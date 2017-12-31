Эшли Янг обвинен в грубой игре

Душан Тадич и Эшли Янг Вингбеку "Манчестер Юнайтед" Эшли Янгу грозит дисквалификация на три матча за удар локтем полузащитника "Саутгемптона" Душана Тадича.

Напомним, после безголевого матча на "Олд Траффорд" в субботу главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо обрушился с критикой на рефери Крейга Поусона, который, по его мнению, должен был назначить пенальти в ворота "святых" за игру рукой Майи Йошиды.

Если решение не назначать пенальти Поусон принял сознательно, то поступок Янга во втором тайме Крейг из виду упустил. Зато случившееся отлично зафиксировали видеокамеры.

Изучив видеоповторы, FA обвинила 32-летнего англичанина в грубой игре. Теперь у Эшли есть время до вечера воскресенья, чтобы признать свою неправоту или подать апелляцию.

Как отмечает The Independent, данный инцидент очень напоминает грубую игру защитника "Бернли" Джеймса Тарковски против нападающего "Брайтона" Гленна Мюррея ранее в декабре. Тогда игрок "бордовых" схлопотал дисквалификацию на три матча.

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Метки FA, Манчестер Юнайтед, Поусон, Премьер-Лига, рефери, Саутгемптон, Янг

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1509

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Последние комментарии:




  1. dulo 31.12.2017 17:52 # dulo
    дал в ребро, это же нормально, в хоккее за удар только поощрение.

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  2. ruschelsea 31.12.2017 17:40 # ruschelsea
    Мерзкий гавноед, как и все скумо6ляди

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  3. jack-willsher 31.12.2017 17:32 # jack-willsher
    надо было 5-6 матчеваю дисквал. дать пукаку за удар ногой в пах.

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  4. haroldfinch 31.12.2017 17:05 # haroldfinch
    Влепите уже пожизненную дисквалификацию этому упырю

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  5. gerrard08 31.12.2017 17:03 # gerrard08
    В янге весь мю

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  6. dexter 31.12.2017 17:02 # dexter
    Дельфин еще и плавниками размахивает, совсем берега попутал.

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  7. gin 31.12.2017 16:59 # gin
    Да, подлянками он всегда славился, еще с Астон Виллы.

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  8. mixmaster 31.12.2017 16:41 # mixmaster
    Нырянг всегда был мразотой

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  9. mancunia-planet 31.12.2017 16:21 # mancunia-planet
    сразу после Матча Маур потопал к Моусону на поле,что то дерзко сказал и ушёл.

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  10. farot 31.12.2017 16:15 # farot
    типичный мерзкий скумер

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  11. iceman90 31.12.2017 16:13 # iceman90
    Typical SCUM!!!

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  12. chr1s8rown 31.12.2017 16:11 # chr1s8rown
    лишь б сиралекс ..............

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  13. knucklesboy 31.12.2017 16:08 # knucklesboy
    Достоин эмблемы своего клуба!

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  14. knucklesboy 31.12.2017 16:07 # knucklesboy
    мразь мумушная

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