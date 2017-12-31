Гвардиола не уверен, что "Сити" сможет сражаться на четырех фронтах

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола опасается, что задача выиграть все четыре трофея не под силу его команде.

Как известно, "горожане" проводят выдающийся сезон, имея 13 очков преимущества над "Челси" во главе Премьер-Лиги и матч в запасе.



Кроме того, "Сити" называется одним из фаворитов в Лиге Чемпионов, а в Кубке Лиги уже добрался до стадии полуфинала. После Нового года подопечные Гвардиолы также возьмут старт в Кубке Англии.



Во время работы с "Барселоной" и "Баварией" для Гвардиолы вошло в привычку выигрывать по несколько трофеев за сезон, однако задача сделать покер с "Сити" кажется каталонскому тренеру едва ли выполнимой.



"Я обеспокоен насчет этого. Я не знаю, сможем ли мы выиграть четыре турнира. Нужно быть осторожным, учитывая календарь. Я обеспокоен, потому что мы не можем постоянно играть каждые три дня".



"Мы не можем использовать Кевина Де Брюйне каждые три дня по 80 минут. Он должен быть свежим, чтобы помочь нам в заключительной стадии сезона".



"Прежде я никогда не был в подобной ситуации. Мне много раз приходилось совмещать выступления в трех турнирах, но в четырех — никогда".



"Кроме того, четвертый турнир — это двойные матчи и экстра-таймы. Посмотрим, как мы с этим справимся", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

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