"Юнайтед" потерял с травмами Лукаку и Ибрагимовича

Ромелу Лукаку "Манчестер Юнайтед" вступает в 2018 год, лишившись нападающих Ромелу Лукаку и Златана Ибрагимовича, каждый из которых рискует провести в лазарете некоторое время.

Накануне домашнего матча против "Саутгемптона" главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо говорил о накопившейся усталости Лукаку и о том, что пока не может дать передышку Ромелу.

Возможно, чрезмерное утомление сыграло свою роль, потому что в самом начале субботнего матча на "Олд Траффорд" Лукаку неудачно столкнулся головами с защитником "святых" Уэсли Худтом. Бельгиец покинул поле в кислородной маске и на носилках, отправившись в госпиталь.

"Когда вы видите, как игрок покидает поле подобным образом, обычно это минимум два матча пропуска", — цитирует Моуриньо BBC.

Однако беда не приходит одна. Также Моуриньо сообщил, что Ибрагимович получил ушиб в предыдущем матче против "Бернли" и теперь пропустит один месяц.

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Метки Ибрагимович, Лукаку, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2017 23:05

Количество просмотров Просмотров: 4167

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Последние комментарии:




  1. rollik707 31.12.2017 05:15 # rollik707
    Здоровья и скорейшего возвращения!

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  2. chicharitomu 31.12.2017 01:08 # chicharitomu
    то чувство когда рад травмам)

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  3. bluehonorcfc9 31.12.2017 00:24 # bluehonorcfc9
    Жалко что не сдох.

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  4. mancunia-planet 30.12.2017 23:45 # mancunia-planet
    у Маура проблемы

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  5. lfc01unwa 30.12.2017 23:35 # lfc01unwa
    Мои соболезнования пригородные терпилы

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  6. van-der-slav 30.12.2017 23:22 # van-der-slav
    наигрывать марсика/рэша в нападении. оба могут, только второй скоро довыебываться своими выходками в чужой штрафной

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  7. scouser2005 30.12.2017 23:15 # scouser2005
    Мои сожаления, так бывает. Помнится, когда почти все ведущие игроки ЛФК лежали в лазарете, болелы МЮ радовались... А мы не радуемся. Мы жаждем честной игры. Пусть на пОле будут все лучшие и не жалуются потом..

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  8. mr-lamps 30.12.2017 23:15 # mr-lamps
    просто лев

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