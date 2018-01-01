"Ливерпуль" вырвал победу у "Бернли" на последних мгновениях матча

Ливерпуль Гол Рагнара Клавана на исходе компенсированного времени позволил "Ливерпулю" вырвать победу в гостевом матче против "Бернли" — 1:2.

В стартовый состав "бордовых" после дисквалификации вернулся Джеймс Тарковски, заменив в центре обороны Кевина Лонга.

"Красные" недосчитались Филиппе Коутиньо и Мохамеда Салаха. Относительно волевой победы над "Лестером" уцелели лишь Деян Ловрен, Джо Гомес, Эмре Джан и Садио Мане. Симон Миньоле вернулся в ворота и получил капитанскую повязку. Адам Лаллана вышел с первых минут впервые в этом сезоне.

Матч начался в невысоком теме. Гости имели более чем двукратное преимущество по владению мячом, но по игре этого совершенно не чувствовалось.

Автором первого удара в створ стал Окслейд-Чемберлен, с дистанции размяв голкипера хозяев Ника Поупа. "Бернли" ответил прорывом по центру Йоханна Берг Гудмундссона — выход один на один смог предотвратить только Лаллана, внезапно оказавшийся на позиции последнего защитника.

На 38-й минуте "бордовые" создали еще один момент. Это Скотт Арфилд пробил низом — рядом со штангой. После перерыва характер игры не изменился.

Однако стоило стрелке перевалить за часовую отметку, как счет был открыт. Садио Мане принял мяч практически на линии штрафной по центру, стоя спиной к воротам, после чего развернулся на 180 градусов и классно пробил с левой ноги в верхний угол — 0:1.

В дальнейшем "Ливерпуль" продолжил оказывать давление. "Бернли даже не мог вернуть себе мяч, чтобы попытаться отыграться. Трент Александер-Арнольд и Окслейд-Чемберлен упустили по шансу удвоить счет.

В концовке матча "бордовые" перехватили инициативу и принялись пулять мяч к воротам. И если с ударом Сэма Вокса Миньоле справился, то на 87-й минуте Симон ничего не смог поделать, когда Гудмундссон на дальней штанге замыкал скидку партнера — 1:1.

Однако последнее в матче слово осталось за гостями. На исходе компенсированного времени Деян Ловрен и Рагнар Клаван исправились за свой ляп в обороне, и после скидки хорвата эстонец головой отправил мяч в ворота — 1:2.

Обоим командам явно недоставало свежести, что и показало начало матча. Благодаря высокому индивидуальному мастерству Садио Мане "Ливерпуль" открыл счет и устремился за вторым голом, но в концовке неожиданно выключился из игры и угодил в беду, из которой с честью вышел.

"Бернли" — "Ливерпуль". Отчет о матче

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Метки Бернли, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2018 19:55

Количество просмотров Просмотров: 6267

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Последние комментарии:




  1. rollik707 02.01.2018 05:04 # rollik707
    Клаван дно донное говорили они, а он им победный гол! Ну что за мрази, блэт, я епу!

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  2. gidro-met 02.01.2018 01:59 # gidro-met
    Ливерня обоццаная , знать своё четвёртое место!

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  3. toha-bludsikir 01.01.2018 22:23 # toha-bludsikir
    даже лингард и мане ссут на озара

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  4. skychnie-oboi 01.01.2018 22:22 # skychnie-oboi
    01.01.2018 - день обосцанных пенсов.

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  5. sir-alex-67 01.01.2018 22:10 # sir-alex-67
    а раньше не могли травмировать Лукаку )))))

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  6. tvinkovod 01.01.2018 22:09 # tvinkovod
    нааа нахуй

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  7. rap-woiska 01.01.2018 22:09 # rap-woiska
    Даже Лингард ссыт на Озара, ето пздц просто пздц

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  8. dragonishka 01.01.2018 22:09 # dragonishka
    Лингааааард ну просто зверь уже 2 месяца!

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  9. mdfjvnlabngmlas 01.01.2018 22:08 # mdfjvnlabngmlas
    ЛИИИИИИНГАААААААААААААРД

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  10. j-silver 01.01.2018 22:04 # j-silver
    «Этот дагестанец в ту ночь выглядел как дерьмо собачье. Его неряшливые действия вгоняли в сон. Заплатите мне — тогда Король вернётся. Встаньте на колени и попросите меня. В противном случае меня не переубедить»

    Кек

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  11. bluehonorcfc9 01.01.2018 21:59 # bluehonorcfc9
    Го в пубг..

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  12. ragoz2007 01.01.2018 21:59 # ragoz2007
    давай второй мю вкати ирискам, ибо не куй середняку выепываться

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  13. ragoz2007 01.01.2018 21:58 # ragoz2007
    POGBA унижает ливерпульский середняк, колбасня их тепленькими возьмет

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  14. gidro-met 01.01.2018 21:58 # gidro-met
    мончи смогли таки разок забить, неужели победят

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  15. mdfjvnlabngmlas 01.01.2018 21:57 # mdfjvnlabngmlas
    шоу пздц охуенен.
    неужели этот топарь вернулся.

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  16. skychnie-oboi 01.01.2018 21:52 # skychnie-oboi
    Пенсов опять на 3-е месте провафлят...Что за посмешища.

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  17. chelsea-super 01.01.2018 21:52 # chelsea-super
    Солянка 0 голов, топарь бляя, да колбасники?

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  18. toha-bludsikir 01.01.2018 21:48 # toha-bludsikir
    пинсы обоссаны. хотя может снова шальная пенка будет

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  19. chelsea-super 01.01.2018 21:48 # chelsea-super
    Ивиртан просто убогий клубишко

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  20. toha-bludsikir 01.01.2018 21:47 # toha-bludsikir
    не люблю скюм, но это просто заглядение

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