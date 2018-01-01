Венгер уверен, что Санчес еще сыграет за "Арсенал"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что нападающий Алексис Санчес еще сыграет за "канониров".
Накануне рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола намекнул, что "горожанам" придется поспешить с приобретением Санчеса, чтобы своевременно заменить травмированного Габриэля Жезуса.
Слова испанца немедленно привели к предположению, что Алексис провел свой последний матч за "Арсенал" и уже в начале января отправится на "Этихад". Венгер не разделяет эту точку зрения: француз уверен, что нападающий еще сыграет за "канониров".
"Мы играем в среду против "Челси", и Алексис сыграет вместе с нами. Я уже много раз отвечал на этот вопрос, поэтому мне не хочется снова поднимать эту тему. Зачем вообще к ней возвращаться, если мы обсудили это 150 раз", - цитирует Венгера Goal.
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01.01.2018 14:00
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