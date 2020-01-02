Моуриньо ответил на критику Скоулза

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо ответил на критические замечания легенды своего клуба Пола Скоулза.

Скоулз, ныне работающий экспертом на телевидении, обрушился с критикой на "красных дьяволов" после ничейного матча против "Саутгемптона" в минувшую субботу.



В прямом эфире Пол заявил, что Моуриньо следует разумнее распоряжаться деньгами клуба. Также Скоулз выразил мнение, что полузащитник Поль Погба, рекордное приобретение Жозе, находится не в форме.



Победа 0:2 над "Эвертоном" в понедельник и блестящий второй тайм в исполнении Погба дали Моуриньо повод, чтобы ответить рыжеволосой легенде.



"Думаю, Пол Скоулз только и делает, что критикует. Я не думаю, что он комментирует. Думаю, он критикует, а это другое. Однако не каждый из нас должен быть столь же феноменальным игроком, коим являлся он".



"Он был феноменальным игроком, но это не означает, что все мы должны быть феноменальны. Поль всегда старается сыграть как можно лучше. Иногда он играет очень хорошо, иногда он играет хорошо, а иногда он играет не столь хорошо".



"Это не вина Поля, что он зарабатывает больше, чем Пол Скоулз. Это не вина Поля Погба — просто таков футбол".



"Однако я думаю, Скоулзи останется в истории как феноменальный игрок, а не как эксперт. Поэтому я предпочитаю видеть в нем феноменального игрока, давшего столь многое клубу, который я горд представлять и ради которого я стараюсь изо всех сил каждый день".



"Если однажды Пол решит стать тренером, я желаю ему добиться 25 процентов моего успеха, потому что 50 процентов — это 12 с половиной трофеев, а 25 процентов — около шести. Если он повторит 25 процентов моего успеха, то будет вполне счастлив".



"На мой взгляд, Пол Скоулз феноменальный игрок, один из лучших, что я когда либо видел по игре в полузащите. Он столь многое дал моему клубу, и я лишь могу поблагодарить его за это, потому что престиж клуба держится на людях вроде него, которые добивались здесь такого успеха", — цитирует Моуриньо Sky Sports.

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