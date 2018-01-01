Ван Дейк: "Ливерпуль" идеален для меня"
Завершив переход в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" стоимостью 75 миллионов фунтов, защитник Виргил Ван Дейк заявил, что мерсисайдский клуб ему "идеально" подходит.
О достигнутой договоренности насчет Ван Дейка "красные" объявили еще на прошлой неделе. 1 января, когда возобновилось трансферное окно, переход был официально завершен. 26-летний голландец убежден, что сделал правильный выбор.
"Учитывая историю этого клуба и все сопутствующее — даже тренировочную базу и тому подобные вещи — то это просто идеально, это идеальное совпадение для меня и моей семьи".
"Как известно, за меня заплатили большие деньги, но я ничего не могу поделать с этими деньгами. Это просто реалии рынка".
"Я лишь могу упорно работать, делать хорошие вещи и выкладываться на 100 процентов каждый день. Я определенно хочу делать это — и я собираюсь делать это", — сообщил Ван Дейк официальному веб-сайту "Ливерпуля".
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01.01.2018 15:00
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Добро пожаловать, Вергил!
Ты лучший, мы верим в тебя.
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Орать буду в голосину если он очередной в Ливере будет играть как очередной Клаван)
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Посмотрим как он себя покажет!
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типичный фейлер в стиле ливерпоола.
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красавец. наконец то он наш. ynwa
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С Новым годом.....
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