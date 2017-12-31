Венгер призывает вернуть Уилшира в сборную Англии

Уилшир и Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что полузащитник Джек Уилшир заслужил возвращение в сборную Англии.

К концу года 25-летний Уилшир вернулся в планы Венгера, блестяще отыграв несколько последних матчей. В дерби с "Кристал Пэлас" посреди недели именно пас Джека привел к победному голу.

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт ранее усомнился, что Уилшир готов поддерживать стабильно высокий уровень и попадет на Чемпионат Мира. Но Венгер уверен: Джек доказал свою профпригодность.

"Думаю, теперь его тяжело игнорировать. Джек обладает отличными качествами: когда мы теряем мяч, он первым оказывает давление на соперника. Он действительно прибавил по части игры в защите".

"В позиционный футбол он всегда играл очень недурно. Он верно занимает позицию и знает, где нужно располагаться. Джек заслуживает большой похвалы в свой адрес. То, что он вернулся на такой уровень после череды травм, показывает его огромное желание проявить себя", - цитирует Венгера Sky Sports.

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Метки Арсенал, Венгер, сборная Англии, Уилшир

Автор foxmcfc   

Дата 31.12.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 31.12.2017 14:54 # vyrentz
    Из Борнмута в сборную Англии. Легенда.

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  2. suddenly 31.12.2017 14:22 # suddenly
    Тренер сам решит: вызывать его в сборную или нет. Советчик хренов.

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  3. gidro-met 31.12.2017 14:01 # gidro-met
    Уже не знает куда засунуть своего коротыша,

    хочет по выгодному распиарить этого коротыша пока не состарился и втюхнуть какому-нибудь Интеру подороже.

    Венгер, ай-ай-ай...мы все знаем стабильный уровень Вилшира

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