Гвардиола поделится своими секретами со сборной Англии

Гвардиола и Стоунс Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что готов поделиться своими секретами с рулевым сборной Англии Гаретом Саутгейтом.

На протяжении своей тренерской карьеры Гвардиола не раз подчеркивал, что многое почерпнул у своих коллег. Перед Чемпионатом Мира Пеп готов рассказать о своих секретах Саутгейту, чтобы взамен получить ценные знания.

"Конечно, мы можем поговорить с ним, никаких проблем. Возможно, кто-то этого не знает, но я учусь у любого тренера и обязательно что-нибудь почерпну у Гарета".

"Именно поэтому я уехал работать в Германию и затем отправился в Англию – в разных странах можно изучить разные методики работы. Когда я был совсем молодым тренером, я путешествовал по всему миру. Я старался узнать, что думают или во что верят коллеги".

"Для меня настоящий подарок общаться с другими тренерами, особенно когда они открывают свои двери и объясняют методы работы, тактику или рассказывают об отношениях с игроками", - цитирует Гвардиолу Daily Mail.

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Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Саутгейт, сборная Англии

Автор foxmcfc   

Дата 31.12.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1285

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Последние комментарии:




  1. infamous 31.12.2017 15:49 # infamous
    ЛШ (лысый шарлатан): открою вам свой секрет: тратьте деньги только по крупному, не мелочитесь на всяких жиру, фирмино и тд., только крупняк. Или лучше всего идти в большой клуб типа Реал или ПСЖ, или Шити Юнайдет, там все укомплектовано еще до вашего прихода.

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  2. charlton 31.12.2017 15:48 # charlton
    Гвардиола тренер Барсы в 2010 - Испания стала чемпионом
    Он тренер Баварии в 2014 - Германия чемпион
    Сейчас он тренер Сити - Англия 2018?

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  3. tursa 31.12.2017 15:05 # tursa
    вроде сборные не могут покупать игроков

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  4. vyrentz 31.12.2017 15:01 # vyrentz
    Больше ахуенных новостей!

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