"Юнайтед" прервал ничейную серию победой над "Эвертоном"

"Манчестер Юнайтед" вернулся на вторую позицию в Премьер-Лиге, прервав серию из трех ничьих победой в гостях у "Эвертона" — 0:2.

Сэм Эллардайс произвел семь изменений в стартовом составе "ирисок" после поражения 2:1 на поле "Борнмута". Вернулся в команду и бывший капитан МЮ Уэйн Руни.



Тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо доверил место в старте Маркосу Рохо, Андеру Эррере и Антони Мартиалю, которые заменили Эшли Янга, Генриха Мхитаряна и Ромелу Лукаку.



В начале матча шла неторопливая игра, в отдалении от ворот. Первый по-настоящему опасный момент возник только на 24-й минуте, когда Умар Ниассе получил возможность пробить внутри штрафной, однако Рохо в отчаянном прыжке заблокировал удар соперника.



Вскоре гости ответили опасным прострелом Мартиаля вдоль ворот. Прерывая эту передачу, голкипер хозяев Джордан Пикфорд едва не подарил мяч Полю Погба.



В концовке тайма "Юнайтед" выглядел лучше, создав пару неплохих моментов, однако на перерыв команды ушли при счете 0:0. За 45 минут зрители так и не увидели попаданий в створ ворот.



В начале второго тайма Хуан Мата отметился ударом с дистанции, но Пикфорд перевел мяч через перекладину. На 51-й минуте испанец повторил свой трюк, и на сей раз голкипер был бессилен, однако "Эвертон" спасла штанга.



Во втором тайме "дьяволы" заметно улучшили свою игру, и на 57-й минуте это позволило им открыть счет. Погба сделал передачу на подступы к штрафной, а Мартиаль вторым касанием пробил в верхний угол ворот — 0:1.



Гол лишь придал "Юнайтед" уверенности. Подопечные Моуриньо продолжили атаковать, а Погба умело дирижировал игрой своей команды, выступая в роли плеймейкера.



Постепенно атакующий порыв гостей ослаб. Подгоняемые своими болельщиками "ириски" стали все чаще проникать в штрафную площадь Давида Де Хеа.



Однако за 10 минут до конца вопрос об исходе матча был снят. Погба отдал мяч Джесси Лингарду, который сместился с фланга в центр и, не входя в штрафную, нанес крученый удар — 0:2.



"Юнайтед" отпраздновал свою первую победу в пяти последних матчах с учетом всех соревнований. Вместе с тем оба своих гола "дьяволы" забили с дистанции, а с игрой в чужой штрафной у них есть огромные проблемы, особенно без Златана Ибрагимовича и Ромелу Лукаку.



"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче

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