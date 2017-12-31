"Вест Бромвич" и "Арсенал" разошлись миром
В заключительном матче Премьер-Лиги 2017 года "Вест Бромвич" и "Арсенал" сыграли вничью, обменявшись голами в концовке — 1:1.
Относительно безголевого матча против "Эвертона" в стартовом составе "дроздов" появился нападающий Хэл Робсон-Кану, заменив Саломона Рондона.
Одной перестановкой ограничился и тренер "канониров" Арсен Венгер, доверившись Алексу Ивоби, а не Месуту Озилу.
Матч начался с достаточно опасного удара головой нападающего хозяев Джея Родригеса, но Петр Чех в прыжке забрал мяч. А вот в следующем эпизоде голкипер "Арсенала" сыграл неуверенно, выпустив снаряд из рук и создав напряженную ситуацию в своей штрафной.
"Арсенал" ответил опасными ударами Александра Лакасетта и Ивоби, но ни тому, ни другому попасть в створ не удалось. На 30-й минуте Ивоби пробил гораздо лучше, приложившись по мячу с дистанции, однако Бен Фостер выручил "Вест Бромвич".
Несмотря на то, что территориальное преимущество было на стороне гостей, "дрозды" не прижимались к своим воротам и тоже пытались комбинировать в силу своих возможностей. Почти вся игра велась на отдалении от ворот, темп был невысок.
Во втором тайме "Арсенал" слегка прижал своего соперника, но опасные моменты по-прежнему возникали крайне редко. Лишь на 60-й минуте Лакасетт отметился ударом с острого угла, заставив Фостера совершить сейв ногами.
Унылое течение матча было нарушено на 83-й минуте, когда Алексис Санчес ударом со штрафного нашел щелочку в сетку, и после рикошета от Джеймса Макклина мяч залетел в угол ворот — 0:1.
"Дрозды" помчались отыгрываться, и спустя пять минут Киран Гиббс заставил бывшего одноклубника Калума Чемберса коснуться рукой мяча. Родригес уверенно реализовал назначенный Майком Дином пенальти, пробив по центру — 1:1.
В концовке "канониры" больше хотели победить, но счет уже не изменился — хозяева выстояли.
"Вест Бромвич" продлил свою затяжную серию без побед, а "Арсенал" вновь слабо сыграл на выезде, осложнив задачу по попаданию в топ-4 Премьер-Лиги. Если "канониры" и были лучше, то ненамного.
"Вест Бромвич" — "Арсенал". Отчет о матче
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31.12.2017 21:30
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Последние комментарии:
хьюстон и лейкерз е6ать устроили)
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С годом новым, ноулайферы.
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Ну вы и ноулайферы
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всех с годом джеррарда, собака друг человека
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С новым нодом ребятки)
Щастья вам всем и вашим близким)
Пусть новый год будет для каждого из вас прекрасный и успешный))
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С новым годом, конечно. И даже тебя, сучку, джазус33. Все-таки ты явление в этой жизни. А по сути: Сити сильнейший на данный момент, Челси понятно, всегда фаворит, а Ливерпуль самый симпатичный, желаю удачи. МЮ херня. Из-за Маура. Он человек-говно, это передается в раздевалку.
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С Новым годом, скаузеры!
уиша
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Сити в этом году Чемпики.
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с новым годом псы с фапла, щас могу писать все что хочу
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3 первых коммента в этом году написали пенсы, ору) е6ать ты ноулайферы)
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Приятно что помнят ещё 88-го...)
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С Новым годом короче....
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до нового год чуть больше часа а я уже бухой в дребедень.......
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Всех местных петухов с годом будки.
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С новым годом всех пенсов, с нг братаны!
Было приятно с вами бок о бок обсыкать колбасников
Астер и Грит вам отдельный респект
Так же поздравления будке, жи сильверу, челси 88, гидре, фароту, били таленту, блу хонор, русчелси, а так же иану(я знаю что ты братик пенс)
Сорре если кого то забыл пацаны
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братья, от души всех поздравляю с годом будкевича! Помните что в бой курантов у всех должен быть открыт профиль будки, собачка почует Собакевича, поссыт на него, и нг принесет вам удачу.
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Ладно не буду косить как будто у меня есть личная жизнь. С нг пидоры.
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ноулайфеоы с новым годом
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С новым годом вас всех , кого то с наступающим ещё , болельщиков Челси отдельно поздравляю , сегодня давайте не будем друг друга обсыкать , с праздником посоны )
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https://www.youtube.com/watch?v=kKKKpoEOZFI Знакомо!!!))))
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