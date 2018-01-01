Клопп: "Дайч так же хорош в этом сезоне, как и Гвардиола"

Шон Дайч и Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что успехи "Бернли" в этом сезоне впечатляют его так же, как и выдающаяся игра "Манчестер Сити".

К середине сезона "Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы создал уже такой отрыв во главе таблицы Премьер-Лиги, что подавляющее большинство заранее отдает титул "горожанам".

Сопоставимой с "Сити" сенсацией этого сезона Клопп склонен считать и "Бернли", который, несмотря на крайне скромный бюджет, ведет борьбу с командами топ-6.

"Шон Дайч великолепно делает свою работу — действительно выдающимся образом. Я не знаю, сколько точно ему лет, но я знаю, насколько сложно плавать с большими рыбами, а они плавают весьма неплохо".

"Это еще одна славная история. В каждом году есть новая история, и на сей раз это история "Бернли". Пеп выдающимся образом трудится в "Сити", но и Дайч столь же хорош, несмотря на разные условия".

"Они могут выиграть все матчи, что захотят — за исключением матчей против нас. Нас ждет очень важный матч, нам важно набрать три очка против очень сильной команды. Это будет сложно", — цитирует Клоппа Sky Sports.

--

Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич



Метки Бернли, Дайч, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 955

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. rollik707 01.01.2018 18:10 # rollik707
    Троллит или зассал?

    (ответить)

  2. yamateh 01.01.2018 16:29 # yamateh
    Клевая кепка у Клоппа

    (ответить)

  3. chr1s8rown 01.01.2018 16:05 # chr1s8rown
    "Они могут выиграть все матчи, что захотят — за исключением матчей против нас. Нас ждет очень важный матч, нам важно набрать три очка против очень сильной команды. Это будет сложно", — цитирует Клоппа Sky Sports.
    не ноет как муриньо

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: