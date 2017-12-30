"Юнайтед" потерял с травмами Лукаку и Ибрагимовича

"Манчестер Юнайтед" вступает в 2018 год, лишившись нападающих Ромелу Лукаку и Златана Ибрагимовича, каждый из которых рискует провести в лазарете некоторое время.

Накануне домашнего матча против "Саутгемптона" главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо говорил о накопившейся усталости Лукаку и о том, что пока не может дать передышку Ромелу.



Возможно, чрезмерное утомление сыграло свою роль, потому что в самом начале субботнего матча на "Олд Траффорд" Лукаку неудачно столкнулся головами с защитником "святых" Уэсли Худтом. Бельгиец покинул поле в кислородной маске и на носилках, отправившись в госпиталь.



"Когда вы видите, как игрок покидает поле подобным образом, обычно это минимум два матча пропуска", — цитирует Моуриньо BBC.



Однако беда не приходит одна. Также Моуриньо сообщил, что Ибрагимович получил ушиб в предыдущем матче против "Бернли" и теперь пропустит один месяц.

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