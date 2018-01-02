"Сити" сообщил подробности травмы Жезуса

"Манчестер Сити" объявил, что нападающий Габриэль Жезус повредил медиальную коллатеральную связку колена в воскресном матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".

Чудом избежав поражения на "Селхерст Парк" в минувший уикенд (0:0), "горожане" также лишились двух важных игроков. В лазарет, помимо Жезуса, угодил и Кевин Де Брюйне.



И если в случае с бельгийцем речь идет о считанных днях, то бразилец проведет вне игры минимум два месяца, сообщает Daily Mail. В официальном заявлении "Сити" подтверждает, что у Габриэля было зафиксировано повреждение связки колена.



В ближайшие дни 20-летний нападающий, забивший восемь голов в этом сезоне Премьер-Лиги, пройдет дополнительные медицинские тесты, после чего прогноз может быть уточнен.

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