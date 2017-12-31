"Вест Бромвич" и "Арсенал" разошлись миром

Алексис Санчес В заключительном матче Премьер-Лиги 2017 года "Вест Бромвич" и "Арсенал" сыграли вничью, обменявшись голами в концовке — 1:1.

Относительно безголевого матча против "Эвертона" в стартовом составе "дроздов" появился нападающий Хэл Робсон-Кану, заменив Саломона Рондона.

Одной перестановкой ограничился и тренер "канониров" Арсен Венгер, доверившись Алексу Ивоби, а не Месуту Озилу.

Матч начался с достаточно опасного удара головой нападающего хозяев Джея Родригеса, но Петр Чех в прыжке забрал мяч. А вот в следующем эпизоде голкипер "Арсенала" сыграл неуверенно, выпустив снаряд из рук и создав напряженную ситуацию в своей штрафной.

"Арсенал" ответил опасными ударами Александра Лакасетта и Ивоби, но ни тому, ни другому попасть в створ не удалось. На 30-й минуте Ивоби пробил гораздо лучше, приложившись по мячу с дистанции, однако Бен Фостер выручил "Вест Бромвич".

Несмотря на то, что территориальное преимущество было на стороне гостей, "дрозды" не прижимались к своим воротам и тоже пытались комбинировать в силу своих возможностей. Почти вся игра велась на отдалении от ворот, темп был невысок.

Во втором тайме "Арсенал" слегка прижал своего соперника, но опасные моменты по-прежнему возникали крайне редко. Лишь на 60-й минуте Лакасетт отметился ударом с острого угла, заставив Фостера совершить сейв ногами.

Унылое течение матча было нарушено на 83-й минуте, когда Алексис Санчес ударом со штрафного нашел щелочку в сетку, и после рикошета от Джеймса Макклина мяч залетел в угол ворот — 0:1.

"Дрозды" помчались отыгрываться, и спустя пять минут Киран Гиббс заставил бывшего одноклубника Калума Чемберса коснуться рукой мяча. Родригес уверенно реализовал назначенный Майком Дином пенальти, пробив по центру — 1:1.

В концовке "канониры" больше хотели победить, но счет уже не изменился — хозяева выстояли.

"Вест Бромвич" продлил свою затяжную серию без побед, а "Арсенал" вновь слабо сыграл на выезде, осложнив задачу по попаданию в топ-4 Премьер-Лиги. Если "канониры" и были лучше, то ненамного.

"Вест Бромвич" — "Арсенал". Отчет о матче

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Метки Арсенал, Вест Бромвич, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2017 21:30

Количество просмотров Просмотров: 4506

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 01.01.2018 06:03 # wengerrrro
    хьюстон и лейкерз е6ать устроили)

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  2. electric 01.01.2018 03:51 # electric
    С годом новым, ноулайферы.

    (ответить)

  3. andros13 01.01.2018 03:47 # andros13
    Ну вы и ноулайферы

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  4. mancunia-planet 01.01.2018 03:36 # mancunia-planet
    всех с годом джеррарда, собака друг человека

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  5. iskander8sg 01.01.2018 02:51 # iskander8sg
    С новым нодом ребятки)
    Щастья вам всем и вашим близким)
    Пусть новый год будет для каждого из вас прекрасный и успешный))

    (ответить)

  6. golokante 01.01.2018 01:09 # golokante
    С новым годом, конечно. И даже тебя, сучку, джазус33. Все-таки ты явление в этой жизни. А по сути: Сити сильнейший на данный момент, Челси понятно, всегда фаворит, а Ливерпуль самый симпатичный, желаю удачи. МЮ херня. Из-за Маура. Он человек-говно, это передается в раздевалку.

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  7. van-dijk 01.01.2018 01:04 # van-dijk
    С Новым годом, скаузеры!
    уиша

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  8. toha-bludsikir 01.01.2018 00:55 # toha-bludsikir
    Сити в этом году Чемпики.

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  9. awesome-arsenal 01.01.2018 00:43 # awesome-arsenal
    с новым годом псы с фапла, щас могу писать все что хочу

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  10. bandera-azov 01.01.2018 00:40 # bandera-azov
    3 первых коммента в этом году написали пенсы, ору) е6ать ты ноулайферы)

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  11. ruschelsea 01.01.2018 00:21 # ruschelsea
    Приятно что помнят ещё 88-го...)

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  12. chelsealondon 01.01.2018 00:20 # chelsealondon
    С Новым годом короче....

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  13. bandera-azov 31.12.2017 23:54 # bandera-azov
    до нового год чуть больше часа а я уже бухой в дребедень.......

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  14. paul-shark 31.12.2017 23:49 # paul-shark
    Всех местных петухов с годом будки.

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  15. katy-perry 31.12.2017 23:46 # katy-perry
    С новым годом всех пенсов, с нг братаны!
    Было приятно с вами бок о бок обсыкать колбасников
    Астер и Грит вам отдельный респект
    Так же поздравления будке, жи сильверу, челси 88, гидре, фароту, били таленту, блу хонор, русчелси, а так же иану(я знаю что ты братик пенс)
    Сорре если кого то забыл пацаны

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  16. barstreetboy 31.12.2017 23:24 # barstreetboy
    братья, от души всех поздравляю с годом будкевича! Помните что в бой курантов у всех должен быть открыт профиль будки, собачка почует Собакевича, поссыт на него, и нг принесет вам удачу.

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  17. bluehonorcfc9 31.12.2017 23:06 # bluehonorcfc9
    Ладно не буду косить как будто у меня есть личная жизнь. С нг пидоры.

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  18. tursa 31.12.2017 22:58 # tursa
    ноулайфеоы с новым годом

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  19. romboy 31.12.2017 22:55 # romboy
    С новым годом вас всех , кого то с наступающим ещё , болельщиков Челси отдельно поздравляю , сегодня давайте не будем друг друга обсыкать , с праздником посоны )

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  20. valmin 31.12.2017 22:38 # valmin
    https://www.youtube.com/watch?v=kKKKpoEOZFI Знакомо!!!))))

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