Конте: "Это был великолепный год"

Наставник "Челси" Антонио Конте высоко оценил свой первый полный год в английском футболе и выразил надежду, что в 2018 его будут ждать новые успехи.

Напомним, в прошлом сезоне "синие" выиграли Премьер-Лигу и добрались до финала Кубка Англии. Эта компания складывается сложнее, потому что фантастическая форма "Манчестер Сити" не оставляет "Челси" шансов защитить титул.



Тем не менее, разгромив в субботу "Стоук" со счетом 5:0, "Челси" встречает Новый год на второй позиции в таблице и продолжает борьбу во всех других турнирах. Конте надеется, что впереди у него новые успехи.



"Это был великолепный год. Выиграть титул в Англии не бывает просто. Мне удалось это с первой попытки, и этот первый год отложится в моей памяти навсегда".



"Однако мы все еще участвуем в Кубке Лиги, где нам играть против "Арсенала". В прошлом году мы вылетели уже во втором раунде от "Вест Хэма".



"В то же время добрались до финала Кубка Англии, и повторить это будет непросто. В феврале мы возобновим путь в Лиге Чемпионов, сыграв с "Барселоной". Думаю, впереди нас ждет много отличных матчей", — цитирует Конте Sky Sports.

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