Уилфрид Заха пообещал, что не покинет "Пэлас" в январе
Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха подтвердил, что не покинет клуб в зимнее трансферное окно.
25-летний Заха является лучшим игроком команды Роя Ходжсона в этом сезоне. Именно Уилфрид помог "орлам" подняться со дня Премьер-Лиги и покинуть зону вылета после провального старта.
По слухам, своей игрой экс-воспитанник "Пэлас" привлек внимание таких больших клубов, как "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсенал", а бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд публично призвал Жозе Моуриньо вернуть Уилфрида.
Однако после безголевого матча против "Сити" Уилфрид, заработавший в этой игре пенальти, пообещал сохранить преданность "Пэлас".
"Останусь ли я в "Кристал Пэлас" к концу января? Да, останусь", — сообщил Заха BBC.
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Crystal Palace fans will be delighted with this news... #cpfc pic.twitter.com/ZWWHuwAh5a— BBC Sport (@BBCSport) 31 декабря 2017 г.
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31.12.2017 20:00
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Да просто не поступало предложений удовлетворяющий его аппетит по зп.
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летом будет за него знатная рубка.
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Респект ему
Не бросает клуб посреди сезона
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