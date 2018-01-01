Тадич удивлен и расстроен ударом Янга в живот

Полузащитник "Саутгемптона" Душан Тадич считает, что вингбек "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг справедливо схлопотал дисквалификацию на три матча за свою грубость.

Изучив видеоповторы, накануне FA наказала дисквалификацией Янга за умышленный удар локтем в грудь Тадича в субботнем матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" (0:0).



Подобного рода поступок со стороны 32-летнего игрока сборной Англии стал неприятным сюрпризом для Душана. Тадич настаивает, что не провоцировал соперника.



"Да, он ударил меня, и я спросил ему: "Почему ты так сделал?" Я правда не понимал. Я мог упасть, но это смотрелось бы странно, потому что я не ожидал подобного от него".



"Нет, никакой провокации не было. Я был удивлен и во время следующего углового спросил его: "Зачем ты это сделал?" Он ответил: "Я ничего не делал".



"Я сказал: "Ты ничего не делал? Ты ударил меня локтем в живот без причины. Если хочешь потолкаться, это одно, но удар в живот..."



"Да, он заслуживал удаления, но обычно рефери не разглядеть такие вещи. Я расстроен, потому что не ожидал подобного от него. Он опытный игрок и не может поступать таким образом", — цитирует Тадича Sky Sports.

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