Моуриньо гордится игроками МЮ и особенно Лингардом

Жозе Моуриньо После победы над "Эвертоном" (0:2) рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что гордится своими игроками, в особенности Джесси Лингардом.

Благодаря преображению во втором тайме и красивым голам Лингарда и Антони Мартиаля "дьяволы" прервали серию из трех ничьих подряд и, наконец, одержали победу. Моуриньо гордится игрой своих парней и восхищается прогрессом Джесси.

"Мы можем гордиться нашей игрой и усилиями - все было на высшем уровне, все сыграли хорошо. Нам выпал наихудший вариант календаря, но парни показали отличный футбол, несмотря на усталость".

"Эвертон" владел преимуществом 5-10 минут, но все остальное время мы держали игру под контролем. Мы поменяли схему из-за отсутствия Ромелу Лукаку, и я доволен тем, как мы адаптировались".

"Что касается Джесси, то одно дело быть перспективным, талантливым мальчиком и совершенно другое быть просто очень хорошим игроком. Некоторые не способны на такой прогресс, но Лингард стремится к этому. Он играет стабильнее, лучше понимает игру и идет в правильном направлении".

"Насчет трансферов я ничего не могу сказать. В данный момент у нас проблемы с травмированными, но, возможно, мы восстановимся и обретем второе дыхание", - цитирует Моуриньо Sky Sports.

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Метки Лингард, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 01.01.2018 22:55

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  1. rollik707 02.01.2018 05:19 # rollik707
    Рад за Маура!

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  2. gidro-met 02.01.2018 02:22 # gidro-met
    Мю чисто на воспитанниках затаскивает. Рэгфорд, Лингард, Туанзеье, Погба - самая воспитанная тима апл

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  3. andros13 02.01.2018 00:10 # andros13
    Перевод вообще неверный

    Админ ты где английский учил?

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  4. mancunia-planet 01.01.2018 23:07 # mancunia-planet
    Лингард топ

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  5. narcot 01.01.2018 23:07 # narcot
    даже этот середняк > озар

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  6. van-der-slav 01.01.2018 23:00 # van-der-slav
    и правда норм разыгрался. правда остальные все еще такое себе

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