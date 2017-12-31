Венгер не знает, что у Санчеса на уме

Венгер и Санчес Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не знает, что на уме у нападающего Алексиса Санчеса.

После гостевой победы "канониров" над "Кристал Пэлас" выяснилось, что сразу у нескольких игроков "Арсенала" появились претензии к Санчесу, который стремится во что бы то ни стало покинуть клуб.

Перед визитом к "Вест Бромвичу" тема раскола в раздевалке стала главной на пресс-конференции Венгера. Для начала Арсен выразил недоумение самой повесткой дня, а затем рассказал, что не знает, чего хочет Алексис – оставить клуб посреди сезона или доиграть кампанию до конца.

"Когда он показывает хорошую игру и забивает голы, для вас это проблема. Когда он не забивает, это тоже проблема. Непонятно, когда проблемы нет".

"Я не психолог, чтобы знать, что у него на уме. Футболисты всего лишь играют в футбол, а после этого вы оцениваете, насколько хорошо они сыграли", - цитирует Венгера Four Four Two.

--

Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич



Метки Арсенал, Венгер, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 31.12.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1591

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. murderface616 31.12.2017 17:32 # murderface616
    у него на уме помочиться на красную лондонскую помойку и перейти в шити, очевидно же

    (ответить)

  2. gidro-met 31.12.2017 13:29 # gidro-met
    собаки

    (ответить)

  3. recyjoed 31.12.2017 13:27 # recyjoed
    Коут в барсу за 150
    ===================
    Ван Дейк 75
    Лемар 60
    Поуп - 15
    ===================
    Усиление самого слабого звена ЛФК - защиты, без особой потери в атаке. Но, признаю, иногда хочется видеть красоту в футболе. Как Коут обводит всех и кладёт в дальнюю 9-ку - бесценно. Надеюсь Лемар вырастет в игрока нехуже, а мб и лучше.
    \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
    ===============================
    Джан в юве - бесплатно
    Горецка - бесплатно
    ============================
    Горецка явно получше. Надо приложить все усилия на его приобретение

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: