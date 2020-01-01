Моуриньо чувствует себя "невезучим" из-за неназначенных пенальти
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что считает себя "невезучим" из-за судейских решений в этом сезоне.
После безголевой ничьей против "Саутгемптона" в субботу Моуриньо раскритиковал работу рефери Крейга Поусона, который, по его мнению, должен был поставить пенальти за игру рукой защитника "святых" Майи Йошиды.
Однако это не первый раз, когда у Жозе возникают претензии к судейству. Португальский тренер считает, что удача от него отвернулась в этом отношении.
"Я чувствую себя невезучим. Однако в футболе ты должен действовать, чтобы изменить невезение, и мы стараемся это сделать".
"Когда я говорю о трех больших решениях, о пенальти в матчах, где был пенальти, о возможных голах, которые могли оказать огромное влияние на игру, я хочу говорить о невезении, потому что это именно то, что я чувствую".
"Я бы мог строить здесь теорию заговора, но я совершенно не собираюсь этого делать, потому что искренне доволен судейством в этих матчах и просто считаю, что нам не повезло в решениях с пенальти".
"Нужно быть предвзятым в отношении нас, чтобы говорить, что против "Сити", "Лестера" и "Саутгемптона" пенальти не было", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
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01.01.2018 10:00
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Последние комментарии:
на счет пенальти моур прав без сомнения, но вот на счет поусона явно кривит душой, это не первые его вопиющие промахи, которые непосредственно влияют на результат
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Крейг Поусон вообще по моему продажный судья! В матче Ливерпуль Эвертон тоже ничестный пенальти поставил!
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Но комментс, епта!
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заи6ал он со своим нытьём, одно и то же, от матча к матчу на пенальти рассчитывать и установки на навесики раздавать. Команда вообще встала на месте.
З.Ы. Местную шпану с Новым Годом!
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