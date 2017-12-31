Погба призывает "Юнайтед" проснуться

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба попросил своих партнеров проснуться после трех ничьих подряд в Премьер-Лиге.

Потеряв очки в матчах с "Лестером" и "Бернли", накануне "красные дьяволы" не смогли обыграть на своем поле "Саутгемптон". Естественно, что шансов на чемпионский титул у "Юнайтед" практически не осталось.

Более того, команда Жозе Моуриньо уже опустилась на третье место в Премьер-Лиге, пропустив вперед "Челси". Погба беспокоит такой спад у "Юнайтед". Француз просит своих партнеров проснуться и снова взяться за дело.

"Да, мы не проигрываем, но теперь должны проснуться, прийти в норму и вернуться на победный путь. В трех этих матчах мы должны были побеждать – к счастью, уже через день нам предстоит игра с "Эвертоном". Мы обязаны выйти и набрать три очка", - цитирует Погба Daily Mail.

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Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор foxmcfc   

Дата 31.12.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1920

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Последние комментарии:




  1. rollik707 01.01.2018 06:18 # rollik707
    Нужно с себя начинать.

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  2. wwwxxx 01.01.2018 03:47 # wwwxxx
    Надо было головой думать, когда гол у Матича отбирал

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  3. tjk4 31.12.2017 21:45 # tjk4
    Призываю Погба менять причесон

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  4. osivori 31.12.2017 21:28 # osivori
    в первую очередь сам должен проснуться

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  5. andros13 31.12.2017 20:09 # andros13
    Призываю Погба попадать по воротам

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  6. nehta 31.12.2017 19:48 # nehta
    Играл бы, а не п...дел!!!

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  7. haroldfinch 31.12.2017 19:26 # haroldfinch
    Просто спящие на помойке бомжи

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  8. gerrard08 31.12.2017 19:13 # gerrard08
    Когда я вижу повязку на этом пафосном понтарезе, то понимаю, что Хэндо не такой уж и плохой вариант.

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  9. chr1s8rown 31.12.2017 19:06 # chr1s8rown
    все происходит как я предсказал

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  10. largo-winch 31.12.2017 19:04 # largo-winch
    "Не хватает Погба" говорили скумы кривоногое
    "Погба придаст динамичности игре МЮ" говорили они
    "С Погба не выигрываем четыре матча подряд" никогда не говорили они

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