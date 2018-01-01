Коутиньо и Салах не сыграли с "Бернли" из-за травм
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил отсутствие полузащитника Филиппе Коутиньо и нападающего Мохамеда Салаха в заявке на матч Премьер-Лиги против "Бернли".
И если насчет Салаха было заранее известно, что он получил небольшую травму в субботнем матче с "Лестером", то новость о том, что Коутиньо пропускает выезд на "Терф Мур", была воспринята болельщиками с тревогой в свете возобновления трансферного окна и усилившихся спекуляций насчет перехода Филиппе в "Барселону".
Однако после победы 1:2 Клопп успокоил фанатов. Бразилец, как и его египетский партнер, травмирован, но имеет небольшие шансы вернуться к дерби с "Эвертоном" в пятницу в рамках Кубка Англии.
"Фил и Мо травмированы — не сильно, но достаточно, чтобы не иметь шансов сыграть сегодня. Также они под вопросом на матч с "Эвертоном" — под вопросом, как минимум", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "красных".
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01.01.2018 21:20
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Последние комментарии:
У Коута хроническая травма которая обостряется каждое ТО!
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Ничего. Отдохнут и закошмарят Сити.
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достоверные источники сообщают другую инфу, о том что Салах уже в мадрид,а Коутинья сыграл ласт матч за Ливерпуль и он уже в барселоне
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Коутиньо опять 'спина' походу мучает, бедолага(
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