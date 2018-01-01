"Лестер", наконец, зарегистрировал переход Силвы

Адриен Силва В первый день нового года "Лестер", наконец, зарегистрировал трансфер полузащитника "Спортинга" Адриена Силва.

Изначально переход 28-летнего португальца "Лестер" оформил под занавес летнего трансферного окна. Как показало разбирательство, с опозданием: "лисам" не хватило всего 14 секунд, чтобы внести сделку в соответствующую базу ФИФА.

Несмотря на все протесты "Лестера", организация запретила чемпиону Европы играть за "лис" до начала зимнего трансферного окна. Сегодня все формальности были соблюдены, и переход официально состоялся.

Отметим, что первый матч за бывших чемпионов Премьер-Лиги Адриен проведет только 13 января против "Челси". Выйти на поле в сегодняшнем поединке с "Хаддерсфилдом" Силва не сможет.

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Метки Лестер, Силва

Автор foxmcfc   

Дата 01.01.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. rollik707 01.01.2018 17:43 # rollik707
    Рад за Лестер! Целый год пришлось ждать его.

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  2. raimbek1 01.01.2018 13:58 # raimbek1
    Пздц эпичный фейл

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