21-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Джейк Ливермор и Алексис Санчес В воскресенье 31 декабря двумя поединками продолжится 21-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — МАНЧЕСТЕР СИТИ 15:00 Онлайн-трансляция

Любой исход, отличный от 19-й кряду победы "Манчестер Сити" в Премьер-Лиги, станет сюрпризом для этого матча. Уже во вторник "Кристал Пэлас" играть в гостях у "Саутгемптона", поэтому тренер Рой Ходжсон должен трезво рассудить в каком из этих поединков выше вероятность набрать очки и в каком из них лучше предоставить отдых основным игрокам. Статистика очных встреч с подавляющим перевесом на стороне "горожан", которые одержали 14 побед в 15 последних матчах против "орлов" с учетом всех соревнований.

Нескольким игрокам "Кристал Пэлас", включая Джоэла Уорда и Йоана Кабайе, предстоит фитнес-тест.

Посреди недели очередную травму получил капитан "Сити" Венсан Компани. По-прежнему лечатся Джон Стоунс, Бенжамен Менди и Фил Фоден. Фабиан Дельф под вопросом.

ВЕСТ БРОМВИЧ — АРСЕНАЛ 19:30 Онлайн-трансляция

"Вест Бромвич" не знает побед уже на протяжении 18 матчей. Назначение Алана Пардью главным тренером слегка улучшило игру "дроздов", но забитые голы остаются для них большой проблемой. Последний раз "Вест Бромвичу" удавалось забить более двух мячей в одном поединке Премьер-Лиги еще в марте — в ворота "Арсенала", как ни странно. "Канониры" в свою очередь продолжают борьбу за попадание в топ-4 и не могут позволить себе осечку, учитывая субботние результаты. "Арсенал" забивал в каждой из 23 последних встреч с "дроздами" в рамках Премьер-Лиги, но в двух последних выездах на "Хоторнс" оба раза проиграл.

Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон под вопросом из-за проблем с задней поверхности бедра. Насер Шадли рискует задержаться в лазарете до марта.

"Арсенал" не сможет рассчитывать в этом матче на Начо Монреаля, Аарона Рэмси и Оливье Жиру.

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Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2017 09:00

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Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 31.12.2017 17:10 # mcfc-fantactic
    Как же легко осчастливить фаплю))) нужно просто сыграть вничью. Всех С Новым Годом!!! Желаю всем, то, что сегодня вы тут пожелали...кому здоровья, кому травм... Особенно травм бестолковок, там ведь гной вместо мозга. )))

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  2. bandera-azov 31.12.2017 17:03 # bandera-azov
    мы чемпионы!!!!!!!!!!!!!!!! орууууу!!!!

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  3. cristean2 31.12.2017 17:02 # cristean2
    Рекорд великого Челси так и не побили, лошки, 2 травмы и потеря очков, Челси чемпик, дальше можно не смотреть.

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  4. bandera-azov 31.12.2017 17:01 # bandera-azov
    юлькааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа)))

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  5. chelsea-super 31.12.2017 16:59 # chelsea-super
    Де Брюне жалко(

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  6. chelsea-super 31.12.2017 16:57 # chelsea-super
    Миливоевич, уебок

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  7. ruschelsea 31.12.2017 16:57 # ruschelsea
    Че там на поле творится? А то я не местный.

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  8. cleverley88 31.12.2017 16:57 # cleverley88
    Де Брюйне сломался! Красавсик! Так держать!

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  9. gunars 31.12.2017 16:56 # gunars
    31.12.2017 16:53 #
    liverfun

    пенка левая была, все справедливо

    Источник: http://fapl.ru/posts/59561/

    А сколько раз левых пенок МС на забивал?

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  10. liverfun 31.12.2017 16:56 # liverfun
    здоровья игрокам

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  11. cristean2 31.12.2017 16:55 # cristean2
    Да мать твою, что это такое, еще и выиграют ска...

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  12. katy-perry 31.12.2017 16:54 # katy-perry
    Ебаааааааать лооооооохииииии сукуууука пиииидааарыыы

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  13. farot 31.12.2017 16:54 # farot
    Заха должен дискву получить

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  14. januzaj00 31.12.2017 16:54 # januzaj00
    Пэлас в ЧШ , лохи позорные. Стопроцентные не забивают

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  15. chelseafanmd 31.12.2017 16:53 # chelseafanmd
    сука как может так везти )

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  16. liverfun 31.12.2017 16:53 # liverfun
    пенка левая была, все справедливо

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  17. januzaj00 31.12.2017 16:52 # januzaj00
    Пенальтииииии

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  18. billy-bones 31.12.2017 16:52 # billy-bones
    Увидев нули на табло я поначалу подумал что Сити под давлением своей суперсерии не могут ничего создать, но тут обе команды играют в пол-ноги будто это КАЛ какой-то.

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  19. billy-bones 31.12.2017 16:43 # billy-bones
    Роковое скольжение аахааххаах

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  20. cristean2 31.12.2017 16:40 # cristean2
    ска, в пустые, лохан е6учий...

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