Венгер не знает, что у Санчеса на уме
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не знает, что на уме у нападающего Алексиса Санчеса.
После гостевой победы "канониров" над "Кристал Пэлас" выяснилось, что сразу у нескольких игроков "Арсенала" появились претензии к Санчесу, который стремится во что бы то ни стало покинуть клуб.
Перед визитом к "Вест Бромвичу" тема раскола в раздевалке стала главной на пресс-конференции Венгера. Для начала Арсен выразил недоумение самой повесткой дня, а затем рассказал, что не знает, чего хочет Алексис – оставить клуб посреди сезона или доиграть кампанию до конца.
"Когда он показывает хорошую игру и забивает голы, для вас это проблема. Когда он не забивает, это тоже проблема. Непонятно, когда проблемы нет".
"Я не психолог, чтобы знать, что у него на уме. Футболисты всего лишь играют в футбол, а после этого вы оцениваете, насколько хорошо они сыграли", - цитирует Венгера Four Four Two.
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31.12.2017 13:00
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Последние комментарии:
у него на уме помочиться на красную лондонскую помойку и перейти в шити, очевидно же
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собаки
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Коут в барсу за 150
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Ван Дейк 75
Лемар 60
Поуп - 15
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Усиление самого слабого звена ЛФК - защиты, без особой потери в атаке. Но, признаю, иногда хочется видеть красоту в футболе. Как Коут обводит всех и кладёт в дальнюю 9-ку - бесценно. Надеюсь Лемар вырастет в игрока нехуже, а мб и лучше.
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Джан в юве - бесплатно
Горецка - бесплатно
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Горецка явно получше. Надо приложить все усилия на его приобретение
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