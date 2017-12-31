Гвардиола поделится своими секретами со сборной Англии

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что готов поделиться своими секретами с рулевым сборной Англии Гаретом Саутгейтом.

На протяжении своей тренерской карьеры Гвардиола не раз подчеркивал, что многое почерпнул у своих коллег. Перед Чемпионатом Мира Пеп готов рассказать о своих секретах Саутгейту, чтобы взамен получить ценные знания.



"Конечно, мы можем поговорить с ним, никаких проблем. Возможно, кто-то этого не знает, но я учусь у любого тренера и обязательно что-нибудь почерпну у Гарета".



"Именно поэтому я уехал работать в Германию и затем отправился в Англию – в разных странах можно изучить разные методики работы. Когда я был совсем молодым тренером, я путешествовал по всему миру. Я старался узнать, что думают или во что верят коллеги".



"Для меня настоящий подарок общаться с другими тренерами, особенно когда они открывают свои двери и объясняют методы работы, тактику или рассказывают об отношениях с игроками", - цитирует Гвардиолу Daily Mail.

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