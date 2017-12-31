21-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье 31 декабря двумя поединками продолжится 21-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
КРИСТАЛ ПЭЛАС — МАНЧЕСТЕР СИТИ 15:00 Онлайн-трансляция
Любой исход, отличный от 19-й кряду победы "Манчестер Сити" в Премьер-Лиги, станет сюрпризом для этого матча. Уже во вторник "Кристал Пэлас" играть в гостях у "Саутгемптона", поэтому тренер Рой Ходжсон должен трезво рассудить в каком из этих поединков выше вероятность набрать очки и в каком из них лучше предоставить отдых основным игрокам. Статистика очных встреч с подавляющим перевесом на стороне "горожан", которые одержали 14 побед в 15 последних матчах против "орлов" с учетом всех соревнований.
Нескольким игрокам "Кристал Пэлас", включая Джоэла Уорда и Йоана Кабайе, предстоит фитнес-тест.
Посреди недели очередную травму получил капитан "Сити" Венсан Компани. По-прежнему лечатся Джон Стоунс, Бенжамен Менди и Фил Фоден. Фабиан Дельф под вопросом.
ВЕСТ БРОМВИЧ — АРСЕНАЛ 19:30 Онлайн-трансляция
"Вест Бромвич" не знает побед уже на протяжении 18 матчей. Назначение Алана Пардью главным тренером слегка улучшило игру "дроздов", но забитые голы остаются для них большой проблемой. Последний раз "Вест Бромвичу" удавалось забить более двух мячей в одном поединке Премьер-Лиги еще в марте — в ворота "Арсенала", как ни странно. "Канониры" в свою очередь продолжают борьбу за попадание в топ-4 и не могут позволить себе осечку, учитывая субботние результаты. "Арсенал" забивал в каждой из 23 последних встреч с "дроздами" в рамках Премьер-Лиги, но в двух последних выездах на "Хоторнс" оба раза проиграл.
Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон под вопросом из-за проблем с задней поверхности бедра. Насер Шадли рискует задержаться в лазарете до марта.
"Арсенал" не сможет рассчитывать в этом матче на Начо Монреаля, Аарона Рэмси и Оливье Жиру.
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31.12.2017 09:00
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Последние комментарии:
Как же легко осчастливить фаплю))) нужно просто сыграть вничью. Всех С Новым Годом!!! Желаю всем, то, что сегодня вы тут пожелали...кому здоровья, кому травм... Особенно травм бестолковок, там ведь гной вместо мозга. )))
(ответить)
мы чемпионы!!!!!!!!!!!!!!!! орууууу!!!!
(ответить)
Рекорд великого Челси так и не побили, лошки, 2 травмы и потеря очков, Челси чемпик, дальше можно не смотреть.
(ответить)
юлькааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа)))
(ответить)
Де Брюне жалко(
(ответить)
Миливоевич, уебок
(ответить)
Че там на поле творится? А то я не местный.
(ответить)
Де Брюйне сломался! Красавсик! Так держать!
(ответить)
31.12.2017 16:53 #
liverfun
пенка левая была, все справедливо
Источник: http://fapl.ru/posts/59561/
А сколько раз левых пенок МС на забивал?
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здоровья игрокам
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Да мать твою, что это такое, еще и выиграют ска...
(ответить)
Ебаааааааать лооооооохииииии сукуууука пиииидааарыыы
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Заха должен дискву получить
(ответить)
Пэлас в ЧШ , лохи позорные. Стопроцентные не забивают
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сука как может так везти )
(ответить)
пенка левая была, все справедливо
(ответить)
Пенальтииииии
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Увидев нули на табло я поначалу подумал что Сити под давлением своей суперсерии не могут ничего создать, но тут обе команды играют в пол-ноги будто это КАЛ какой-то.
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Роковое скольжение аахааххаах
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ска, в пустые, лохан е6учий...
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