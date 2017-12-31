"Сити" потерял с травмами Де Брюйне и Жезуса

Безголевая ничья в гостях у "Кристал Пэлас" оказалась омрачена для "Манчестер Сити" травмами полузащитника Кевина Де Брюйне и нападающего Габриэля Жезуса.

В воскресенье "орлам" удалось прервать 18-матчевую победную серию "Сити" в Премьер-Лиге, причем они даже могли вырвать победу, но не реализовали пенальти в компенсированное время.



Интенсивный график матче негативно сказался на качестве игры "горожан", а также стал причиной травм двух важных игроков. Жезус повредил колено еще в первом тайме, уходя с поля в слезах. Что касается Де Брюйне, то ему досталось в жестком подкате от Джейсона Панчеона на последних мгновениях матча.



Покинув поле на носилках, в последствии Кевин поднялся на ноги и при помощи двух членов штаба "Сити" был сопровожден в раздевалку. Теперь главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола с нетерпением ожидает вестей докторов, но в ближайший месяц уже не рассчитывает на Жезуса.



"Габриэль травмирован, и я надеюсь, он пропустит только месяц или два".



"В случае с Кевином нам повезло — вернее, не повезло. Я не знаю, что с ним случилось на исходе матча", — сообщил Гвардиола BT Sport.

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