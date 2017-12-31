"Сити" может поспешить с переходом Санчеса

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намекнул, что его клуб может ускорить приобретение нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса после травм Кевина Де Брюйне и Габриэля Жезуса.

В первой половине сезона "горожане" демонстрировали настолько впечатляющую игру, что Гвардиола вряд ли бы решился нарушить эту гармонию, приведя в команду еще одного атакующего футболиста. Ожидалось, что "Сити" повременит с переходом Алексиса до следующего лета, когда Алексис станет свободным агентом.



Однако в воскресном матче против "Кристал Пэлас" Гвардиола потерял с травмами сразу двух важных игроков. И если прогнозы относительно Де Брюйне умеренно оптимистичны, то Жезус рискует провести в лазарете с травмой колена около двух месяцев. Эта ситуация может заставить "Сити" оформить переход Санчеса уже в январе.



"Я не знаю, что произойдет в январе, но он игрок "Арсенала", и я думаю, он останется там. Вы спрашиваете меня об этом, но я должен думать о многих других вещах, потому что через два дня у нас следующий матч".



"Во время внутренних встреч мы решим, как будет лучше всего. Однако сейчас у меня есть ощущение, что он игрок "Арсенала" и таковым останется", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

--

Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич