"Юнайтед" прервал ничейную серию победой над "Эвертоном"

Джесси Лингард "Манчестер Юнайтед" вернулся на вторую позицию в Премьер-Лиге, прервав серию из трех ничьих победой в гостях у "Эвертона" — 0:2.

Сэм Эллардайс произвел семь изменений в стартовом составе "ирисок" после поражения 2:1 на поле "Борнмута". Вернулся в команду и бывший капитан МЮ Уэйн Руни.

Тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо доверил место в старте Маркосу Рохо, Андеру Эррере и Антони Мартиалю, которые заменили Эшли Янга, Генриха Мхитаряна и Ромелу Лукаку.

В начале матча шла неторопливая игра, в отдалении от ворот. Первый по-настоящему опасный момент возник только на 24-й минуте, когда Умар Ниассе получил возможность пробить внутри штрафной, однако Рохо в отчаянном прыжке заблокировал удар соперника.

Вскоре гости ответили опасным прострелом Мартиаля вдоль ворот. Прерывая эту передачу, голкипер хозяев Джордан Пикфорд едва не подарил мяч Полю Погба.

В концовке тайма "Юнайтед" выглядел лучше, создав пару неплохих моментов, однако на перерыв команды ушли при счете 0:0. За 45 минут зрители так и не увидели попаданий в створ ворот.

В начале второго тайма Хуан Мата отметился ударом с дистанции, но Пикфорд перевел мяч через перекладину. На 51-й минуте испанец повторил свой трюк, и на сей раз голкипер был бессилен, однако "Эвертон" спасла штанга.

Во втором тайме "дьяволы" заметно улучшили свою игру, и на 57-й минуте это позволило им открыть счет. Погба сделал передачу на подступы к штрафной, а Мартиаль вторым касанием пробил в верхний угол ворот — 0:1.

Гол лишь придал "Юнайтед" уверенности. Подопечные Моуриньо продолжили атаковать, а Погба умело дирижировал игрой своей команды, выступая в роли плеймейкера.

Постепенно атакующий порыв гостей ослаб. Подгоняемые своими болельщиками "ириски" стали все чаще проникать в штрафную площадь Давида Де Хеа.

Однако за 10 минут до конца вопрос об исходе матча был снят. Погба отдал мяч Джесси Лингарду, который сместился с фланга в центр и, не входя в штрафную, нанес крученый удар — 0:2.

"Юнайтед" отпраздновал свою первую победу в пяти последних матчах с учетом всех соревнований. Вместе с тем оба своих гола "дьяволы" забили с дистанции, а с игрой в чужой штрафной у них есть огромные проблемы, особенно без Златана Ибрагимовича и Ромелу Лукаку.

"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче

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Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2018 22:25

Количество просмотров Просмотров: 3734

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 02.01.2018 01:47 # hammersmith
    мдаа, 1922 норм фильм! новогодний!

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  2. andros13 02.01.2018 00:12 # andros13
    Лингард > салах > санчес > заа > азар

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  3. spartan 01.01.2018 23:50 # spartan
    привет азары. с Новым годом

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  4. imf-tau 01.01.2018 23:21 # imf-tau
    Игра на 4-, бесит дезорганизованная оборона и вскидывание рук/выпадение из эпизода при подозрении нарушения - доиграй до конца, если свистнут сразу узнаешь.

    Погба за матч включился на 20 минут, однако этого хватило. Имхо голы оба на индивидуалке, командная работа слабая по прежнему. Очень серьезно надо над пасом работать - периодически кривоты становилось слишком много.

    Эррера не понравился сегодня, Шоу неплохо сыграл, Погба пора включаться на весь матч. В целом игра остальных без серьезных нареканий, на среднем уровне.

    Надо отметить, что Эве практически беззубо играл 70 минут и лишь первые 10, предпоследние 10 давил. Когда давил - сразу начиналась паника в защите. Эве не в лучшей форме как и мы подошел к матчу.

    Крч с победкой, идем дальше.

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  5. apucmokpam 01.01.2018 23:14 # apucmokpam
    ливапол купается в испражнениях

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  6. iskander8sg 01.01.2018 23:11 # iskander8sg
    Хоть сектанты вернулись на сайт. Аве пригороду.
    А то одни пенсы напостой с желчю.
    Вопрос на засыпку - на кой покупали Ромку, когда без него му хоть в коем веке игру показывает?

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  7. gidro-met 01.01.2018 23:10 # gidro-met
    Лайферы здаров!)

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  8. narcot 01.01.2018 23:05 # narcot
    на изи обоссали ливерпуль

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  9. stevens 01.01.2018 22:57 # stevens
    Почему Чукотка, играя 30-го как му и ЛФЦ, свой матч следующий матч играет аж 3-го, а не сегодня? А Конте ещё чето на календарь звездит, тварь поганая.

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  10. redredred 01.01.2018 22:50 # redredred
    Норм откатали. Правда биг сэм клиент моура, так что не показатель

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  11. beatles-red 01.01.2018 22:48 # beatles-red
    Спонсируя Эвертон мы хотим, чтобы они забирали очки у соперников, а не безвольно дарили. Пора бы уже Клоппу задуматься о роспуске ирисок.

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  12. van-der-slav 01.01.2018 22:47 # van-der-slav
    Нет ибры и лукаки и сразу перестали навешивать. Так приятно стало смотреть сразу

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  13. gidro-met 01.01.2018 22:45 # gidro-met
    Мю план побед на этот месяц выполнил, остались пару ничеек и один лулз.

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  14. kos9k 01.01.2018 22:41 # kos9k
    бедные пенсы) они настолько жалки, что отмечали нг на фапле и описывали, что они якобы бухие в говно и т.д.)))) ахахахаха

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  15. hammersmith 01.01.2018 22:41 # hammersmith
    эвротон нулины

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  16. dayver 01.01.2018 22:35 # dayver
    Лучшие 45 минут Погба в этом сезоне. Юнайтед приятно преобразился во втором тайме и заиграл очень здорово. Удивительно, учитывая, что в первом все было потно и вязко.

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  17. apucmokpam 01.01.2018 22:32 # apucmokpam
    как определить лишнехромосомного: юзает слово "обоссать", "ссать" и т.п.

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  18. sir-alex-67 01.01.2018 22:31 # sir-alex-67
    Новый год же, а все ссут на пенсов

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  19. apucmokpam 01.01.2018 22:30 # apucmokpam
    как определить гея: коверкает название клуба "Челси"
    не благодарите, гуннеры

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  20. haroldfinch 01.01.2018 22:28 # haroldfinch
    Помойка зря радуется, послезавтра вернется на свое место

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