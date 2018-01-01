"Ливерпуль" вырвал победу у "Бернли" на последних мгновениях матча

Гол Рагнара Клавана на исходе компенсированного времени позволил "Ливерпулю" вырвать победу в гостевом матче против "Бернли" — 1:2.

В стартовый состав "бордовых" после дисквалификации вернулся Джеймс Тарковски, заменив в центре обороны Кевина Лонга.



"Красные" недосчитались Филиппе Коутиньо и Мохамеда Салаха. Относительно волевой победы над "Лестером" уцелели лишь Деян Ловрен, Джо Гомес, Эмре Джан и Садио Мане. Симон Миньоле вернулся в ворота и получил капитанскую повязку. Адам Лаллана вышел с первых минут впервые в этом сезоне.



Матч начался в невысоком теме. Гости имели более чем двукратное преимущество по владению мячом, но по игре этого совершенно не чувствовалось.



Автором первого удара в створ стал Окслейд-Чемберлен, с дистанции размяв голкипера хозяев Ника Поупа. "Бернли" ответил прорывом по центру Йоханна Берг Гудмундссона — выход один на один смог предотвратить только Лаллана, внезапно оказавшийся на позиции последнего защитника.



На 38-й минуте "бордовые" создали еще один момент. Это Скотт Арфилд пробил низом — рядом со штангой. После перерыва характер игры не изменился.



Однако стоило стрелке перевалить за часовую отметку, как счет был открыт. Садио Мане принял мяч практически на линии штрафной по центру, стоя спиной к воротам, после чего развернулся на 180 градусов и классно пробил с левой ноги в верхний угол — 0:1.



В дальнейшем "Ливерпуль" продолжил оказывать давление. "Бернли даже не мог вернуть себе мяч, чтобы попытаться отыграться. Трент Александер-Арнольд и Окслейд-Чемберлен упустили по шансу удвоить счет.



В концовке матча "бордовые" перехватили инициативу и принялись пулять мяч к воротам. И если с ударом Сэма Вокса Миньоле справился, то на 87-й минуте Симон ничего не смог поделать, когда Гудмундссон на дальней штанге замыкал скидку партнера — 1:1.



Однако последнее в матче слово осталось за гостями. На исходе компенсированного времени Деян Ловрен и Рагнар Клаван исправились за свой ляп в обороне, и после скидки хорвата эстонец головой отправил мяч в ворота — 1:2.



Обоим командам явно недоставало свежести, что и показало начало матча. Благодаря высокому индивидуальному мастерству Садио Мане "Ливерпуль" открыл счет и устремился за вторым голом, но в концовке неожиданно выключился из игры и угодил в беду, из которой с честью вышел.



"Бернли" — "Ливерпуль". Отчет о матче

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