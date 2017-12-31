"Кристал Пэлас" прервал победную серию "Сити"
"Манчестер Сити" прервал свою 18-матчевую победную серию в Премьер-Лиге, сыграв без голов против "Кристал Пэлас", причем вполне мог уступить, однако соперник не реализовал пенальти в компенсированное время.
В старте у "орлов" произошло четыре изменения. Доверие тренера Роя Ходжсона было оказано Уэйну Хеннесси, Патрику Ван Анхольту, Джайро Ридевалду и Тимоти Фосу-Менсе.
Место травмированного Венсана Компани в центре обороны "горожан" занял Эльяким Мангала. Лерой Сане и Габриэль Жезус вышли вместо Рахима Стерлинга и Серхио Агуэро.
"Сити" сразу же обрушил шквал атак на ворота Хеннесси, но затем хозяева "Селхерст Парк" пару раз опасно огрызнулись. На девятой минуте Эдерсон и Мангала не разобрались в обороне, оставив мяч Кристиану Бентеке, но тот не ожидал столь щедрого подарка. А вскоре Ван Анхольт нанес опасный удар с рикошетом из-за пределов штрафной — рядом со штангой.
Уже к середине тайма обе команды произвели по вынужденной замене. Одни лишились Скотта Данна, другие — Жезуса.
Заменивший Жезуса Агуэро на 28-й минуте отметился попаданием в штангу, пробив с подступов к штрафной площади с рикошетом. Однако дальше этого дело не пошло — "горожане" больше владели мячом, но игра была равной. За 45 минут зрители увидели лишь один удар в створ.
Во втором тайме давление гостей стало более акцентированным, однако "Пэлас" держался. Ответить хозяевам удалось лишь на 78-й минуте, когда Андрос Таунсенд с угла вратарской послал мяч выше.
На последней минуте основного времени сказал свое веское слово рефери Джонатан Мосс, зафиксировав фол Стерлинга на Уилфриде Захе в штрафной. Однако Эдерсон ногами отразил удар Йоана Кабайе с пенальти. Матч закончился вничью — 0:0.
После 18 побед подряд "Сити" внезапно решил устроить себе выходной — то ли из-за жесткого графика матчей, то ли из-за самоуспокоенности, вызванной огромным отрывом от преследователей. Так или иначе, но "горожане" не были похожи на себя, позволяя "Пэлас" чувствовать себя в игре и даже претендовать на победу.
"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
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31.12.2017 17:05
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Последние комментарии:
Фосу Менса просто обоссал Сане
То ли резервист МЮ настолько хорош
То ли Сане далеко не топ, как его малюют
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Лысый шарлатан чуть не спалился. Забыл или не успел в праздничной суматохе с судьями дела уладить. Благо в КП инвалиды играют - получилось хотя бы очко спасти.
(ответить)
С наступающим
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состав Арсенала что-ли
https://pp.userapi.com/c841138/v841138909/527b1/UK7_9tj8O_c.jpg
без Ёзиля можно было даже не ехать на игру
(ответить)
То чувство когда те завтра на работу к 8(((
(ответить)
половина ноулайферов типа лайфит)
(ответить)
В общем мрази, горите в аду!!! Подонки, пррститутки, гомосеки...безмозги еба..ные!!!...p.s. АПЛ наш!!! Даже левые пенальти в наши ворота не залетают. Всем, в Новом 2018 году, желаю того, чего вы здесь желали нашим игрокам...и воздастся вам, по пожеланиям вашим.Аминь.
(ответить)
поздравляю только пенсов с Новым Годом!
с Новым годом, пенсы!)
(ответить)
30.12.2017 20:45 #
omar-kingof-fapl
запятые для пидаров
(ответить)
31.12.2017 17:36 #
katy-perry
Чет ору как Грит приворожил травмы Де брюйне и жесуса, просто оор
(ответить)
Ничего личного, Омар. Просто готовлю публику к твоему неожиданному заявлению, которое сделаешь в феврале.
Не благодари.
