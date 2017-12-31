21-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 31 декабря двумя поединками продолжится 21-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — МАНЧЕСТЕР СИТИ 15:00 Онлайн-трансляция



Любой исход, отличный от 19-й кряду победы "Манчестер Сити" в Премьер-Лиги, станет сюрпризом для этого матча. Уже во вторник "Кристал Пэлас" играть в гостях у "Саутгемптона", поэтому тренер Рой Ходжсон должен трезво рассудить в каком из этих поединков выше вероятность набрать очки и в каком из них лучше предоставить отдых основным игрокам. Статистика очных встреч с подавляющим перевесом на стороне "горожан", которые одержали 14 побед в 15 последних матчах против "орлов" с учетом всех соревнований.



Нескольким игрокам "Кристал Пэлас", включая Джоэла Уорда и Йоана Кабайе, предстоит фитнес-тест.



Посреди недели очередную травму получил капитан "Сити" Венсан Компани. По-прежнему лечатся Джон Стоунс, Бенжамен Менди и Фил Фоден. Фабиан Дельф под вопросом.



ВЕСТ БРОМВИЧ — АРСЕНАЛ 19:30 Онлайн-трансляция



"Вест Бромвич" не знает побед уже на протяжении 18 матчей. Назначение Алана Пардью главным тренером слегка улучшило игру "дроздов", но забитые голы остаются для них большой проблемой. Последний раз "Вест Бромвичу" удавалось забить более двух мячей в одном поединке Премьер-Лиги еще в марте — в ворота "Арсенала", как ни странно. "Канониры" в свою очередь продолжают борьбу за попадание в топ-4 и не могут позволить себе осечку, учитывая субботние результаты. "Арсенал" забивал в каждой из 23 последних встреч с "дроздами" в рамках Премьер-Лиги, но в двух последних выездах на "Хоторнс" оба раза проиграл.



Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон под вопросом из-за проблем с задней поверхности бедра. Насер Шадли рискует задержаться в лазарете до марта.



"Арсенал" не сможет рассчитывать в этом матче на Начо Монреаля, Аарона Рэмси и Оливье Жиру.

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