Венгер призывает вернуть Уилшира в сборную Англии
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что полузащитник Джек Уилшир заслужил возвращение в сборную Англии.
К концу года 25-летний Уилшир вернулся в планы Венгера, блестяще отыграв несколько последних матчей. В дерби с "Кристал Пэлас" посреди недели именно пас Джека привел к победному голу.
Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт ранее усомнился, что Уилшир готов поддерживать стабильно высокий уровень и попадет на Чемпионат Мира. Но Венгер уверен: Джек доказал свою профпригодность.
"Думаю, теперь его тяжело игнорировать. Джек обладает отличными качествами: когда мы теряем мяч, он первым оказывает давление на соперника. Он действительно прибавил по части игры в защите".
"В позиционный футбол он всегда играл очень недурно. Он верно занимает позицию и знает, где нужно располагаться. Джек заслуживает большой похвалы в свой адрес. То, что он вернулся на такой уровень после череды травм, показывает его огромное желание проявить себя", - цитирует Венгера Sky Sports.
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31.12.2017 14:00
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Из Борнмута в сборную Англии. Легенда.
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Тренер сам решит: вызывать его в сборную или нет. Советчик хренов.
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Уже не знает куда засунуть своего коротыша,
хочет по выгодному распиарить этого коротыша пока не состарился и втюхнуть какому-нибудь Интеру подороже.
Венгер, ай-ай-ай...мы все знаем стабильный уровень Вилшира
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