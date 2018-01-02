Пюэль надеется сохранить Махреза в "Лестере"

Наставник "Лестера" Клод Пюэль выразил надежду, что ему удастся сохранить в клубе вингера Рияда Махреза, набравшего впечатляющую форму к январю.

Накануне именно Махрез классным ударом открыл счет в победном для "лис" матче против "Хаддерсфилда" (3:0). Этот гол стал для 26-летнего игрока сборной Алжира седьмым в этом сезоне Премьер-Лиги.



Достоверно известно, что прошлым летом клуб с "Кинг Пауэр" отклонил несколько предложений "Ромы" о покупке Махреза, как и прошение самого Рияда о трансфере. Пюэль надеется, что в январе эта история не повторится.



"Мне нравится этот игрок, и я бы хотел сохранить наших лучших игроков. Мы зададим ему соответствующий вопрос, но лично я рад играть командой, где есть Рияд, Джейми Варди и другие".



"Если вы говорите о спекуляциях, то я отвечаю, что хотел бы сохранить всех своих лучших игроков. Это был очень хороший матч, великолепный матч в исполнении Рияда. Нам будет важно сохранить максимум наших игроков", — цитирует Пюэля Sky Sports.

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