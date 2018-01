Светская хроника за понедельник

"Реал" готовит предложения по Эдену Азару и Харри Кейну. Леон Горецка отверг клубы Премьер-Лиги. "Арсенал" пытается купить Давида Луиса. По Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Реал" готов предложить "Тоттенхэму" вингера Гарета Бэйла с доплатой в 150 миллионов фунтов в обмен на нападающего Харри Кейна. (Daily Star)



"Реал" собирается предложить 120 млн. фунтов за полузащитника "Челси" Эдена Азара. (The Sun)



Полузащитник "Шальке-04" Леон Горецка, за которым охотились "Ливерпуль" и "Арсенал", перейдет в "Баварию" по окончании сезона. (Bild)



Полузащитник "Вест Хэма" Мануэль Лансини — цель номер один для "Ливерпуля" на замену Филиппе Коутиньо, который будет продан в "Барселону" за 115 млн. фунтов. (The Sun)



Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба призывает свой клуб приобрести нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу. (Daily Mail)



Тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо хочет полузащитника "Интера" Жоау Мариу и готов отпустить в противоположном направлении Генриха Мхитаряна. (The Sun)



Также Моуриньо просит владельцев "Юнайтед" изыскать средства на покупку нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. (Daily Express)



"Арсенал" является претендентом номер один на опального защитника "Челси" Давида Луиса. (Daily Express)



Нападающий Алексис Санчес останется в "Арсенале" до конца сезона, чтобы затем перейти свободным агентом в "Манчестер Сити". (Daily Express)



Агент Санчеса уговаривает "Сити" сделать свое предложение в январе. (Metro)



"Арсенал" сражается с "Сити" за защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса. (The Sun)



"Арсенал" планирует приобрести вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху на место Алексиса Санчеса. (Daily Star)



На этой неделе нападающий "Бешикташа" Дженк Тосун перейдет в "Эвертон". (The Sun)



Защитник Глен Джонсон договаривается об уходе из "Стоука" в январе. (Daily Mail)



Другое



В воскресенье против "Вест Бромвича" "Арсенал" впервые за почти 40 лет сыграл в футболках целиком красного цвета. (The Sun)



Капитан "Сити" Венсан Компани защитил диссертацию и получил степень MBA в Alliance Manchester Business School. (Sky Sports)



Защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена подозревают в лжесвидетельстве во время судебного процесса по бывшему директору загребского "Динамо" Здравко Мамичу, которого обвиняют в растрате и уклонении от уплаты налогов. (ESPN)

--

