Клоппа "не волнует", заслужил ли "Ливерпуль" победу
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ему все равно, была ли гостевая победа над "Бернли" (1:2) справедливой.
Обменявшись с соперниками голами в самой концовке встречи на "Терф Мур", "Ливерпуль" добыл важную победу и утвердился в первой четверке Премьер-Лиги. Клопп доволен тем, как его команда прошла фестивальный период, а справедливость трех очков его не волнует.
"Заслужили ли мы победу? Меня это не волнует. Мы набрали три очка, и это самое главное. Выдалась очень тяжелая игра, но мы великолепно справились со своей работой, несмотря на ветер и дождь".
"Адам Лаллана был особенно хорош: после нескольких месяцев отсутствия он выдал очень полезную игру. Про Садио Мане нельзя сказать то же самое, но мы нуждались в таком забитом мяче от него. Вся команда аплодировала ему за этот гол", - сообщил Клопп BBC.
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01.01.2018 20:20
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Последние комментарии:
Блэт, как бы здесь поуху, три очка не пахнут!
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Вот и атакующий футбол! Два гола забивают два защитника. Защитники которые, по словам лицемерных мразей, днари и их давно пора сплавить!
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Вот именно Мора вообще не задаётся такими вопросами.
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вторую игру ливер делает отскок... в следующем туре писю будут курить...
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мяч и так бы залетел, так что клаван подсасал
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Мы заслужили победу
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Такие вопросы Жозе и Венгеру к лицу.... а Клопп играет зрелищным футбол
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2 центральных заща забивают победный гол вместо кучи полузащитников и напов. Молотки!
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5 защитников это не автобус ))))
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