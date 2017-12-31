Гвардиола поделится своими секретами со сборной Англии
Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что готов поделиться своими секретами с рулевым сборной Англии Гаретом Саутгейтом.
На протяжении своей тренерской карьеры Гвардиола не раз подчеркивал, что многое почерпнул у своих коллег. Перед Чемпионатом Мира Пеп готов рассказать о своих секретах Саутгейту, чтобы взамен получить ценные знания.
"Конечно, мы можем поговорить с ним, никаких проблем. Возможно, кто-то этого не знает, но я учусь у любого тренера и обязательно что-нибудь почерпну у Гарета".
"Именно поэтому я уехал работать в Германию и затем отправился в Англию – в разных странах можно изучить разные методики работы. Когда я был совсем молодым тренером, я путешествовал по всему миру. Я старался узнать, что думают или во что верят коллеги".
"Для меня настоящий подарок общаться с другими тренерами, особенно когда они открывают свои двери и объясняют методы работы, тактику или рассказывают об отношениях с игроками", - цитирует Гвардиолу Daily Mail.
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31.12.2017 15:00
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ЛШ (лысый шарлатан): открою вам свой секрет: тратьте деньги только по крупному, не мелочитесь на всяких жиру, фирмино и тд., только крупняк. Или лучше всего идти в большой клуб типа Реал или ПСЖ, или Шити Юнайдет, там все укомплектовано еще до вашего прихода.
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Гвардиола тренер Барсы в 2010 - Испания стала чемпионом
Он тренер Баварии в 2014 - Германия чемпион
Сейчас он тренер Сити - Англия 2018?
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вроде сборные не могут покупать игроков
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Больше ахуенных новостей!
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