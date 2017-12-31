Янг дисквалифицирован на три матча за грубую игру

Эшли Янг Вингбек "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг схлопотал дисквалификацию на три матча за грубую игру против полузащитника "Саутгемптона" Душана Тадича в субботнем поединке Премьер-Лиги на "Олд Траффорд".

Напомним, во втором тайме матча, завершившегося вничью 0:0, рефери Крейг Поусон проглядел, как Янг локтем ударил в грудь Тадича. Зато инцидент зафиксировали видеокамеры.

После единодушного решения независимой комиссии ранее в воскресенье FA выдвинула обвинения в адрес 32-летнего англичанина. В ответ Эшли признал свою неправоту, но заявил, что считает стандартную дисквалификацию в три матча чрезмерной.

Однако протест Янга был отклонен, и теперь Эшли придется пропустить матчи Премьер-Лиги против "Эвертона" и "Стоука", а также поединок Кубка Англии против "Дерби". Снова сыграть за "красных дьяволов" ветеран сможет против "Бернли" 20 января.

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Метки FA, Манчестер Юнайтед, Поусон, рефери, Саутгемптон, Янг

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2017 22:15

Количество просмотров Просмотров: 1782

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Последние комментарии:




  1. rollik707 01.01.2018 06:13 # rollik707
    Да и поуху, хоть все шесть!

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  2. hazardfan 01.01.2018 02:44 # hazardfan
    справедливо! Локтями махаешь, будь готов к дисквалификации.

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  3. mata-hazard 01.01.2018 02:16 # mata-hazard
    Усыпить ниггера или в рабство его.

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  4. j-silver 01.01.2018 00:53 # j-silver
    Вот лох он, не зря ему ворона в рот насрала

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  5. ruschelsea 01.01.2018 00:16 # ruschelsea
    Собаке - собачья смерть.

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  6. ray-black 31.12.2017 23:23 # ray-black
    Зато устроил себе отпуск почти на месяц.

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  7. van-der-slav 31.12.2017 23:11 # van-der-slav
    заслуженно в общем то. неужели он думал что это не попадет на камеру

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  8. calvin-harris 31.12.2017 22:54 # calvin-harris
    Ибо неxyй.

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  9. blackdreamer 31.12.2017 22:29 # blackdreamer
    саф перестал лимонить судьям хуи и вот мю карают
    не то что раньше прям между перерывом стягивал шорты уэбу или прочим пидарам которые тащили скам к чашкам

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  10. suddenly 31.12.2017 22:23 # suddenly
    Наконец то он получил по заслугам. Жалко, что ФА только в этом сезоне проснулась.

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