Агуэро планирует вернуться в Аргентину летом

Серхио Агуэро Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро планирует вернуться в Аргентину уже грядущим летом.

Как известно, 29-летнего нападающего связывают далеко не лучшие отношения с главным тренером "горожан" Пепом Гвардиола, однако изначально Серхио планировал покинуть "Сити" лишь после истечения своего контракта в 2019 году.

Издание Daily Mail располагает обновленной информацией. Агуэро внезапно поменял свое мнение и рассчитывает вернуться в родной "Индепьенденте" уже грядущим летом.

Высока вероятность, что "Сити" не будет стоять на пути у лучшего бомбардира клуба. По окончании сезона "горожане" рассчитывают заполучить нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, который может стать непосредственной заменой аргентинца.

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Метки Агуэро, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 31.12.2017 12:00

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Последние комментарии:




  1. cunningham 31.12.2017 17:02 # cunningham
    летят утки

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  2. blackdreamer 31.12.2017 15:08 # blackdreamer
    понял что клуб гавно и помойка
    решил сьебнуть

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  3. osivori 31.12.2017 14:49 # osivori
    если лысый физорг надеется, что санчес либо кто другой сможет заменить агуеро, то он сильно ошибается, да и не рассчитывать на такого топ форварда как кун просто безумие, да ладно это его личное дело, а вот челси хорошо бы подсуетиться и исправить свою прошлую нерасторопность, а то аргентина да индепеденьте не для куна, он еще всех порвет на всех уровнях

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  4. jesus33 31.12.2017 12:11 # jesus33
    Просто легенда, специально чтобы не играть против Сити.

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  5. carrick-16 31.12.2017 12:08 # carrick-16
    А оттуда в Китай

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  6. melwood-lfc 31.12.2017 12:01 # melwood-lfc
    Может в Реал на года три?

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