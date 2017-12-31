"Вест Бромвич" и "Арсенал" разошлись миром

В заключительном матче Премьер-Лиги 2017 года "Вест Бромвич" и "Арсенал" сыграли вничью, обменявшись голами в концовке — 1:1.

Относительно безголевого матча против "Эвертона" в стартовом составе "дроздов" появился нападающий Хэл Робсон-Кану, заменив Саломона Рондона.



Одной перестановкой ограничился и тренер "канониров" Арсен Венгер, доверившись Алексу Ивоби, а не Месуту Озилу.



Матч начался с достаточно опасного удара головой нападающего хозяев Джея Родригеса, но Петр Чех в прыжке забрал мяч. А вот в следующем эпизоде голкипер "Арсенала" сыграл неуверенно, выпустив снаряд из рук и создав напряженную ситуацию в своей штрафной.



"Арсенал" ответил опасными ударами Александра Лакасетта и Ивоби, но ни тому, ни другому попасть в створ не удалось. На 30-й минуте Ивоби пробил гораздо лучше, приложившись по мячу с дистанции, однако Бен Фостер выручил "Вест Бромвич".



Несмотря на то, что территориальное преимущество было на стороне гостей, "дрозды" не прижимались к своим воротам и тоже пытались комбинировать в силу своих возможностей. Почти вся игра велась на отдалении от ворот, темп был невысок.



Во втором тайме "Арсенал" слегка прижал своего соперника, но опасные моменты по-прежнему возникали крайне редко. Лишь на 60-й минуте Лакасетт отметился ударом с острого угла, заставив Фостера совершить сейв ногами.



Унылое течение матча было нарушено на 83-й минуте, когда Алексис Санчес ударом со штрафного нашел щелочку в сетку, и после рикошета от Джеймса Макклина мяч залетел в угол ворот — 0:1.



"Дрозды" помчались отыгрываться, и спустя пять минут Киран Гиббс заставил бывшего одноклубника Калума Чемберса коснуться рукой мяча. Родригес уверенно реализовал назначенный Майком Дином пенальти, пробив по центру — 1:1.



В концовке "канониры" больше хотели победить, но счет уже не изменился — хозяева выстояли.



"Вест Бромвич" продлил свою затяжную серию без побед, а "Арсенал" вновь слабо сыграл на выезде, осложнив задачу по попаданию в топ-4 Премьер-Лиги. Если "канониры" и были лучше, то ненамного.



"Вест Бромвич" — "Арсенал". Отчет о матче

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