"Кристал Пэлас" прервал победную серию "Сити"

"Манчестер Сити" прервал свою 18-матчевую победную серию в Премьер-Лиге, сыграв без голов против "Кристал Пэлас", причем вполне мог уступить, однако соперник не реализовал пенальти в компенсированное время.

В старте у "орлов" произошло четыре изменения. Доверие тренера Роя Ходжсона было оказано Уэйну Хеннесси, Патрику Ван Анхольту, Джайро Ридевалду и Тимоти Фосу-Менсе.



Место травмированного Венсана Компани в центре обороны "горожан" занял Эльяким Мангала. Лерой Сане и Габриэль Жезус вышли вместо Рахима Стерлинга и Серхио Агуэро.



"Сити" сразу же обрушил шквал атак на ворота Хеннесси, но затем хозяева "Селхерст Парк" пару раз опасно огрызнулись. На девятой минуте Эдерсон и Мангала не разобрались в обороне, оставив мяч Кристиану Бентеке, но тот не ожидал столь щедрого подарка. А вскоре Ван Анхольт нанес опасный удар с рикошетом из-за пределов штрафной — рядом со штангой.



Уже к середине тайма обе команды произвели по вынужденной замене. Одни лишились Скотта Данна, другие — Жезуса.



Заменивший Жезуса Агуэро на 28-й минуте отметился попаданием в штангу, пробив с подступов к штрафной площади с рикошетом. Однако дальше этого дело не пошло — "горожане" больше владели мячом, но игра была равной. За 45 минут зрители увидели лишь один удар в створ.



Во втором тайме давление гостей стало более акцентированным, однако "Пэлас" держался. Ответить хозяевам удалось лишь на 78-й минуте, когда Андрос Таунсенд с угла вратарской послал мяч выше.



На последней минуте основного времени сказал свое веское слово рефери Джонатан Мосс, зафиксировав фол Стерлинга на Уилфриде Захе в штрафной. Однако Эдерсон ногами отразил удар Йоана Кабайе с пенальти. Матч закончился вничью — 0:0.



После 18 побед подряд "Сити" внезапно решил устроить себе выходной — то ли из-за жесткого графика матчей, то ли из-за самоуспокоенности, вызванной огромным отрывом от преследователей. Так или иначе, но "горожане" не были похожи на себя, позволяя "Пэлас" чувствовать себя в игре и даже претендовать на победу.



"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити". Отчет о матче

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