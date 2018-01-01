Ван Дейк: "Ливерпуль" идеален для меня"

Виргил Ван Дейк Завершив переход в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" стоимостью 75 миллионов фунтов, защитник Виргил Ван Дейк заявил, что мерсисайдский клуб ему "идеально" подходит.

О достигнутой договоренности насчет Ван Дейка "красные" объявили еще на прошлой неделе. 1 января, когда возобновилось трансферное окно, переход был официально завершен. 26-летний голландец убежден, что сделал правильный выбор.

"Учитывая историю этого клуба и все сопутствующее — даже тренировочную базу и тому подобные вещи — то это просто идеально, это идеальное совпадение для меня и моей семьи".

"Как известно, за меня заплатили большие деньги, но я ничего не могу поделать с этими деньгами. Это просто реалии рынка".

"Я лишь могу упорно работать, делать хорошие вещи и выкладываться на 100 процентов каждый день. Я определенно хочу делать это — и я собираюсь делать это", — сообщил Ван Дейк официальному веб-сайту "Ливерпуля".

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Метки Ван Дейк, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 01.01.2018 18:47 # scouser2005
    Добро пожаловать, Вергил!
    Ты лучший, мы верим в тебя.

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  2. fly-emirates7 01.01.2018 17:43 # fly-emirates7
    Орать буду в голосину если он очередной в Ливере будет играть как очередной Клаван)

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  3. rollik707 01.01.2018 17:42 # rollik707
    Посмотрим как он себя покажет!

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  4. mdfjvnlabngmlas 01.01.2018 15:54 # mdfjvnlabngmlas
    типичный фейлер в стиле ливерпоола.

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  5. toha-bludsikir 01.01.2018 15:03 # toha-bludsikir
    красавец. наконец то он наш. ynwa

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  6. chelsealondon 01.01.2018 15:02 # chelsealondon
    С Новым годом.....

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