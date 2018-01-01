Моуриньо гордится игроками МЮ и особенно Лингардом

После победы над "Эвертоном" (0:2) рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что гордится своими игроками, в особенности Джесси Лингардом.

Благодаря преображению во втором тайме и красивым голам Лингарда и Антони Мартиаля "дьяволы" прервали серию из трех ничьих подряд и, наконец, одержали победу. Моуриньо гордится игрой своих парней и восхищается прогрессом Джесси.



"Мы можем гордиться нашей игрой и усилиями - все было на высшем уровне, все сыграли хорошо. Нам выпал наихудший вариант календаря, но парни показали отличный футбол, несмотря на усталость".



"Эвертон" владел преимуществом 5-10 минут, но все остальное время мы держали игру под контролем. Мы поменяли схему из-за отсутствия Ромелу Лукаку, и я доволен тем, как мы адаптировались".



"Что касается Джесси, то одно дело быть перспективным, талантливым мальчиком и совершенно другое быть просто очень хорошим игроком. Некоторые не способны на такой прогресс, но Лингард стремится к этому. Он играет стабильнее, лучше понимает игру и идет в правильном направлении".



"Насчет трансферов я ничего не могу сказать. В данный момент у нас проблемы с травмированными, но, возможно, мы восстановимся и обретем второе дыхание", - цитирует Моуриньо Sky Sports.

--

Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич