Буффон не боится Кейна

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон назвал Харри Кейна одним из лучших нападающих планеты, но признался, что не боится лидера "Тоттенхэма".

Ожидается, что по окончании этого сезона легендарный Буффон все-таки завершит игровую карьеру. Соответственно, предстоящей весной у итальянца будет последняя возможность выиграть Лигу Чемпионов.



Первым препятствием на пути Джанлуиджи станет "Тоттенхэм" во главе с Кейном. Буффон восхищается результативностью бомбардира "шпор", но страха перед Харри не испытывает.



"Сейчас Харри входит в число лучших нападающих Европы, в этом нет никаких сомнений. Любой игрок может прибавить и выйти на новый уровень, но умение забивать голы закладывается в талант изначально".



"За эти годы я повстречался с Криштиану Роналду, бразильцем Роналдо, Филиппо Индзаги и Габриэлем Батистутой. Все они обладают природным инстинктом, от которого может пострадать любой вратарь на планете. И Харри тоже обладает этим навыком".



"Я всегда пытаюсь проверять себя против лучших, и сейчас Харри тоже входит в их число. При этом я не испытываю страха – я лишь хочу себя проявить и выиграть", - цитирует Буффона The Independent.

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