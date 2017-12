Уилфрид Заха пообещал, что не покинет "Пэлас" в январе

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха подтвердил, что не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

25-летний Заха является лучшим игроком команды Роя Ходжсона в этом сезоне. Именно Уилфрид помог "орлам" подняться со дня Премьер-Лиги и покинуть зону вылета после провального старта.



По слухам, своей игрой экс-воспитанник "Пэлас" привлек внимание таких больших клубов, как "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсенал", а бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд публично призвал Жозе Моуриньо вернуть Уилфрида.



Однако после безголевого матча против "Сити" Уилфрид, заработавший в этой игре пенальти, пообещал сохранить преданность "Пэлас".



"Останусь ли я в "Кристал Пэлас" к концу января? Да, останусь", — сообщил Заха BBC.





Crystal Palace fans will be delighted with this news... #cpfc pic.twitter.com/ZWWHuwAh5a