"Лестер", наконец, зарегистрировал переход Силвы

В первый день нового года "Лестер", наконец, зарегистрировал трансфер полузащитника "Спортинга" Адриена Силва.

Изначально переход 28-летнего португальца "Лестер" оформил под занавес летнего трансферного окна. Как показало разбирательство, с опозданием: "лисам" не хватило всего 14 секунд, чтобы внести сделку в соответствующую базу ФИФА.



Несмотря на все протесты "Лестера", организация запретила чемпиону Европы играть за "лис" до начала зимнего трансферного окна. Сегодня все формальности были соблюдены, и переход официально состоялся.



Отметим, что первый матч за бывших чемпионов Премьер-Лиги Адриен проведет только 13 января против "Челси". Выйти на поле в сегодняшнем поединке с "Хаддерсфилдом" Силва не сможет.

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