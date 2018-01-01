Тадич удивлен и расстроен ударом Янга в живот

Душан Тадич и Эшли Янг Полузащитник "Саутгемптона" Душан Тадич считает, что вингбек "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг справедливо схлопотал дисквалификацию на три матча за свою грубость.

Изучив видеоповторы, накануне FA наказала дисквалификацией Янга за умышленный удар локтем в грудь Тадича в субботнем матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" (0:0).

Подобного рода поступок со стороны 32-летнего игрока сборной Англии стал неприятным сюрпризом для Душана. Тадич настаивает, что не провоцировал соперника.

"Да, он ударил меня, и я спросил ему: "Почему ты так сделал?" Я правда не понимал. Я мог упасть, но это смотрелось бы странно, потому что я не ожидал подобного от него".

"Нет, никакой провокации не было. Я был удивлен и во время следующего углового спросил его: "Зачем ты это сделал?" Он ответил: "Я ничего не делал".

"Я сказал: "Ты ничего не делал? Ты ударил меня локтем в живот без причины. Если хочешь потолкаться, это одно, но удар в живот..."

"Да, он заслуживал удаления, но обычно рефери не разглядеть такие вещи. Я расстроен, потому что не ожидал подобного от него. Он опытный игрок и не может поступать таким образом", — цитирует Тадича Sky Sports.

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Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Саутгемптон, Тадич, Янг

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1363

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Последние комментарии:




  1. kojan 01.01.2018 18:38 # kojan
    Удары исподтишка и отрицание факта, это фирменный стиль мю. Привыкли уже.


    Источник: http://fapl.ru/posts/59586/
    напомню ливерам, что гавнистей чем пиСуарес в футболе никого нет... перекусал в АПЛ и в Европе всё, что можно... СЕМЬ !!! игр гауптвахты отбыл...

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  2. rollik707 01.01.2018 18:20 # rollik707
    Янг уже стар. Может действительно не помнит что он сделал.

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  3. suddenly 01.01.2018 18:12 # suddenly
    "Да, он ударил меня, и я спросил ему: "Почему ты так сделал?"

    Источник: http://fapl.ru/posts/59586/?c=1

    Михайло таджик когда русский язык выучишь?

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  4. chr1s8rown 01.01.2018 17:11 # chr1s8rown
    kak mojet byt takim niryalshikom i podlym

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  5. gerrard08 01.01.2018 17:10 # gerrard08
    Удары исподтишка и отрицание факта, это фирменный стиль мю. Привыкли уже.

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  6. j-silver 01.01.2018 17:08 # j-silver
    чего еще ожидать от грязного скума-говноeда

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  7. djawda 01.01.2018 17:04 # djawda
    Христос и Иуда

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