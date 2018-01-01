"Арсенал" позволит Уолкотту уйти в январе
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер не собирается препятствовать уходу нападающего Тео Уолкотта в январе.
28-летний Уолкотт является главным старожилом команды Венгера, но в этом сезоне Премьер-Лиги отметился лишь тремя появлениями на замену. Со столь ограниченной игровой практикой Тео не может рассчитывать на поездку на Чемпионат Мира в России со сборной Англии.
Daily Mirror ожидает, что Уолкотт покинет "Эмирейтс" уже в январе. Венгер понимает разочарование своего подопечного, но надеется, что Тео, чей контракт истекает через 18 месяцев, рассмотрит вариант с уходом в аренду.
Среди заинтересованных в Уолкотте клубов значатся "Саутгемптон", "Эвертон", "Вест Хэм" и "Уотфорд", причем первые трое уже сделали свои запросы относительно Тео.
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01.01.2018 11:00
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В Челси его, можно и в аренду.
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С новым годом !!!
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