"Арсенал" позволит Уолкотту уйти в январе

Тео Уолкотт Наставник "Арсенала" Арсен Венгер не собирается препятствовать уходу нападающего Тео Уолкотта в январе.

28-летний Уолкотт является главным старожилом команды Венгера, но в этом сезоне Премьер-Лиги отметился лишь тремя появлениями на замену. Со столь ограниченной игровой практикой Тео не может рассчитывать на поездку на Чемпионат Мира в России со сборной Англии.

Daily Mirror ожидает, что Уолкотт покинет "Эмирейтс" уже в январе. Венгер понимает разочарование своего подопечного, но надеется, что Тео, чей контракт истекает через 18 месяцев, рассмотрит вариант с уходом в аренду.

Среди заинтересованных в Уолкотте клубов значатся "Саутгемптон", "Эвертон", "Вест Хэм" и "Уотфорд", причем первые трое уже сделали свои запросы относительно Тео.

--

Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич



Метки Арсенал, Уолкотт

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2018 11:00

Количество просмотров Просмотров: 2165

Загрузка...

Поиск: