"Юнайтед" потерял с травмами Лукаку и Ибрагимовича
"Манчестер Юнайтед" вступает в 2018 год, лишившись нападающих Ромелу Лукаку и Златана Ибрагимовича, каждый из которых рискует провести в лазарете некоторое время.
Накануне домашнего матча против "Саутгемптона" главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо говорил о накопившейся усталости Лукаку и о том, что пока не может дать передышку Ромелу.
Возможно, чрезмерное утомление сыграло свою роль, потому что в самом начале субботнего матча на "Олд Траффорд" Лукаку неудачно столкнулся головами с защитником "святых" Уэсли Худтом. Бельгиец покинул поле в кислородной маске и на носилках, отправившись в госпиталь.
"Когда вы видите, как игрок покидает поле подобным образом, обычно это минимум два матча пропуска", — цитирует Моуриньо BBC.
Однако беда не приходит одна. Также Моуриньо сообщил, что Ибрагимович получил ушиб в предыдущем матче против "Бернли" и теперь пропустит один месяц.
30.12.2017 23:05
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Здоровья и скорейшего возвращения!
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то чувство когда рад травмам)
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Жалко что не сдох.
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у Маура проблемы
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Мои соболезнования пригородные терпилы
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наигрывать марсика/рэша в нападении. оба могут, только второй скоро довыебываться своими выходками в чужой штрафной
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Мои сожаления, так бывает. Помнится, когда почти все ведущие игроки ЛФК лежали в лазарете, болелы МЮ радовались... А мы не радуемся. Мы жаждем честной игры. Пусть на пОле будут все лучшие и не жалуются потом..
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просто лев
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