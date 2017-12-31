Агуэро планирует вернуться в Аргентину летом
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро планирует вернуться в Аргентину уже грядущим летом.
Как известно, 29-летнего нападающего связывают далеко не лучшие отношения с главным тренером "горожан" Пепом Гвардиола, однако изначально Серхио планировал покинуть "Сити" лишь после истечения своего контракта в 2019 году.
Издание Daily Mail располагает обновленной информацией. Агуэро внезапно поменял свое мнение и рассчитывает вернуться в родной "Индепьенденте" уже грядущим летом.
Высока вероятность, что "Сити" не будет стоять на пути у лучшего бомбардира клуба. По окончании сезона "горожане" рассчитывают заполучить нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, который может стать непосредственной заменой аргентинца.
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31.12.2017 12:00
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летят утки
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понял что клуб гавно и помойка
решил сьебнуть
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если лысый физорг надеется, что санчес либо кто другой сможет заменить агуеро, то он сильно ошибается, да и не рассчитывать на такого топ форварда как кун просто безумие, да ладно это его личное дело, а вот челси хорошо бы подсуетиться и исправить свою прошлую нерасторопность, а то аргентина да индепеденьте не для куна, он еще всех порвет на всех уровнях
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Просто легенда, специально чтобы не играть против Сити.
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А оттуда в Китай
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Может в Реал на года три?
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