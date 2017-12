Венгер не знает, что у Санчеса на уме

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не знает, что на уме у нападающего Алексиса Санчеса.

После гостевой победы "канониров" над "Кристал Пэлас" выяснилось, что сразу у нескольких игроков "Арсенала" появились претензии к Санчесу, который стремится во что бы то ни стало покинуть клуб.



Перед визитом к "Вест Бромвичу" тема раскола в раздевалке стала главной на пресс-конференции Венгера. Для начала Арсен выразил недоумение самой повесткой дня, а затем рассказал, что не знает, чего хочет Алексис – оставить клуб посреди сезона или доиграть кампанию до конца.



"Когда он показывает хорошую игру и забивает голы, для вас это проблема. Когда он не забивает, это тоже проблема. Непонятно, когда проблемы нет".



"Я не психолог, чтобы знать, что у него на уме. Футболисты всего лишь играют в футбол, а после этого вы оцениваете, насколько хорошо они сыграли", - цитирует Венгера Four Four Two.

