Погба призывает "Юнайтед" проснуться

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба попросил своих партнеров проснуться после трех ничьих подряд в Премьер-Лиге.

Потеряв очки в матчах с "Лестером" и "Бернли", накануне "красные дьяволы" не смогли обыграть на своем поле "Саутгемптон". Естественно, что шансов на чемпионский титул у "Юнайтед" практически не осталось.



Более того, команда Жозе Моуриньо уже опустилась на третье место в Премьер-Лиге, пропустив вперед "Челси". Погба беспокоит такой спад у "Юнайтед". Француз просит своих партнеров проснуться и снова взяться за дело.



"Да, мы не проигрываем, но теперь должны проснуться, прийти в норму и вернуться на победный путь. В трех этих матчах мы должны были побеждать – к счастью, уже через день нам предстоит игра с "Эвертоном". Мы обязаны выйти и набрать три очка", - цитирует Погба Daily Mail.

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