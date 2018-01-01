Лукаку пропустит только неделю

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку пропустит всего одну неделю после сотрясения, полученного в матче против "Саутгемптона".

Напомним, в матче минувшего уикенда Лукаку неудачно столкнулся головами с защитником "святых" Уэсли Худтом. Ромелу унесли с поля на носилках и в кислородной маске.



К счастью, все обошлось. В госпитале у 24-летнего бельгийца не было выявлено никаких повреждений. Через считанные дни Лукаку вернется к полноценным тренировкам.



"Я бы сказал, что он пропустит неделю. Там ничего серьезного — мы просто слегка его побережем, но у него нет проблем", — сообщил рулевой "Юнайтед" Жозе Моуриньо Sky Sports перед матчем с "Эвертоном".

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