Моуриньо чувствует себя "невезучим" из-за неназначенных пенальти

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что считает себя "невезучим" из-за судейских решений в этом сезоне.

После безголевой ничьей против "Саутгемптона" в субботу Моуриньо раскритиковал работу рефери Крейга Поусона, который, по его мнению, должен был поставить пенальти за игру рукой защитника "святых" Майи Йошиды.



Однако это не первый раз, когда у Жозе возникают претензии к судейству. Португальский тренер считает, что удача от него отвернулась в этом отношении.



"Я чувствую себя невезучим. Однако в футболе ты должен действовать, чтобы изменить невезение, и мы стараемся это сделать".



"Когда я говорю о трех больших решениях, о пенальти в матчах, где был пенальти, о возможных голах, которые могли оказать огромное влияние на игру, я хочу говорить о невезении, потому что это именно то, что я чувствую".



"Я бы мог строить здесь теорию заговора, но я совершенно не собираюсь этого делать, потому что искренне доволен судейством в этих матчах и просто считаю, что нам не повезло в решениях с пенальти".



"Нужно быть предвзятым в отношении нас, чтобы говорить, что против "Сити", "Лестера" и "Саутгемптона" пенальти не было", — цитирует Моуриньо Sky Sports.

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