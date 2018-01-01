Моуриньо гордится игроками МЮ и особенно Лингардом
После победы над "Эвертоном" (0:2) рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что гордится своими игроками, в особенности Джесси Лингардом.
Благодаря преображению во втором тайме и красивым голам Лингарда и Антони Мартиаля "дьяволы" прервали серию из трех ничьих подряд и, наконец, одержали победу. Моуриньо гордится игрой своих парней и восхищается прогрессом Джесси.
"Мы можем гордиться нашей игрой и усилиями - все было на высшем уровне, все сыграли хорошо. Нам выпал наихудший вариант календаря, но парни показали отличный футбол, несмотря на усталость".
"Эвертон" владел преимуществом 5-10 минут, но все остальное время мы держали игру под контролем. Мы поменяли схему из-за отсутствия Ромелу Лукаку, и я доволен тем, как мы адаптировались".
"Что касается Джесси, то одно дело быть перспективным, талантливым мальчиком и совершенно другое быть просто очень хорошим игроком. Некоторые не способны на такой прогресс, но Лингард стремится к этому. Он играет стабильнее, лучше понимает игру и идет в правильном направлении".
"Насчет трансферов я ничего не могу сказать. В данный момент у нас проблемы с травмированными, но, возможно, мы восстановимся и обретем второе дыхание", - цитирует Моуриньо Sky Sports.
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01.01.2018 22:55
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Последние комментарии:
Рад за Маура!
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Мю чисто на воспитанниках затаскивает. Рэгфорд, Лингард, Туанзеье, Погба - самая воспитанная тима апл
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Перевод вообще неверный
Админ ты где английский учил?
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Лингард топ
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даже этот середняк > озар
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и правда норм разыгрался. правда остальные все еще такое себе
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