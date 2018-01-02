"Сити" сообщил подробности травмы Жезуса

Габриэль Жезус "Манчестер Сити" объявил, что нападающий Габриэль Жезус повредил медиальную коллатеральную связку колена в воскресном матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".

Чудом избежав поражения на "Селхерст Парк" в минувший уикенд (0:0), "горожане" также лишились двух важных игроков. В лазарет, помимо Жезуса, угодил и Кевин Де Брюйне.

И если в случае с бельгийцем речь идет о считанных днях, то бразилец проведет вне игры минимум два месяца, сообщает Daily Mail. В официальном заявлении "Сити" подтверждает, что у Габриэля было зафиксировано повреждение связки колена.

В ближайшие дни 20-летний нападающий, забивший восемь голов в этом сезоне Премьер-Лиги, пройдет дополнительные медицинские тесты, после чего прогноз может быть уточнен.

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Метки Жезус, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2018 01:50

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  1. rollik707 02.01.2018 05:21 # rollik707
    Здоровья ему!

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  2. andros13 02.01.2018 03:56 # andros13
    Жаль что не до конца сезона

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  3. mancunia-planet 02.01.2018 01:57 # mancunia-planet
    Здравия желаю. Есть кому играть, справятся.

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