Агуэро планирует вернуться в Аргентину летом

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро планирует вернуться в Аргентину уже грядущим летом.

Как известно, 29-летнего нападающего связывают далеко не лучшие отношения с главным тренером "горожан" Пепом Гвардиола, однако изначально Серхио планировал покинуть "Сити" лишь после истечения своего контракта в 2019 году.



Издание Daily Mail располагает обновленной информацией. Агуэро внезапно поменял свое мнение и рассчитывает вернуться в родной "Индепьенденте" уже грядущим летом.



Высока вероятность, что "Сити" не будет стоять на пути у лучшего бомбардира клуба. По окончании сезона "горожане" рассчитывают заполучить нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, который может стать непосредственной заменой аргентинца.

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