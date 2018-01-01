Светская хроника за понедельник

Светская хроника "Реал" готовит предложения по Эдену Азару и Харри Кейну. Леон Горецка отверг клубы Премьер-Лиги. "Арсенал" пытается купить Давида Луиса. По Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Реал" готов предложить "Тоттенхэму" вингера Гарета Бэйла с доплатой в 150 миллионов фунтов в обмен на нападающего Харри Кейна. (Daily Star)

"Реал" собирается предложить 120 млн. фунтов за полузащитника "Челси" Эдена Азара. (The Sun)

Полузащитник "Шальке-04" Леон Горецка, за которым охотились "Ливерпуль" и "Арсенал", перейдет в "Баварию" по окончании сезона. (Bild)

Полузащитник "Вест Хэма" Мануэль Лансини — цель номер один для "Ливерпуля" на замену Филиппе Коутиньо, который будет продан в "Барселону" за 115 млн. фунтов. (The Sun)

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба призывает свой клуб приобрести нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу. (Daily Mail)

Тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо хочет полузащитника "Интера" Жоау Мариу и готов отпустить в противоположном направлении Генриха Мхитаряна. (The Sun)

Также Моуриньо просит владельцев "Юнайтед" изыскать средства на покупку нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. (Daily Express)

"Арсенал" является претендентом номер один на опального защитника "Челси" Давида Луиса. (Daily Express)

Нападающий Алексис Санчес останется в "Арсенале" до конца сезона, чтобы затем перейти свободным агентом в "Манчестер Сити". (Daily Express)

Агент Санчеса уговаривает "Сити" сделать свое предложение в январе. (Metro)

"Арсенал" сражается с "Сити" за защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса. (The Sun)

"Арсенал" планирует приобрести вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху на место Алексиса Санчеса. (Daily Star)

На этой неделе нападающий "Бешикташа" Дженк Тосун перейдет в "Эвертон". (The Sun)

Защитник Глен Джонсон договаривается об уходе из "Стоука" в январе. (Daily Mail)

Другое

В воскресенье против "Вест Бромвича" "Арсенал" впервые за почти 40 лет сыграл в футболках целиком красного цвета. (The Sun)

Капитан "Сити" Венсан Компани защитил диссертацию и получил степень MBA в Alliance Manchester Business School. (Sky Sports)

Защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена подозревают в лжесвидетельстве во время судебного процесса по бывшему директору загребского "Динамо" Здравко Мамичу, которого обвиняют в растрате и уклонении от уплаты налогов. (ESPN)

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Автор mihajlo   

Дата 01.01.2018 14:25

Количество просмотров Просмотров: 8805

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Последние комментарии:




  1. bandera-azov 01.01.2018 18:54 # bandera-azov
    смотрю на игру соланке и вспоминаю как колбаса тут от счастья о6оссывалась что урвали за бесценок такого юного топаря, просто сам чуть не уссыкаюсь от смеха)

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  2. j-silver 01.01.2018 18:52 # j-silver
    Божечки какое же ливер барахло.

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  3. wolfsmensch 01.01.2018 18:52 # wolfsmensch
    Хьюза пора увольнять, иначе потом поздно будет. Уже даже Ньюкасл их возит, а ведь раньше гончары у себя дома грозный соперник любому был

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  4. bandera-azov 01.01.2018 18:50 # bandera-azov
    без кавтиньи вообще нет моментов, нет динамичной игры в центре, конечно лоллана и окс те еще днари и тормозят игру, ну а кули, игроки уровня сотона, середняки)
    ливерка знатно лоханулась продажей коута да еще и за такую мизерную сумму в 115 млн, смотря на трансфер того же игрока уровня сотона аж за 75 млн, просто днища)

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  5. hammersmith 01.01.2018 18:49 # hammersmith
    мане похоже и не собирается форму набирать, понравилось на уровне калича играть

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  6. apucmokpam 01.01.2018 18:48 # apucmokpam
    скузи горят. Их понять можн: я б тож погорел, если бы Конте выпустил состав сплошных лукак

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  7. hammersmith 01.01.2018 18:48 # hammersmith
    чо у колбасы за говнецо на поле? ни оного вразумительного действия за 1 тайм, одни катания поперек и назад, лахи

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  8. lfcmikki14 01.01.2018 18:48 # lfcmikki14
    Коут и Салах будут готовы к дерби с Эвертоном 5 января;)

    Лично отольют мощную струю мочи в рот пенсам:)

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  9. gerrard08 01.01.2018 18:47 # gerrard08
    Пока радует только Лала и Клаван

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  10. skychnie-oboi 01.01.2018 18:45 # skychnie-oboi
    Салах уже бы накрутил каличных защей - и забил бы гол.Мене просто не о чем.Ни сам, ни другим.Только тормозит атаку.

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  11. ry-l 01.01.2018 18:43 # ry-l
    Норм сковсеры от игры своей помойки и адекватного комментатора горят

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  12. electric 01.01.2018 18:39 # electric
    комментатор пенс какой-то. в рот берет и не стесняется

    (ответить)

  13. skychnie-oboi 01.01.2018 18:35 # skychnie-oboi
    Соланка полная Хуйняя не для ЛФК.В Челси его к Моратам и прочему шлаку..

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  14. ry-l 01.01.2018 18:32 # ry-l
    Короче изи 3 очка для Бернлей

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  15. skychnie-oboi 01.01.2018 18:29 # skychnie-oboi
    джан Хуян.

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  16. mancunia-planet 01.01.2018 18:28 # mancunia-planet
    где анонс ёпрст?

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  17. electric 01.01.2018 18:28 # electric
    почему ты еще не съеб к италосам?

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  18. electric 01.01.2018 18:26 # electric
    без центра и нападения играем.

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  19. electric 01.01.2018 18:23 # electric
    продать куртуа и купить миньёле

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  20. emily-lfc-2005 01.01.2018 18:22 # emily-lfc-2005
    Какой-же Лаллана топ

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