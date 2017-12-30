Салах рискует пропустить выезд к "Бернли"

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рискует пропустить выезд к "Бернли" 1 января из-за повреждения, полученного в матче Премьер-Лиги против "Лестера".

Напомним, именно Салах стал главным героем субботнего матча на "Энфилде", своим дублем обеспечив "красным" волевую победу со счетом 2:1. Вместе с тем египтянин, замененный на 83-й минуте, получил травму.

"Я не знаю, что у него случилось, но он хромал, а это никогда не бывает хорошим знаком. Посмотрим, в чем состоит проблема, после чего решим, сможет ли он сыграть в следующем матче", — цитирует наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа Sky Sports.

Всего на счету Салаха уже 23 гола в этом сезоне, включая 17 в рамках Премьер-Лиги, однако Клопп рассчитывает на дальнейший прогресс своего подопечного.

"Он все еще молодой игрок. Он может прибавить. Он так важен для нас, но он и я знаем, что он не смог бы забивать без великолепных передач других парней. Надеюсь, он сохранит эту планку в остатке сезона", — добавил Клопп.

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Метки Ливерпуль, Салах, травмы

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2017 23:25

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  1. rollik707 31.12.2017 05:12 # rollik707
    Здоровья и скорейшего возвращения!

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  2. gidro-met 31.12.2017 02:54 # gidro-met
    Бёрнли 1-0 Ливерпуль. Увы, но без кэпа и Саллаха с ВанДейком придётся плотно очком поработать кольбуське.

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  3. ezh28 31.12.2017 02:30 # ezh28
    Бернли? отдыхай чувак!

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  4. yagub-lfc 30.12.2017 23:38 # yagub-lfc
    выздоравливай мужик, In shaAllah сыграешь

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