Гвардиола не знает, когда Сильва снова сыграет за "Сити"

Давид Сильва Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не знает, когда плеймейкер Давид Сильва уладит личные проблемы и вернется к играм за клуб.

31-летний испанец не выходит на поле с победном матча против "Борнмута" 23 декабря. Давид отпросился на родину, чтобы уладить семейные проблемы.

Гвардиола не стал уточнять, когда Сильва вернется к играм за клуб. Пеп готов дать соотечественнику столько времени, сколько будет нужно.

"Когда Давид будет готов, он вернется. В любом случае его личная жизнь важнее футбольных дел. Пока я не могу сказать, когда именно он вновь сыграет за нас", - приводит слова Гвардиолы Goal.

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Метки Манчестер Сити, Сильва

Автор foxmcfc   

Дата 01.01.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. j-silver 01.01.2018 18:50 # j-silver
    Жезус кдб силва аут, скоро еще должны самоустранится парочку игрочков
    Просто не вижу препятствий на пути к защите титула для Челси

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  2. sawbones 01.01.2018 18:19 # sawbones
    Лысый давно уже всё просчитал, ближайшая серьёзная игра 14 января. О какой, нах, человечности может идти разговор? Скринте, на матч с Ливером Сильва будет в основе.

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  3. rollik707 01.01.2018 18:17 # rollik707
    А что случилось то?!?

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  4. jesus33 01.01.2018 18:03 # jesus33
    Просто гений, понимает, что это всего лишь футбол, жизнь важнее.
    Условный контекс бы никогда не отпустил в такой ситуации футболиста, так как мразь редкостная.

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