Ван Дейк: "Ливерпуль" идеален для меня"

Завершив переход в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" стоимостью 75 миллионов фунтов, защитник Виргил Ван Дейк заявил, что мерсисайдский клуб ему "идеально" подходит.

О достигнутой договоренности насчет Ван Дейка "красные" объявили еще на прошлой неделе. 1 января, когда возобновилось трансферное окно, переход был официально завершен. 26-летний голландец убежден, что сделал правильный выбор.



"Учитывая историю этого клуба и все сопутствующее — даже тренировочную базу и тому подобные вещи — то это просто идеально, это идеальное совпадение для меня и моей семьи".



"Как известно, за меня заплатили большие деньги, но я ничего не могу поделать с этими деньгами. Это просто реалии рынка".



"Я лишь могу упорно работать, делать хорошие вещи и выкладываться на 100 процентов каждый день. Я определенно хочу делать это — и я собираюсь делать это", — сообщил Ван Дейк официальному веб-сайту "Ливерпуля".

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