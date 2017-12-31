Янг дисквалифицирован на три матча за грубую игру

Вингбек "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг схлопотал дисквалификацию на три матча за грубую игру против полузащитника "Саутгемптона" Душана Тадича в субботнем поединке Премьер-Лиги на "Олд Траффорд".

Напомним, во втором тайме матча, завершившегося вничью 0:0, рефери Крейг Поусон проглядел, как Янг локтем ударил в грудь Тадича. Зато инцидент зафиксировали видеокамеры.



После единодушного решения независимой комиссии ранее в воскресенье FA выдвинула обвинения в адрес 32-летнего англичанина. В ответ Эшли признал свою неправоту, но заявил, что считает стандартную дисквалификацию в три матча чрезмерной.



Однако протест Янга был отклонен, и теперь Эшли придется пропустить матчи Премьер-Лиги против "Эвертона" и "Стоука", а также поединок Кубка Англии против "Дерби". Снова сыграть за "красных дьяволов" ветеран сможет против "Бернли" 20 января.

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