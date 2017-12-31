Брендан Роджерс мог вернуться в "Суонси"

Президент "Суонси" Хью Дженкинс рассказал, что Брендан Роджерс был близок к возвращению на "Либерти" вскоре после своего увольнения из "Ливерпуля".

Ранее в своей тренерской карьере Роджерс провел два сезона в валлийском клубе. В первом "лебеди" вышли из Чемпионшипа в Премьер-Лигу, а во втором финишировали на 11-й позиции в высшем дивизионе.



Впоследствии Роджерс получил приглашение в "Ливерпуль", откуда был уволен в октябре 2015. Всего несколько месяцев спустя Брендан едва не вернулся в "Суонси", однако Дженкинс был недостаточно настойчив, о чем теперь сильно жалеет.



"Больше всего я жалею, что не вернул сюда Брендана любой ценой. Я не собираюсь этого скрывать. И я говорил ему об этом несколько раз".



"Это самая важная вещь, которую мы или я должны были сделать иначе. Мы должны были вернуть его, чего бы нам это ни стоило", — цитирует Дженкинса Goal.



Добавим, что с тех пор "Суонси" сменил уйму тренеров — Гарри Монка, Франческо Гвидолина, Боба Брэдли, Пола Клемента — а в минувший четверг назначил Карлуша Карвальяла. Роджерс же летом 2016 отправился в "Селтик", где и трудится до сих пор.

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