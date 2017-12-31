Янг дисквалифицирован на три матча за грубую игру
Вингбек "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг схлопотал дисквалификацию на три матча за грубую игру против полузащитника "Саутгемптона" Душана Тадича в субботнем поединке Премьер-Лиги на "Олд Траффорд".
Напомним, во втором тайме матча, завершившегося вничью 0:0, рефери Крейг Поусон проглядел, как Янг локтем ударил в грудь Тадича. Зато инцидент зафиксировали видеокамеры.
После единодушного решения независимой комиссии ранее в воскресенье FA выдвинула обвинения в адрес 32-летнего англичанина. В ответ Эшли признал свою неправоту, но заявил, что считает стандартную дисквалификацию в три матча чрезмерной.
Однако протест Янга был отклонен, и теперь Эшли придется пропустить матчи Премьер-Лиги против "Эвертона" и "Стоука", а также поединок Кубка Англии против "Дерби". Снова сыграть за "красных дьяволов" ветеран сможет против "Бернли" 20 января.
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31.12.2017 22:15
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Да и поуху, хоть все шесть!
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справедливо! Локтями махаешь, будь готов к дисквалификации.
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Усыпить ниггера или в рабство его.
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Вот лох он, не зря ему ворона в рот насрала
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Собаке - собачья смерть.
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Зато устроил себе отпуск почти на месяц.
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заслуженно в общем то. неужели он думал что это не попадет на камеру
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Ибо неxyй.
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саф перестал лимонить судьям хуи и вот мю карают
не то что раньше прям между перерывом стягивал шорты уэбу или прочим пидарам которые тащили скам к чашкам
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Наконец то он получил по заслугам. Жалко, что ФА только в этом сезоне проснулась.
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