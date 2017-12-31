"Сити" может поспешить с переходом Санчеса

Хосеп Гвардиола и Алексис Санчес Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намекнул, что его клуб может ускорить приобретение нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса после травм Кевина Де Брюйне и Габриэля Жезуса.

В первой половине сезона "горожане" демонстрировали настолько впечатляющую игру, что Гвардиола вряд ли бы решился нарушить эту гармонию, приведя в команду еще одного атакующего футболиста. Ожидалось, что "Сити" повременит с переходом Алексиса до следующего лета, когда Алексис станет свободным агентом.

Однако в воскресном матче против "Кристал Пэлас" Гвардиола потерял с травмами сразу двух важных игроков. И если прогнозы относительно Де Брюйне умеренно оптимистичны, то Жезус рискует провести в лазарете с травмой колена около двух месяцев. Эта ситуация может заставить "Сити" оформить переход Санчеса уже в январе.

"Я не знаю, что произойдет в январе, но он игрок "Арсенала", и я думаю, он останется там. Вы спрашиваете меня об этом, но я должен думать о многих других вещах, потому что через два дня у нас следующий матч".

"Во время внутренних встреч мы решим, как будет лучше всего. Однако сейчас у меня есть ощущение, что он игрок "Арсенала" и таковым останется", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

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Метки Арсенал, Манчестер Сити, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2017 21:00

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  1. rollik707 01.01.2018 06:15 # rollik707
    Поспешишь людей насмешишь

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  2. bandera-azov 31.12.2017 21:29 # bandera-azov
    мрази, просто хочет купить чемпионство! желаю еще больше травм этим мешкам конченным, недоклуб без истории!

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  3. andros13 31.12.2017 21:07 # andros13
    Больше
    Больше атакующих игроков

    Больше
    Больше трат

    Может сразу Месси купят?

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  4. danny949494 31.12.2017 21:06 # danny949494
    Ну почему его Челси не берет вместо Виллиана?

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