Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рискует пропустить выезд к "Бернли" 1 января из-за повреждения, полученного в матче Премьер-Лиги против "Лестера".

Напомним, именно Салах стал главным героем субботнего матча на "Энфилде", своим дублем обеспечив "красным" волевую победу со счетом 2:1. Вместе с тем египтянин, замененный на 83-й минуте, получил травму.



"Я не знаю, что у него случилось, но он хромал, а это никогда не бывает хорошим знаком. Посмотрим, в чем состоит проблема, после чего решим, сможет ли он сыграть в следующем матче", — цитирует наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа Sky Sports.



Всего на счету Салаха уже 23 гола в этом сезоне, включая 17 в рамках Премьер-Лиги, однако Клопп рассчитывает на дальнейший прогресс своего подопечного.



"Он все еще молодой игрок. Он может прибавить. Он так важен для нас, но он и я знаем, что он не смог бы забивать без великолепных передач других парней. Надеюсь, он сохранит эту планку в остатке сезона", — добавил Клопп.

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