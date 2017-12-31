Уилфрид Заха пообещал, что не покинет "Пэлас" в январе

Уилфрид Заха Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха подтвердил, что не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

25-летний Заха является лучшим игроком команды Роя Ходжсона в этом сезоне. Именно Уилфрид помог "орлам" подняться со дня Премьер-Лиги и покинуть зону вылета после провального старта.

По слухам, своей игрой экс-воспитанник "Пэлас" привлек внимание таких больших клубов, как "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсенал", а бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд публично призвал Жозе Моуриньо вернуть Уилфрида.

Однако после безголевого матча против "Сити" Уилфрид, заработавший в этой игре пенальти, пообещал сохранить преданность "Пэлас".

"Останусь ли я в "Кристал Пэлас" к концу января? Да, останусь", — сообщил Заха BBC.

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Метки Заха, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. rollik707 01.01.2018 06:17 # rollik707
    Да просто не поступало предложений удовлетворяющий его аппетит по зп.

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  2. ray-black 01.01.2018 01:22 # ray-black
    летом будет за него знатная рубка.

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  3. vtp 31.12.2017 20:19 # vtp
    Респект ему
    Не бросает клуб посреди сезона

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