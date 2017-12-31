Эшли Янг обвинен в грубой игре

Вингбеку "Манчестер Юнайтед" Эшли Янгу грозит дисквалификация на три матча за удар локтем полузащитника "Саутгемптона" Душана Тадича.

Напомним, после безголевого матча на "Олд Траффорд" в субботу главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо обрушился с критикой на рефери Крейга Поусона, который, по его мнению, должен был назначить пенальти в ворота "святых" за игру рукой Майи Йошиды.



Если решение не назначать пенальти Поусон принял сознательно, то поступок Янга во втором тайме Крейг из виду упустил. Зато случившееся отлично зафиксировали видеокамеры.



Изучив видеоповторы, FA обвинила 32-летнего англичанина в грубой игре. Теперь у Эшли есть время до вечера воскресенья, чтобы признать свою неправоту или подать апелляцию.



Как отмечает The Independent, данный инцидент очень напоминает грубую игру защитника "Бернли" Джеймса Тарковски против нападающего "Брайтона" Гленна Мюррея ранее в декабре. Тогда игрок "бордовых" схлопотал дисквалификацию на три матча.

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