Клоппа "не волнует", заслужил ли "Ливерпуль" победу

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ему все равно, была ли гостевая победа над "Бернли" (1:2) справедливой.

Обменявшись с соперниками голами в самой концовке встречи на "Терф Мур", "Ливерпуль" добыл важную победу и утвердился в первой четверке Премьер-Лиги. Клопп доволен тем, как его команда прошла фестивальный период, а справедливость трех очков его не волнует.



"Заслужили ли мы победу? Меня это не волнует. Мы набрали три очка, и это самое главное. Выдалась очень тяжелая игра, но мы великолепно справились со своей работой, несмотря на ветер и дождь".



"Адам Лаллана был особенно хорош: после нескольких месяцев отсутствия он выдал очень полезную игру. Про Садио Мане нельзя сказать то же самое, но мы нуждались в таком забитом мяче от него. Вся команда аплодировала ему за этот гол", - сообщил Клопп BBC.

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