The Times)
"Ливерпуль" отпустит Коутиньо в "Барселону" только за "астрономическую сумму". (The Telegraph)
"Ливерпуль" назвал "Барселоне" цену за Коутиньо — 160 миллионов фунтов. (Onda Cero)
"Барселона" готова предложить защитнику Самюэлю Умтити новый контракт, чтобы оградить игрока от интереса "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". (Daily Mail)
"Наполи" готов отпустить своего левого защитника Фаузи Гуляма в "Юнайтед" за отступные в 53 млн. фунтов, уже присмотрев на замену 26-летнему алжирцу Алехандро Гримальдо из "Бенфики". (Record)
Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо жаждет увести нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна из под носа "Барселоны" и готов уже в январе предложить французу роскошный контракт с зарплатой в 300 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)
"Реал" может продать полузащитника Тони Крооса в "Юнайтед", "Сити" или ПСЖ, чтобы на вырученные деньги купить Неймара. (Daily Express)
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини отверг интерес "Челси" и согласовал новый контракт с клубом из Турина. (Sky Italia)
"Челси" предпринимает первые шаги к приобретению полузащитника "Баварии" Артуро Видаля следующим летом. (Bild)
"Эвертон" сделал финальное предложение о покупке нападающего "Бешикташа" Дженка Тосуна в размере 25 млн. фунтов. (Daily Mirror)
Сделка по Тосуну под угрозой срыва из-за того, что в последний момент "Бешикташ" повысил цену за своего бомбардира. (Daily Mail)
"Стоук" включился в борьбу за нападающего "Селтика" Муссу Дембеле. (The Sun)
"Суонси" проявляет интерес к опальному нападающему "Вест Хэма" Диафре Сако. Однако для приобретения сенегальца "лебедям" может потребоваться продать Алфи Моусона или Ки Сун Юна. (The Guardian)
"Вест Бромвич" сделал запрос относительно принадлежащего "Юнайтед" голкипера Сэма Джонстона. (Daily Mail)
"Хаддерсфилд" обратился насчет аренды защитника "Монако" Теренса Конголо. (Huddersfield Examiner)
Младший брат нападающего "Суонси" Тэмми Абрахэма Тимми заключил профессиональный контракт с "Фулхэмом". (Daily Mail)
Защитник Фабио Да Сильва попросил отпустить его из "Мидлсбро". (Daily Mail)
Другое
"Ливерпуль" подаст в суд на Nike из-за продажи футболок "Барселоны" с именем Филиппе Коутиньо. (EPSN Brasil)
FA не будет рассматривать инцидент со спорным пенальти на вингере "Кристал Пэлас" Уилфриде Захе в матче против "Сити". (Daily Mail)
Победный гол защитника "Ливерпуля" Рагнара Клавана на исходе матча против "Бернли" стал первым эстонским голом в истории Премьер-Лиги. Эстония — 97-я нация, чей представитель забивал в Премьер-Лиге. (Daily Mirror)
Когда Поль Погба в составе, "Юнайтед" не знает поражений уже 435 дней в рамках Премьер-Лиги — с матча против "Челси" 23 октября 2016. Эта серия состоит из 21 победы и 13 ничьих. (Goal)
Тренер "Брайтона" Крис Хьютон заявил, что сохранение клуба в Премьер-Лиге будет столь же выдающимся достижением, как и повышение из Чемпионшипа. (Argus)
Проект нового стадиона "Эвертона" значительно подорожал относительно первоначальной оценки в 300 млн. фунтов. Клуб ожидает построить аренду к сезону 2022/23. (The Guardian)
Накануне матча 1 января владелец "Биллерики Таун" предупредил своих игроков, что проверит их на алкоголь и наркотики. (The Sun)
Бывший нападающий "Арсенала" Эммануэль Адебайор усыновил ребенка своего умершего брата, дав мальчику новое имя — Эммануэль Адебайор-младший. (The Sun)
Бизнес-империя экс-игрока "Юнайтед" Дэвида Бекхэма приносит ему 40 тыс. фунтов в день. (The Sun)
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02.01.2018 12:00
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Защитник «Ливерпуля» Фланаган признан виновным в нападении на свою девушку. Ему грозит до 6 месяцев тюрьмы
Защитник «Ливерпуля» Джон Фланаган может оказаться в тюрьме.
