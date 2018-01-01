Гвардиола не знает, когда Сильва снова сыграет за "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не знает, когда плеймейкер Давид Сильва уладит личные проблемы и вернется к играм за клуб.

31-летний испанец не выходит на поле с победном матча против "Борнмута" 23 декабря. Давид отпросился на родину, чтобы уладить семейные проблемы.



Гвардиола не стал уточнять, когда Сильва вернется к играм за клуб. Пеп готов дать соотечественнику столько времени, сколько будет нужно.



"Когда Давид будет готов, он вернется. В любом случае его личная жизнь важнее футбольных дел. Пока я не могу сказать, когда именно он вновь сыграет за нас", - приводит слова Гвардиолы Goal.

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