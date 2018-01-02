Пюэль надеется сохранить Махреза в "Лестере"

Рияд Махрез и Клод Пюэль Наставник "Лестера" Клод Пюэль выразил надежду, что ему удастся сохранить в клубе вингера Рияда Махреза, набравшего впечатляющую форму к январю.

Накануне именно Махрез классным ударом открыл счет в победном для "лис" матче против "Хаддерсфилда" (3:0). Этот гол стал для 26-летнего игрока сборной Алжира седьмым в этом сезоне Премьер-Лиги.

Достоверно известно, что прошлым летом клуб с "Кинг Пауэр" отклонил несколько предложений "Ромы" о покупке Махреза, как и прошение самого Рияда о трансфере. Пюэль надеется, что в январе эта история не повторится.

"Мне нравится этот игрок, и я бы хотел сохранить наших лучших игроков. Мы зададим ему соответствующий вопрос, но лично я рад играть командой, где есть Рияд, Джейми Варди и другие".

"Если вы говорите о спекуляциях, то я отвечаю, что хотел бы сохранить всех своих лучших игроков. Это был очень хороший матч, великолепный матч в исполнении Рияда. Нам будет важно сохранить максимум наших игроков", — цитирует Пюэля Sky Sports.

--

Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич



Метки Лестер, Махрез, Пюэль

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2018 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1447

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tursa 02.01.2018 11:38 # tursa
    поедет в арс или щольси

    (ответить)

  2. rollik707 02.01.2018 11:29 # rollik707
    Обменяют на цыгана с бельгийским паспортом.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: