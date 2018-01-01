Фил Джонс опасается, что место МЮ в топ-4 окажется под угрозой

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс признал, что его команда может окунуться в борьбу за попадание в топ-4, если быстро не улучшит свои результаты.

В первой половине сезона "красные дьяволы" были главным преследователем лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити". Команда Жозе Моуриньо находилась на почтительном расстоянии от соседей, но при этом довольно комфортно чувствовала себя на втором месте.



Однако после трех ничьих подряд, включая 0:0 против "Саутгемптона" в субботу, "Юнайтед" опустился на третью позицию. Джонс призывает своих партнеров поскорее прийти в чувство, иначе место "дьяволов" в зоне Лиги Чемпионов окажется под угрозой.



"Определенно, такая угроза существует. Это очевидно, если посмотреть на таблицу. Однако мы должны сосредоточиться на себе. Это шаблонная фраза, но нам нужно смотреть друг на друга и сплотиться. Именно это мы и сделаем, продолжая сражаться".



"Мы и фанаты разочарованы, как разочарован каждый, кто имеет отношение к нашему клубу. Однако нет смысла сидеть здесь и скулить по этому поводу".



"Это сложная ситуация, и мы переживаем период, когда играем вничью и не добиваемся побед, как следовало бы, но мы преодолеем это".



"Через несколько недель, возможно, мы снова скажем, что занимаем уверенную позицию, но этого нужно добиться, а не говорить об этом", — цитирует Джонса The Independent.

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