Венгер призывает вернуть Уилшира в сборную Англии

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что полузащитник Джек Уилшир заслужил возвращение в сборную Англии.

К концу года 25-летний Уилшир вернулся в планы Венгера, блестяще отыграв несколько последних матчей. В дерби с "Кристал Пэлас" посреди недели именно пас Джека привел к победному голу.



Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт ранее усомнился, что Уилшир готов поддерживать стабильно высокий уровень и попадет на Чемпионат Мира. Но Венгер уверен: Джек доказал свою профпригодность.



"Думаю, теперь его тяжело игнорировать. Джек обладает отличными качествами: когда мы теряем мяч, он первым оказывает давление на соперника. Он действительно прибавил по части игры в защите".



"В позиционный футбол он всегда играл очень недурно. Он верно занимает позицию и знает, где нужно располагаться. Джек заслуживает большой похвалы в свой адрес. То, что он вернулся на такой уровень после череды травм, показывает его огромное желание проявить себя", - цитирует Венгера Sky Sports.

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