Венгер рад, что "Арсенал" устоял перед соблазном его уволить

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер похвалил руководство своего клуба, которое устояло перед соблазном его уволить в прошлом сезоне.

Во второй половине прошлого сезона Венгер столкнулся с давлением, которое никогда не испытывал прежде за два десятилетия работы в лондонском клубе. Практически каждый домашний матч сопровождался акциями протестов болельщиков.



Однако боссы "Арсенала" не пошли на по поводу у фанатов, а затем и вовсе предложили Арсену новый контракт на два года. Сам Венгер очень рад, что клуб предпочел стабильность переменам.



"У меня есть ощущение, что самая важная вещь — это наличие компетентных людей и стабильности технического характера. Нужно, чтобы люди несли ценности клуба через поколения".



"Ты можешь сменить всех 20 тренеров посреди сезона, но все равно три команды вылетят, а чемпионом станет одна".



"Сейчас мы видим, что все клубы очень быстро меняют тренеров, это стало источником давления, и люди открыто говорят о том, кто будет их следующим тренером. Вы можете видеть, что в большинстве случаев клубы обращаются к тренерам, которые были уволены откуда-то еще, и это проблема".



"Сегодня важнее всего для клуба быть сильным изнутри и сопротивляться такого рода давлению и стрессу", — цитирует Венгера Evening Standard.

--

Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич