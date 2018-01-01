Коутиньо и Салах не сыграли с "Бернли" из-за травм

Мохамед Салах и Филиппе Коутиньо Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил отсутствие полузащитника Филиппе Коутиньо и нападающего Мохамеда Салаха в заявке на матч Премьер-Лиги против "Бернли".

И если насчет Салаха было заранее известно, что он получил небольшую травму в субботнем матче с "Лестером", то новость о том, что Коутиньо пропускает выезд на "Терф Мур", была воспринята болельщиками с тревогой в свете возобновления трансферного окна и усилившихся спекуляций насчет перехода Филиппе в "Барселону".

Однако после победы 1:2 Клопп успокоил фанатов. Бразилец, как и его египетский партнер, травмирован, но имеет небольшие шансы вернуться к дерби с "Эвертоном" в пятницу в рамках Кубка Англии.

"Фил и Мо травмированы — не сильно, но достаточно, чтобы не иметь шансов сыграть сегодня. Также они под вопросом на матч с "Эвертоном" — под вопросом, как минимум", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "красных".

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Метки Коутиньо, Ливерпуль, Салах, травмы

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2018 21:20

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Последние комментарии:




  1. rollik707 02.01.2018 05:25 # rollik707
    У Коута хроническая травма которая обостряется каждое ТО!

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  2. scouser2005 01.01.2018 23:59 # scouser2005
    Ничего. Отдохнут и закошмарят Сити.

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  3. rap-woiska 01.01.2018 21:49 # rap-woiska
    достоверные источники сообщают другую инфу, о том что Салах уже в мадрид,а Коутинья сыграл ласт матч за Ливерпуль и он уже в барселоне

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  4. xzet 01.01.2018 21:26 # xzet
    Коутиньо опять 'спина' походу мучает, бедолага(

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