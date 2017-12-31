Венгер пожаловался на Дина и календарь

Упустив победу в выездном матче с "Вест Бромвичем" (1:1), главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер пожаловался на рефери Майка Дина и суровый календарь "канониров".

Открыв счет усилиями Алексиса Санчеса, "канониры" не смогли удержать победу: за пять минут до финального свистка Дин указал на точку после того, как мяч угодил в руку защитника "Арсенала" Калума Чемберса.



Естественно, что решение рефери не осталось без комментариев со стороны Венгера. Француз уверен, что Дин просто не видел эпизод, приведший к назначению пенальти. Вдобавок Арсен вновь пожаловался на суровый календарь.



"Много лет назад Майк Дин приложил большие усилия, чтобы стать профессионалом. Судьи по-прежнему делают хорошую работу, но в современном футболе этого уже недостаточно".



"Он просто не видел эпизод, рядом с ним был игрок. Вот почему я усомнился в его решении. На мой взгляд, это был совсем не пенальти".



"Сейчас мы проходим через плотный график матчей, и Премьер-Лиге стоит пересмотреть календарь. Просто посчитайте, сколько дней на восстановление оставляют нам, а сколько – соперникам. Если найдете матч, к которому мы готовились больше дней, то дайте мне знать", - цитирует Венгера BBC.

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