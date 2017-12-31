Погба призывает "Юнайтед" проснуться
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба попросил своих партнеров проснуться после трех ничьих подряд в Премьер-Лиге.
Потеряв очки в матчах с "Лестером" и "Бернли", накануне "красные дьяволы" не смогли обыграть на своем поле "Саутгемптон". Естественно, что шансов на чемпионский титул у "Юнайтед" практически не осталось.
Более того, команда Жозе Моуриньо уже опустилась на третье место в Премьер-Лиге, пропустив вперед "Челси". Погба беспокоит такой спад у "Юнайтед". Француз просит своих партнеров проснуться и снова взяться за дело.
"Да, мы не проигрываем, но теперь должны проснуться, прийти в норму и вернуться на победный путь. В трех этих матчах мы должны были побеждать – к счастью, уже через день нам предстоит игра с "Эвертоном". Мы обязаны выйти и набрать три очка", - цитирует Погба Daily Mail.
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31.12.2017 19:00
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Нужно с себя начинать.
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Надо было головой думать, когда гол у Матича отбирал
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Призываю Погба менять причесон
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в первую очередь сам должен проснуться
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Призываю Погба попадать по воротам
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Играл бы, а не п...дел!!!
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Просто спящие на помойке бомжи
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Когда я вижу повязку на этом пафосном понтарезе, то понимаю, что Хэндо не такой уж и плохой вариант.
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все происходит как я предсказал
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"Не хватает Погба" говорили скумы кривоногое
"Погба придаст динамичности игре МЮ" говорили они
"С Погба не выигрываем четыре матча подряд" никогда не говорили они
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