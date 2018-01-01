Клоппа "не волнует", заслужил ли "Ливерпуль" победу

Клопп и Ловрен Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ему все равно, была ли гостевая победа над "Бернли" (1:2) справедливой.

Обменявшись с соперниками голами в самой концовке встречи на "Терф Мур", "Ливерпуль" добыл важную победу и утвердился в первой четверке Премьер-Лиги. Клопп доволен тем, как его команда прошла фестивальный период, а справедливость трех очков его не волнует.

"Заслужили ли мы победу? Меня это не волнует. Мы набрали три очка, и это самое главное. Выдалась очень тяжелая игра, но мы великолепно справились со своей работой, несмотря на ветер и дождь".

"Адам Лаллана был особенно хорош: после нескольких месяцев отсутствия он выдал очень полезную игру. Про Садио Мане нельзя сказать то же самое, но мы нуждались в таком забитом мяче от него. Вся команда аплодировала ему за этот гол", - сообщил Клопп BBC.

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Метки Бернли, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 01.01.2018 20:20

Количество просмотров Просмотров: 2404

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Последние комментарии:




  1. rollik707 02.01.2018 05:26 # rollik707
    Блэт, как бы здесь поуху, три очка не пахнут!

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  2. rollik707 02.01.2018 05:16 # rollik707
    Вот и атакующий футбол! Два гола забивают два защитника. Защитники которые, по словам лицемерных мразей, днари и их давно пора сплавить!

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  3. noi39 02.01.2018 00:24 # noi39
    Вот именно Мора вообще не задаётся такими вопросами.

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  4. kojan 01.01.2018 23:38 # kojan
    вторую игру ливер делает отскок... в следующем туре писю будут курить...

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  5. gurskianton 01.01.2018 21:44 # gurskianton
    мяч и так бы залетел, так что клаван подсасал

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  6. suarezov 01.01.2018 20:32 # suarezov
    Мы заслужили победу

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  7. baurlfc78 01.01.2018 20:27 # baurlfc78
    Такие вопросы Жозе и Венгеру к лицу.... а Клопп играет зрелищным футбол

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  8. akadam 01.01.2018 20:27 # akadam
    2 центральных заща забивают победный гол вместо кучи полузащитников и напов. Молотки!

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  9. sir-alex-67 01.01.2018 20:20 # sir-alex-67
    5 защитников это не автобус ))))

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