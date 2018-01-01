Венгер рад, что "Арсенал" устоял перед соблазном его уволить
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер похвалил руководство своего клуба, которое устояло перед соблазном его уволить в прошлом сезоне.
Во второй половине прошлого сезона Венгер столкнулся с давлением, которое никогда не испытывал прежде за два десятилетия работы в лондонском клубе. Практически каждый домашний матч сопровождался акциями протестов болельщиков.
Однако боссы "Арсенала" не пошли на по поводу у фанатов, а затем и вовсе предложили Арсену новый контракт на два года. Сам Венгер очень рад, что клуб предпочел стабильность переменам.
"У меня есть ощущение, что самая важная вещь — это наличие компетентных людей и стабильности технического характера. Нужно, чтобы люди несли ценности клуба через поколения".
"Ты можешь сменить всех 20 тренеров посреди сезона, но все равно три команды вылетят, а чемпионом станет одна".
"Сейчас мы видим, что все клубы очень быстро меняют тренеров, это стало источником давления, и люди открыто говорят о том, кто будет их следующим тренером. Вы можете видеть, что в большинстве случаев клубы обращаются к тренерам, которые были уволены откуда-то еще, и это проблема".
"Сегодня важнее всего для клуба быть сильным изнутри и сопротивляться такого рода давлению и стрессу", — цитирует Венгера Evening Standard.
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01.01.2018 07:00
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Последние комментарии:
Только он и рад похоже.
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продлите Арсена еще на 5лет
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> Нужно, чтобы люди несли ценности клуба через поколения
Источник: http://fapl.ru/posts/59578/
старый несет только одни ценности - проёбвать
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Пуховик решил постебатся над болелами клуба. Дебила кусок ты Веня.
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Его надо было выкидывать еще 10 лет назад.
Но если тогда этого не сделали, то и теперь не зачем.
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е6ануться....
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да и зашибись. Пока пуховик у руля, они не конкуренты.
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Ну и зря! Ведь его эра закончилась ещё во времена РВП.
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