Клопп: "Дайч так же хорош в этом сезоне, как и Гвардиола"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что успехи "Бернли" в этом сезоне впечатляют его так же, как и выдающаяся игра "Манчестер Сити".

К середине сезона "Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы создал уже такой отрыв во главе таблицы Премьер-Лиги, что подавляющее большинство заранее отдает титул "горожанам".



Сопоставимой с "Сити" сенсацией этого сезона Клопп склонен считать и "Бернли", который, несмотря на крайне скромный бюджет, ведет борьбу с командами топ-6.



"Шон Дайч великолепно делает свою работу — действительно выдающимся образом. Я не знаю, сколько точно ему лет, но я знаю, насколько сложно плавать с большими рыбами, а они плавают весьма неплохо".



"Это еще одна славная история. В каждом году есть новая история, и на сей раз это история "Бернли". Пеп выдающимся образом трудится в "Сити", но и Дайч столь же хорош, несмотря на разные условия".



"Они могут выиграть все матчи, что захотят — за исключением матчей против нас. Нас ждет очень важный матч, нам важно набрать три очка против очень сильной команды. Это будет сложно", — цитирует Клоппа Sky Sports.

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