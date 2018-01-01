Гвардиола не знает, когда Сильва снова сыграет за "Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не знает, когда плеймейкер Давид Сильва уладит личные проблемы и вернется к играм за клуб.
31-летний испанец не выходит на поле с победном матча против "Борнмута" 23 декабря. Давид отпросился на родину, чтобы уладить семейные проблемы.
Гвардиола не стал уточнять, когда Сильва вернется к играм за клуб. Пеп готов дать соотечественнику столько времени, сколько будет нужно.
"Когда Давид будет готов, он вернется. В любом случае его личная жизнь важнее футбольных дел. Пока я не могу сказать, когда именно он вновь сыграет за нас", - приводит слова Гвардиолы Goal.
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01.01.2018 18:00
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Последние комментарии:
Жезус кдб силва аут, скоро еще должны самоустранится парочку игрочков
Просто не вижу препятствий на пути к защите титула для Челси
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Лысый давно уже всё просчитал, ближайшая серьёзная игра 14 января. О какой, нах, человечности может идти разговор? Скринте, на матч с Ливером Сильва будет в основе.
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А что случилось то?!?
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Просто гений, понимает, что это всего лишь футбол, жизнь важнее.
Условный контекс бы никогда не отпустил в такой ситуации футболиста, так как мразь редкостная.
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