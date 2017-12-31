Венгер пожаловался на Дина и календарь
Упустив победу в выездном матче с "Вест Бромвичем" (1:1), главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер пожаловался на рефери Майка Дина и суровый календарь "канониров".
Открыв счет усилиями Алексиса Санчеса, "канониры" не смогли удержать победу: за пять минут до финального свистка Дин указал на точку после того, как мяч угодил в руку защитника "Арсенала" Калума Чемберса.
Естественно, что решение рефери не осталось без комментариев со стороны Венгера. Француз уверен, что Дин просто не видел эпизод, приведший к назначению пенальти. Вдобавок Арсен вновь пожаловался на суровый календарь.
"Много лет назад Майк Дин приложил большие усилия, чтобы стать профессионалом. Судьи по-прежнему делают хорошую работу, но в современном футболе этого уже недостаточно".
"Он просто не видел эпизод, рядом с ним был игрок. Вот почему я усомнился в его решении. На мой взгляд, это был совсем не пенальти".
"Сейчас мы проходим через плотный график матчей, и Премьер-Лиге стоит пересмотреть календарь. Просто посчитайте, сколько дней на восстановление оставляют нам, а сколько – соперникам. Если найдете матч, к которому мы готовились больше дней, то дайте мне знать", - цитирует Венгера BBC.
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31.12.2017 21:55
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Последние комментарии:
Чет слишком много вью Венгера за один день.
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На повторе со спины было прекрасно видно, что Дин находится в 10 метрах от эпизода и смотрит четко на Чамберса. Так что не надо тут рассказывать про злого дяденьку судью. Пенальти был чистый. Лучше пусть месъе обяснит своим защитникам, что руку от корпуса отрывать нельзя
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Если бы мяч не попал в руку - попал бы в фанеру и результат был бы тот же - Дин, как всегда, играл против Арса
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Гений! Все правильно сказал!!!
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Зато все зрители видели. И пеналь был железный.
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Перед матчем с Ливерпулем молчал , а тут снова начал ныть
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