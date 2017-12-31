Эшли Янг обвинен в грубой игре
Вингбеку "Манчестер Юнайтед" Эшли Янгу грозит дисквалификация на три матча за удар локтем полузащитника "Саутгемптона" Душана Тадича.
Напомним, после безголевого матча на "Олд Траффорд" в субботу главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо обрушился с критикой на рефери Крейга Поусона, который, по его мнению, должен был назначить пенальти в ворота "святых" за игру рукой Майи Йошиды.
Если решение не назначать пенальти Поусон принял сознательно, то поступок Янга во втором тайме Крейг из виду упустил. Зато случившееся отлично зафиксировали видеокамеры.
Изучив видеоповторы, FA обвинила 32-летнего англичанина в грубой игре. Теперь у Эшли есть время до вечера воскресенья, чтобы признать свою неправоту или подать апелляцию.
Как отмечает The Independent, данный инцидент очень напоминает грубую игру защитника "Бернли" Джеймса Тарковски против нападающего "Брайтона" Гленна Мюррея ранее в декабре. Тогда игрок "бордовых" схлопотал дисквалификацию на три матча.
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31.12.2017 16:00
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Последние комментарии:
дал в ребро, это же нормально, в хоккее за удар только поощрение.
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Мерзкий гавноед, как и все скумо6ляди
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надо было 5-6 матчеваю дисквал. дать пукаку за удар ногой в пах.
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Влепите уже пожизненную дисквалификацию этому упырю
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В янге весь мю
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Дельфин еще и плавниками размахивает, совсем берега попутал.
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Да, подлянками он всегда славился, еще с Астон Виллы.
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Нырянг всегда был мразотой
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сразу после Матча Маур потопал к Моусону на поле,что то дерзко сказал и ушёл.
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типичный мерзкий скумер
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Typical SCUM!!!
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лишь б сиралекс ..............
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Достоин эмблемы своего клуба!
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мразь мумушная
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