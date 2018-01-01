"Юнайтед" прервал ничейную серию победой над "Эвертоном"
"Манчестер Юнайтед" вернулся на вторую позицию в Премьер-Лиге, прервав серию из трех ничьих победой в гостях у "Эвертона" — 0:2.
Сэм Эллардайс произвел семь изменений в стартовом составе "ирисок" после поражения 2:1 на поле "Борнмута". Вернулся в команду и бывший капитан МЮ Уэйн Руни.
Тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо доверил место в старте Маркосу Рохо, Андеру Эррере и Антони Мартиалю, которые заменили Эшли Янга, Генриха Мхитаряна и Ромелу Лукаку.
В начале матча шла неторопливая игра, в отдалении от ворот. Первый по-настоящему опасный момент возник только на 24-й минуте, когда Умар Ниассе получил возможность пробить внутри штрафной, однако Рохо в отчаянном прыжке заблокировал удар соперника.
Вскоре гости ответили опасным прострелом Мартиаля вдоль ворот. Прерывая эту передачу, голкипер хозяев Джордан Пикфорд едва не подарил мяч Полю Погба.
В концовке тайма "Юнайтед" выглядел лучше, создав пару неплохих моментов, однако на перерыв команды ушли при счете 0:0. За 45 минут зрители так и не увидели попаданий в створ ворот.
В начале второго тайма Хуан Мата отметился ударом с дистанции, но Пикфорд перевел мяч через перекладину. На 51-й минуте испанец повторил свой трюк, и на сей раз голкипер был бессилен, однако "Эвертон" спасла штанга.
Во втором тайме "дьяволы" заметно улучшили свою игру, и на 57-й минуте это позволило им открыть счет. Погба сделал передачу на подступы к штрафной, а Мартиаль вторым касанием пробил в верхний угол ворот — 0:1.
Гол лишь придал "Юнайтед" уверенности. Подопечные Моуриньо продолжили атаковать, а Погба умело дирижировал игрой своей команды, выступая в роли плеймейкера.
Постепенно атакующий порыв гостей ослаб. Подгоняемые своими болельщиками "ириски" стали все чаще проникать в штрафную площадь Давида Де Хеа.
Однако за 10 минут до конца вопрос об исходе матча был снят. Погба отдал мяч Джесси Лингарду, который сместился с фланга в центр и, не входя в штрафную, нанес крученый удар — 0:2.
"Юнайтед" отпраздновал свою первую победу в пяти последних матчах с учетом всех соревнований. Вместе с тем оба своих гола "дьяволы" забили с дистанции, а с игрой в чужой штрафной у них есть огромные проблемы, особенно без Златана Ибрагимовича и Ромелу Лукаку.
"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
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01.01.2018 22:25
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Последние комментарии:
мдаа, 1922 норм фильм! новогодний!
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Лингард > салах > санчес > заа > азар
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привет азары. с Новым годом
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Игра на 4-, бесит дезорганизованная оборона и вскидывание рук/выпадение из эпизода при подозрении нарушения - доиграй до конца, если свистнут сразу узнаешь.
Погба за матч включился на 20 минут, однако этого хватило. Имхо голы оба на индивидуалке, командная работа слабая по прежнему. Очень серьезно надо над пасом работать - периодически кривоты становилось слишком много.
Эррера не понравился сегодня, Шоу неплохо сыграл, Погба пора включаться на весь матч. В целом игра остальных без серьезных нареканий, на среднем уровне.
Надо отметить, что Эве практически беззубо играл 70 минут и лишь первые 10, предпоследние 10 давил. Когда давил - сразу начиналась паника в защите. Эве не в лучшей форме как и мы подошел к матчу.
Крч с победкой, идем дальше.
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ливапол купается в испражнениях
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Хоть сектанты вернулись на сайт. Аве пригороду.
А то одни пенсы напостой с желчю.
Вопрос на засыпку - на кой покупали Ромку, когда без него му хоть в коем веке игру показывает?
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Лайферы здаров!)
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на изи обоссали ливерпуль
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Почему Чукотка, играя 30-го как му и ЛФЦ, свой матч следующий матч играет аж 3-го, а не сегодня? А Конте ещё чето на календарь звездит, тварь поганая.
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Норм откатали. Правда биг сэм клиент моура, так что не показатель
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Спонсируя Эвертон мы хотим, чтобы они забирали очки у соперников, а не безвольно дарили. Пора бы уже Клоппу задуматься о роспуске ирисок.
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Нет ибры и лукаки и сразу перестали навешивать. Так приятно стало смотреть сразу
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Мю план побед на этот месяц выполнил, остались пару ничеек и один лулз.
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бедные пенсы) они настолько жалки, что отмечали нг на фапле и описывали, что они якобы бухие в говно и т.д.)))) ахахахаха
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эвротон нулины
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Лучшие 45 минут Погба в этом сезоне. Юнайтед приятно преобразился во втором тайме и заиграл очень здорово. Удивительно, учитывая, что в первом все было потно и вязко.
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как определить лишнехромосомного: юзает слово "обоссать", "ссать" и т.п.
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Новый год же, а все ссут на пенсов
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как определить гея: коверкает название клуба "Челси"
не благодарите, гуннеры
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Помойка зря радуется, послезавтра вернется на свое место
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