(ответить)
Травмированным игрокам сити желаю здровья и скорейшего выздоровления!!!Только неадекваты пенсии могут желать игрокам травм.Всех адекватных болельщиков всех команд АПЛ с Новым Годом!
(ответить)
с наступающим новым годом, собаки!
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Нападающий "Атлетико" Диего Коста признался, что о "Челси" у него останутся только самые теплые воспоминания.
"Я очень счастлив вернуться в "Атлетико", я рад сегодняшней презентации и хочу заверить поклонников мадридского клуба, что я в хорошей форме. Мне не хватало официальных матчей, но уверен, что через пару матчей вы снова заговорите обо мне. Я устал от тренировок, правда! Тренер может подтвердить, что я тренировался от двух до трех раз в день, потому что я очень хотел вернуться в "Атлетико" и был готов ждать. Теперь я буду делать все, чтобы мы вернули себе свои позиции в чемпионате Испании”
"Обидно, что клуб не пробился в плей-офф Лиги чемпионов, но теперь мы будем освобождены от некоторых матчей, поэтому в этом тоже есть свой плюс, особенно в сегодняшней непростой ситуации"
"Я с большим удовольствием буду возвращаться в Англию, я выучил язык, стал болельщиком "Челси". У меня фантастические отношения с болельщиками, сотрудниками и футболистами своего бывшего клуба. Они все мне очень сильно помогли. "Челси" – самый великий клуб, за который я когда-либо играл и у меня останутся только самые теплые воспоминания о приключениях в Лондоне"
Челси > АТМД
(ответить)
Сити отскочил знатно, судья вытащил этих неженок за уши... именно этого очка может и не хватить весной
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Рулевой «Челси» Антонио Конте не может гарантировать, что текущий отрыв и игровая форма «Манчестер Сити» гарантирует команде Хосепа Гвардиолы 1 место по итогам розыгрыша. «Сити» — очень хорошая команда, которая показывает отличную игру в текущем сезоне. Они заслуженно находятся на первом месте». «Но футбол — деятельность, в котором все динамично. Я не могу гарантировать, что «Челси» закончит сезон на том месте, где мы сейчас находимся. Точно также я не могу сказать, что лидер Премьер-лиги также останется на своем месте». «Впереди еще 5 долгих месяцев. Нам нужно думать о том, как улучшить нашу игру, ведь все может поменяться» — конец цитаты.
конте учуял запах жаренного. А, это же пердак Пепа полыхает
Изи для Челси
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Сделали новогодний подарок что бы у всяких пидорасов типа bandera и bezmozga появились влажные надежды на чемпионство
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Не верю я в честность последних результатов. Сити всеми правдами неправдами старается терять очки, будто по заказу сверху. Еле обыграли Ньюкасл, слили Кристал Пэлэс. Усталость накапливается у всех, не только горожане катают по 3-4 матча в 10 дней. Что мешало выставить нормальный состав? Что за "личные" причины, по которым отсутствует Сильва? Почему не играл Стерлинг, который ништяк катает в последних матчах. Всё это на самом деле странно. Складывается впечатление, что Гвардиоле сверху сказали, парень, притормози, хватит вертеть на *ую нашу лигу, создай иллюзию интриги. Вот Хосеп и сливается. А Милошевичу, или как его там, видимо забыли сообщить, что пенальти должен быть забит.
В общем, считаю, что спортивная составляющая была где-то на последнем плане и уже АПЛ под коммерцию прогнулась. Чемпионство Лестера из той же серии.
ИМХО.
Всем добра.
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привет,вы че бля охуели?идите уже бухайте,с новым годом!
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Де Брёйне и Жезус то вылечатся, хоть через год. А Мората инвалид со сбитым прицелом, из 40 моментов 39 бьет мимо, а один в штангу. Пенсы завидуют, что у Сити 2 топ нападающих, когда у самих ни одного нормального.
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Еще же рекорд Венгера, ну это классека)
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Вест Бром обосыт покерят, это 100%
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