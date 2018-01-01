Венгер рад, что "Арсенал" устоял перед соблазном его уволить

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер похвалил руководство своего клуба, которое устояло перед соблазном его уволить в прошлом сезоне.

Во второй половине прошлого сезона Венгер столкнулся с давлением, которое никогда не испытывал прежде за два десятилетия работы в лондонском клубе. Практически каждый домашний матч сопровождался акциями протестов болельщиков.

Однако боссы "Арсенала" не пошли на по поводу у фанатов, а затем и вовсе предложили Арсену новый контракт на два года. Сам Венгер очень рад, что клуб предпочел стабильность переменам.

"У меня есть ощущение, что самая важная вещь — это наличие компетентных людей и стабильности технического характера. Нужно, чтобы люди несли ценности клуба через поколения".

"Ты можешь сменить всех 20 тренеров посреди сезона, но все равно три команды вылетят, а чемпионом станет одна".

"Сейчас мы видим, что все клубы очень быстро меняют тренеров, это стало источником давления, и люди открыто говорят о том, кто будет их следующим тренером. Вы можете видеть, что в большинстве случаев клубы обращаются к тренерам, которые были уволены откуда-то еще, и это проблема".

"Сегодня важнее всего для клуба быть сильным изнутри и сопротивляться такого рода давлению и стрессу", — цитирует Венгера Evening Standard.

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Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2018 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1961

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  1. nikitoid 01.01.2018 17:35 # nikitoid
    Только он и рад похоже.

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  2. vals1702 01.01.2018 16:00 # vals1702
    продлите Арсена еще на 5лет

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  3. pauk 01.01.2018 12:40 # pauk
    > Нужно, чтобы люди несли ценности клуба через поколения

    Источник: http://fapl.ru/posts/59578/

    старый несет только одни ценности - проёбвать

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  4. ars-kaba 01.01.2018 09:44 # ars-kaba
    Пуховик решил постебатся над болелами клуба. Дебила кусок ты Веня.

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  5. scouser2005 01.01.2018 09:28 # scouser2005
    Его надо было выкидывать еще 10 лет назад.
    Но если тогда этого не сделали, то и теперь не зачем.

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  6. wengerrrro 01.01.2018 08:20 # wengerrrro
    е6ануться....

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  7. sayanara 01.01.2018 08:13 # sayanara
    да и зашибись. Пока пуховик у руля, они не конкуренты.

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  8. rollik707 01.01.2018 07:13 # rollik707
    Ну и зря! Ведь его эра закончилась ещё во времена РВП.

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