Футболист на сегодняшнем заседании суда признал свою вину. Суд также признал его виновным в нападении и применении насилия к своей подруге Рэйчел Уолл.
Инцидент произошел в центре Ливерпуля 22 декабря, футболист несколько раз сильно ударил свою девушку.
Приговор по делу Фланагана будет объявлен 17 января. Он продолжает находиться в отношениях с потерпевшей. Ему грозит до 6 месяцев тюремного заключения.
Лааааал. Второй Кафу((
(ответить)
Михайло, зачем ты удаляешь комментарии юзера bezviz?
(ответить)
https://pp.userapi.com/c837529/v837529087/623e7/nrbM3_5nu5M.jpg
(ответить)
Мне обидно продавать Коута и за 150 м(
(ответить)
кстати, дико проорусь если ливерка так выгодно продав кавтинью за лямов 150 и так бездарно их сольет на ввд(75 млн) и тадича или уорд прауса из сотона(+-80 млн, все-таки полузащитники), все фейлы мю просто померкнут на форе этого гениальнейшего трансферного бога клопа-топа)
(ответить)
1 MC
2 MU
3 Propast
4 Liverpool
(ответить)
Пропасть сегодня должна потерять очки
(ответить)
норм вчера Ловрен и Клаван поссали на пенсов,их сразу же как будто бы рукой с сайта сняло)ахахахахха)
(ответить)
Мората топ, если наладит выходы 1 на 1 то сравняется с Кейном
(ответить)
Пиздос пинсы отбитые, какого-то середняка так долго обсуждать. Но стоит сказать, что Мората просто имбовый в фифе 18, хз даже поч, но великолепный нап в игре.
(ответить)
Ору с колбасников и скумеров) Как же эти живности любят друг друга! Как никогда раньше)))
(ответить)
ущербы осбуждают игру мораты. В чем он хорош и стоит ли своих денег. эгсперты покруче спорцовских
(ответить)
Пропустил одну тему. С хера некоторые Конте называют париком? Неужто дело в том, о чем я думаю? Да не, бред какой то, свой же.
(ответить)
зная как барселона оформляет трансферы, мало верится, что они предложат 150м фунтов + бонусы
а было бы неплохо)
(ответить)
Ору. До пенсов только дошло кого они потеряли и кого приобрели. Уахах))
(ответить)
Кстати да. Изредка, где-то 2-3 раза в год, в разное время суток появляется ощущение того, что какая-то череда действий уже мною видена. Как будто эти действия уже были пройдены мною. В такие моменты в голове только мысль "Это уже я видел.... Что это вообще?".
Образ жизни у меня не одинаковый, хоть дни и похожи бывают. Не курю ничего дурного, пью довольно редко. Боксом не занимался.
Найти бы таких людей, кто про дежавю мог рассказать дельные и серьезные вещи. Чувство довольно интересное
ps надеюсь, что это пишу я и другой реальности нет
(ответить)
Во время допроса в первом фильме агент Смит открывает папку с делом Нео, где указываются следующие данные:
Имя: Томас А. Андерсон.
Дата рождения: 11 марта 1962 года.
Место рождения: Capital City, USA
Родители: Джон Андерсон и Мишель Андерсон (в девичестве Макгэй). Мишель Макгэй — один из художников фильма.
Дата окончания срока действия паспорта: 11 СЕНТЯБРЯ 2001 года!!!
Ска первый фильм вышел в 1999 году!
(ответить)
Ну вы и канавы сточные
(ответить)
Уже январь, а ни намека на фразу "Челси ищет форварда". Что ж за дела такие. Походу так и придется сезон с Азаром на острие доигрывать.
(ответить)
С Новым годом братья.
Крепкого здоровья , счастья любви успехов . Надеюсь у вас все получиться .
Просто храните и любите
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